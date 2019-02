Unii fac sport ca sa slabeasca, altii pentru ca i-a obligat medicul sau pentru ca si-ar dori un corp mai definit, dar se plictisesc repede si considera miscarea o corvoada. Altii, 4 din 12, daca ne ghidam dupa astre, au si talent, si curaj si spirit competitiv. Odata ce incep, ei vor ajunge sa faca sport in fiecare zi si sa-l transforme in pasiunea vietii lor. Vine primavara, asa ca daca esti una dintre cele 4 zodii de mai jos si nu faci sport inca, pune-ti echipamentul pe tine si apuca-te de treaba!

4 zodii care au spirit competitiv

Berbec

Berbecul are nevoie de sport ca de aer, ca sa-si consume constructiv energia exploziva. Desi se plictiseste usor de multe alte lucruri, cand vine vorba de sport devine repede dependent de adrenalina si de forta pe care o castiga zi dupa zi. Ce-i drept, poate jongla cu activitatile: azi alearga, maine merge la sala de forta, poimaine la bag box. Foarte probabil sa aleaga sporturile care implica ideea de competitie, pentru ca il motiveaza enorm sa fie mai bun decat altii. Daca nu, se intrece cu sine, incercand sa-si creasca performantele de la un antrenament la altul. Are inclinatii sportive inca din copilarie si daca nu ajunge sa faca sport de performanta de mic, este pentru ca are niste parinti prea grijulii.

Leu

Leii sunt pur si simplu innebuniti dupa miscare. E in natura lor puternica nevoia de efort fizic, uneori pana la epuizare, lupta cu propriile limite, dorinta de a avea un trup bine lucrat, impecabil, cu care sa se laude si sa atraga toate privirile si invidiile. Pentru ca adora mancarea, Leul se va simti vinovat de fiecare data cand face excese culinare sau daca se intampla sa nu-si poata realiza antrenamentul intr-o zi. Totodata, Leii pot deveni antrenori excelenti, pentru ca sunt buni lideri, un model de energie si motivatie. Daca esti Leu si acum cochetezi cu sportul pentru prima data, incearca sa participi la clasele de aerobic sau spinning cu muzica antrenanta, ca sa te si distrezi in timp ce transpiri.

Capricorn

Cand un Capricorn ia o decizie, un lucru e sigur: nu renunta usor. Este cat se poate de perseverent si nu se lasa pana cand nu-si realizeaza obiectivele, respectandu-si cu zel rutina de antrenament, fie ca vrea sa alerge un maraton sau sa poata sta in maini intr-o postura yoga. Daca esti Capricorn, ar fi bine sa lucrezi, macar la inceput, cu un antrenor personal, pentru ca ai tendinta sa fii foarte stricta in privinta lucrurilor care te costa bani si consideri directivele primite ca pe o indatorire sfanta. In acelasi timp, ca sa-ti gasesti motivatia, ai nevoie sa fii laudata, sa ti se spuna ce faci bine si unde gresesti, sa primesti indicatii clare. Esti foarte atenta si la alimentatie, iti faci analizele, iti asiguri necesarul de proteine, vitamine si minerale, ca sa ai toate conditiile pentru reusita. Odata ce te prinde microbul, faci totul ca la carte si e foarte probabil sa ramai activa cate zile ai.

Fecioara

Se stie ca Fecioara este o fire extrem de organizata. Asa va fi si programul ei de exercitii fizice. Ia foarte in serios sportul, pentru ca il considera obligatoriu pentru o viata sanatoasa, o metoda eficienta de a se elibera de stresul de peste zi. Calculeaza cu meticulozitate cate flotari, cate fandari si cate genuflexiuni are de facut, cu ce greutati lucreaza si cate calorii arde. Iar cand are un obiectiv de atins, nimeni si nimic nu-i sta in cale. Se trezeste cand rasare Soarele ca sa faca yoga, in pauza de masa iese la alergat, iar seara merge la sala si se culca devreme, ca s-o ia de la capat a doua zi. Sunt ideale sporturile individuale, in care sa nu depinzi de nimeni, dar ii surprinzi pe altii cu performantele tale. Pentru Fecioara sunt foarte importante si detalii precum echipamentul corect, numarul zilnic de pasi, pulsul, procentajul de masa musculara...

Foto main: By Kiselev Andrey Valerevich, Shutterstock