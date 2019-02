Astrologie: TOP 4 zodii facute pentru casatorie

Cele 4 zodii cu mari sanse de casnicii reusite si familii aproape perfecte!

Pentru unii, casatoria e un legamant sfant si dovada suprema de iubire, pentru altii, mai pragmatici, inseamna linistea si confortul de a avea pe cineva alaturi la bine si la greu. Insa nu oricine isi doreste sa se casatoreasca si nu oricui i se potriveste viata in doi pana la adanci batraneti. Iata cele 4 zodii cu mari sanse de casnicii reusite si familii aproape perfecte!

4 zodii facute pentru casatorie

Rac – caminul ii ofera siguranta

Multi sunt de acord ca femeia Rac este cea mai buna mama si sotie din intreg zodiacul. Maternitatea si dorinta de a avea o familie o domina instinctiv, inca de pe vremea cand e prea tanara ca sa cunoasca iubirea. Isi doreste copii, nu ii e teama de noptile nedormite, de plansete, de greutati – un chicotit de copil poate deveni rapid motivul existentei tale. Multe femei nascute in aceasta zodie devin sotii si mame tinere, protectoare si extrem de iubitoare. De asemenea, mama si tatal Racului se vor bucura intotdeauna de ocrotire si respect din partea acestui nativ. Barbatul Rac la randul lui este un tata si un fiu model, care ofera totul familiei lui si care isi doreste o intreaga echipa de fotbal acasa. Pentru Raci, casa si familia sunt un adevarat Templu.

Taur – familia inseamna acasa

Stabilitatea, securitatea, confortul material si sentimental, iata lucrurile care inseamna totul pentru Tauri. Familia este pentru ei locul in care isi gasesc linistea, in care se simt ocrotiti si intelesi. De aceea, aleg intotdeauna relatiile serioase, cu o baza solida si cu un potential viitor stralucit. Odata casatorita, femeia Taur este genul se sotie careia nu ai ce sa-i reprosezi. Se dedica total si face orice pentru binele sotului si al copiilor ei. La fel stau lucrurile si pentru barbatii Taur, pe de o parte concentrati asupra profesiei si castigurilor materiale, pe de alta dornici sa le imparta cu femeia pe care o considera demna sa fie jumatatea lor. Dominati de Venus, nu le lipseste romantismul si isi doresc alaturi pe cineva cu care sa-si imparta intreaga viata, pana la batranete.

Balanta – adora ideea de pereche

Venus, planeta iubirii e cea care te conduce si iti insufla nevoia profunda de a iubi si a fi iubita. Se spune despre Balante ca sunt primele care se indreapta catre altar, le-o iau inainte fratilor mai mari, colegilor, prietenilor. Pur si simplu adora sa fie inconjurate de oameni, sunt foarte sociabile si se implica intr-o relatie de iubire cu mare usurinta si cu dorinta de a-si impartasi toate sentimentele, toate trairile cu acel cineva special. Iti doresti copii, iar sotul tau trebuie sa se simta cel mai fericit, pentru ca visul tau este sa fii sotia perfecta, sa il ajuti si sa il sustii in toate privintele. In cazul barbatului Balanta, diplomatia si simtul umorului, talentul de a evita conflictele sunt secretele unei casnicii de durata, chiar daca el nu este cel mai constant in sentimente.

Leu – familia il transforma total

Femeia Leu isi doreste sa se casatoreasca pentru a obtine un statut onorabil, pentru fi admirata, pentru a demonstra ca le poti avea pe toate: familie, cariera, cochetarie. Abia asteapta sa-si etaleze inelul de logodna, pozele de la nunta, reusitele copiilor. Nu ezita sa spuna DA nici dupa numai o luna de relatie, daca simte ca e ceea ce-si doreste cu adevarat, chiar daca unii Lei asteapta ani de zile pana apare cineva care sa le castige atentia, respectul si dragostea. Desi este o zodie foarte independenta, care nu accepta niciodata sa fie condusa, Leul este si foarte romantic, atent, implicat, crede in iubire si in familie. Nu-si sacrifica viata personala, dar asta nu-l impiedica pe Leu sa fie un parinte si un sot aproape ideal.