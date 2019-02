Astrologie: 4 zodii care intimideaza pe oricine

Aceste 4 zodii nu se lasa intimidate de nimeni, niciodata.

Nu conteaza cine esti, cum arati, cat castigi sau ce functie ai. Aceste 4 zodii nu se lasa intimidate de nimeni, niciodata, in schimb reusesc sa te domine si sa te faca sa te fastacesti, pana cand lucrurile ies pe placul lor.

TOP 4 zodii care reusesc sa intimideze usor

Berbec

Cine este nascut in aceasta zodie condusa de Marte poate fi foarte curajos, rebel si pornit sa iasa totul numai cum vrea el. Are aerul ca nimeni nu il poate opri, iar mai mult decat determinarea lui intimideaza obiceiul de a spune lucrurilor pe nume fara menajamente. Asta ii poate face sa se teama de el pe toti cei calmi si introvertiti, care niciodata nu vor avea curajul sa confrunte sau sa contrazica un Berbec. Este orgolios, incapatanat si destul de direct incat sa nu stie nimeni la ce sa se astepte de la el si cand.

Leu

Chiar daca este prietenos, generos si-i place sa fie inconjurat de oameni, unii se uita la el ca si cum Leul s-ar afla pe un piedestal. Poate si pentru ca, daca e vorba de ego si incredere in sine, nicio zodie nu-l intrece. Isi cunoaste valoarea, pe care o si amplifica, asa ca are o parere excelenta despre sine si impune respect. In plus, Leul pare sa stie intotdeauna ce vrea si ce face, astfel ca lasa impresia ca e imbatabil, ca nu poate gresi. Nu prea ai cum sa tii piept unui astfel de adversar si nici nu-ti doresti sa incerci.

Scorpion

Scorpionii nu sunt o zodie foarte toleranta si lasa mereu impresia ca ascund ceva. Secretosi, misteriosi, reactioneaza prompt si drastic, punand repede pe fuga musafirul nepoftit sau prea insistent. Trebuie sa fii precaut in preajma Scorpionului: niciodata nu stii cum interpreteaza un cuvant sau un gest, iar daca intamplator ceva din ceea ce faci sau spui ii calca pe coada, imediat te taxeaza cu o doza de venin. Intuitia Scorpionului si dorinta lui de a controla totul pot fi de asemenea extrem de intimidante.

Taur

Nu-si doreste neaparat sa intimideze pe cineva, insa reuseste sa-i faci pe altii sa se simta stingheri prin atitudinea foarte hotarata si, pentru unii, mult prea disciplinata si responsabila. Pare insensibil uneori, dar un Taur este cu adevarat intimidant mai ales atunci cand crede ca are dreptate. Nimeni si nimic nu-l poate face sa se razgandeasca sau sa cedeze. Iar cand e vorba de lucruri serioase, precum cele direct legate de locul de munca sau de familie, toata lumea stie ca nu e o idee buna sa concureze cu el sau sa il contrazica.

