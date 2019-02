Astrologie: Cum sa-ti incepi ziua in functie de zodie

Unii sunt plini de energie dimineata, pentru altii e un supliciu sa se trezeasca devreme si nu-si intra in ritm pana pe la pranz. Afla care-i rutina potrivita pentru tine in functie de zodia ta, ca sa ai parte de dimineti mai usoare!

Berbec – start cu spor(t)

Nu se poate spune ca esti o persoana matinala, insa daca incepi ziua cu o activitate care te incanta si te motiveaza, alarma ceasului nu mai este un calvar. Sacrifica o jumatate de ora de somn si alearga, fa 100 de abdomene, du-te la sala, da cateva ture de bazin. Nimic nu te poate motiva mai tare decat sa te trezesti cu gandul ca devii mai buna, mai rapida, mai puternica in fiecare zi, inca de la prima ora!

Taur – inca un pui de somn

Ca toate zodiile de pamant, nu-ti place sa te grabeasca nimeni, mai ales dimineata. Ai nevoie sa faci lucrurile in ritmul tau. Daca nu te simti pregatita sa te dai jos din pat din prima, seteaza doua alarme, trei, patru sau oricate este nevoie. Intotdeauna pregateste-ti de cu seara hainele pe care le vei purta a doua zi, altfel ar putea dura o vesnicie sa iesi pe usa.

Gemeni – intra in vorba

Daca n-ai cu cine sa-ti bei cafeaua, ca sa palavragesti despre planurile din ziua respectiva, te destinzi usor online, la discutii pe chat cu prietenele tale sau cu o postare aducatoare de atentie si aprecieri. Suna-ti mama, sora, uita-te la stiri, citeste ziarele, afla ce e nou, fiindca asta te anima. Iar in drum spre birou, daca nu conduci, citeste cateva pagini dintr-o carte.

Rac – cu familia

Gandul ca ai tai au nevoie de tine iti porneste motoarele la turatie maxima si iti alunga somnul instant. Te simti responsabila pentru pachetelul pentru scoala al copilului, pentru camasa impecabila a sotului, asa ca preferi sa te trezesti cu noaptea-n cap ca sa le rezolvi pe toate. Nu uita nici de tine. Fa un dus revitalizant, da-te cu o crema parfumata, asculta muzica buna.

Leu – un mic dejun delicios

Indiferent cum ai dormit si cat de bine te-ai odihnit, intotdeauna gasesti resurse pentru o zi reusita daca ai in fata ochilor un mic dejun pe gustul tau. Mancarea preferata iti schimba instant starea de spirit si nivelul de energie. Este ideal sa incepi ziua cu un fel de mancare preferat, bogat, gustos si consistent, neparat plin de proteine, care sa te incante.

Fecioara – planuri si liste

In fiecare dimineata tu trebuie sa stii exact ce ai de facut in ziua respectiva, altfel te simti dezorientata. Nu esti foarte vorbareata in prima parte a zilei, insa iti este foarte util sa ai o agenda in care sa-ti notezi toate sarcinile pe care urmeaza sa le tai de pe lista una cate una, pana seara. Astfel te dezmeticesti si te motivezi.

Balanta - un pic de yoga

Ai nevoie sa-ti incepi ziua cu activitati care sa-ti redea calmul si increderea in tine: un sfert de ora de meditatie sau de stretching, repetarea in gand a unei mantre, alegerea unei tinute in culorile norocoase ale zilei respective. Iti place sa-ti asortezi hainele, sa-ti alegi accesoriile, sa te machezi discret. Insa fara chicoteli si imbratisari cu cei dragi la prima ora, zorii zilei n-au pic de farmec.

Scorpion – scrie pe hartie

In fiecare dimineata esti bulversata si un pic panicata. Nu stii ce sa faci mai intai, incepi zece lucruri si le lasi pe toate neterminate. Ai nevoie de minte limpede si de un pic mai multa organizare, iar pentru asta, incepe cu un moment de respiro, in care sa te relaxezi si sa scrii pe hartie tot ce e important si n-ai voie sa uiti. Cinci minute sub dus te trezesc de-a binelea si garanteaza un start fresh.

Sagetator – da gata un rebus

Sari din pat de la primul sunet al alarmei si intri in priza automat. Ba de multe ori, te trezesti inainte sa sune ceasul, mai ales daca stii ca te asteapta ceva interesant sau important in ziua respectiva.. Ca sa-ti pui sangele in miscare si sa-ti consumi din energie, ar fi bine sa mergi pe jos o parte din distanta pana la serviciu sau sa faci un pic de sport la prima ora.

Capricorn – o cafea mare

Rutina bine pusa la punct iti aduce spor garantat. Obisnuiesti sa te trezesti mereu la aceeasi ora, sa-ti pregatesti cam acelasi mic dejun si hainele pe care le vei purta in ziua respectiva. Nu esti tu prea vorbareata, dar esti foarte eficienta. Daca-ti verifici mailul de serviciu si rezolvi cateva chestiuni minore in timp ce bei o cafea mare, deja se poate spune ca ziua ta a inceput asa cum iti doresti.

Varsator – muzica buna

Urasti din suflet sa ai un program impus si te deprima trezitul la ore fixe, asa ca esti imprevizibila dimineata. Uneori ajungi prima la birou, alteori te scuzi din motive hilare. Ca sa-ti inveselesti rutina, pune-ti castile in urechi si nu te opri direct la birou, da o raita printr-un magazin de haine, intra intr-o librarie, fa-ti rezervare la un film pentru seara ori savureaza-ti frappe-ul intr-o cafenea.

Pesti – cu gandurile tale

In fiecare dimineata nu-ti doresti decat sa poti dormi muuult fara sa te deranjeze nimeni. Si dupa ce te trezesti, visezi cu ochii deschisi. Rareori reusesti sa pleci de acasa la ora potrivita, iar de cele mai multe ori intarzii, indiferent unde trebuie sa ajungi in prima parte a zilei. Ai nevoie de cateva momente doar tu cu tine si cu gandurile tale, pentru un start calm, linistit, fara graba.

Featured foto by Nenad Aksic via Shutterstock