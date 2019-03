Astrologie: Pestii, ultimul si cel mai sufletist semn zodiacal

Pestii sunt o zodie a misterului, care simbolizeaza incheierea unui ciclu, un final in asteptarea unui nou inceput.

Ultimul dintre cele 12 semne zodiacale, Pestii sunt o zodie a misterului, care simbolizeaza incheierea unui ciclu, un final in asteptarea unui nou inceput, moarte si viata, iarna si primavara, tristete si bucurie. Se regasesc in ei elemente si trasaturi caracteristice fiecareia dintre zodiile care ii preceda, explicandu-se astfel natura lor flexibila, dar schimbatoare, puterea mare de acceptare, dar si dificultatea de a se face intelesi.

Cele mai importante caracteristici ale zodiei Pesti

Pestii sunt sensibili, sentimentali, emotivi, cu o preocupare aparte pentru tot ce inseamna spirit, ezoterism, misticism. Au o profunzime uimitoare a emotiilor si o imaginatie fara limite, astfel ca se spune despre ei ca nu apartin intru totul acestei lumi. Ei percep o realitate mai subtila decat ceilalti oameni si observa lucruri pe langa care cei mai multi dintre noi trec nepasatori.

Sunt usor influentabili, ii afecteaza tot ceea ce se petrece in jurul lor, in special trairile si emotiile semenilor, iubirea si suferinta. Prieteni devotati, le poti cere ajutorul si sfatul fara sa te temi ca vor fi vreodata indiferenti. Compasiunea este o trasatura definitorie a acestui semn zodiacal care isi ofera ajutorul, intelegerea si dragostea neconditionat. Uneori, prea marea generozitate le aduce dezamagiri si necazuri, pentru ca este dusa la extrem: fac bine din toata inima, dar risca mult in astfel de demersuri si pun pe locul doi propriile interese si nevoi.

Elementul apa

Pestii sunt dominati de elementul apa, de energia yin, fiind un semn feminin, mobil, ceea ce se traduce printr-o receptivitate crescuta la semnalele pe care le primesc din exterior si o capacitate extraordinara de a se conecta cu alti oameni la nivel un nivel psihic profund, subconstient, care depaseste ratiunea si logica. Apa simbolizeaza adancimea emotiilor, dar si natura schimbatoare.

Desi sunt foarte prietenosi, placuti si toleranti, Pestii devin adesea capriciosi, distanti, simt nevoia sa se retraga, sa petreaca timp singuri. Totodata, sunt printre cei mai indecisi din zodiac, usor influentabili si nehotarati. Nu inceteaza sa ne fascineze cu tainele lor.

Romantici fara limita

Afectuosi, iubesc cu pasiune si se conecteaza profund cu partenerul lor, pe care il aleg intuitiv, bazandu-se pe magnetism si energie. Daca un Peste e indragostit de tine, atunci cu siguranta te considera special, aproape magic. Te poate surprinde cu gesturi simple, dar graitoare, pe care oricine si le doreste. Pur si simplu, Pestii stiu din prima clipa daca esti persoana pe care si-o doresc (sau daca nu). Isi incarca bateriile in prezenta familiei si prietenilor, cu care adora sa-si petreaca timpul, dar sunt foarte sensibili la orice cuvant, gest, repros si pot deveni tacuti, retrasi fara sa intelegi imediat ce i-a adus in starea asta.

Cadouri

Pestii sunt darnici, dar au la randul lor nevoie de atentie si de mici dovezi de apreciere. Nu sunt foarte pretentiosi si trebuie sa stii ca nu impresionezi un Peste cu daruri opulente, costisitoare, ci cu mici cadouri de suflet, cu simboluri ale atasamentului si insemnatatii pe care o au pentru tine.