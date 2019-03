Astrologie: TOP 6 cele mai geloase zodii

Daca le intelegi felul de-a fi, poti face in asa fel incat aceste trairi dureroase sa iasa la suprafata cat mai rar.

Unii sunt extrem de relaxati in iubire si par sa le fie straine suspiciunile sau tresaririle de gelozie, in vreme ce altii se framanta si se simt raniti din orice maruntis. Daca le intelegi felul de-a fi, poti face in asa fel incat aceste trairi dureroase sa iasa la suprafata cat mai rar. Iata care sunt cele mai geloase zodii!

6 cele mai geloase zodii

Scorpion

Este cea mai posesiva si geloasa dintre cele 12 zodii. Suferinta ei izbucneste ca un adevarat tsunami, fara ca macar sa stii ce a provocat-o. Este cu ochii pe tine cand trimiti mesaje, iti analizeaza tonul vocii cand vorbesti la telefon si poate ucide din priviri colega de serviciu care te-a complimentat la petrecerea firmei. Nu suporta competitia pe plan sentimental, vrea sa fie singura destinatara a atentiei tale. Fereste-te sa o ranesti, fiindca nu uita niciodata!

Berbec

Impulsivul Berbec este si foarte orgolios si se zburleste ca un arici imediat ce observa o apropiere suspecta intre perechea lui si altcineva. Poate pune in scena un adevarat spectacol, numai pentru ca ai zambit intr-un fel anume sau ai vorbit prea mult cu cineva. E drept ca ii plac dramele, deci nu de putine ori reactioneaza exagerat tocmai ca sa atraga atentia asupra lui. Dar nu trebuie sa-l iei in serios, ii trece repede, daca il asiguri ca el e singurul stapan al inimii tale. Ba chiar se poate ca nu e rau sa-l faci gelos din cand in cand, ca sa-si pastreze interesul.

Fecioara

Fecioara poate fi extrem de geloasa, chiar daca nu o demonstreaza fatis. Totul merge lin, pana cand capata o suspiciune cat de mica, apoi iti va cerceta cu meticulozitate fiecare gest, fara ca tu sa banuiesti nimic. Isi pastreaza ratiunea si nu reactioneaza fara un motiv intemeiat. Pentru Fecioara este foarte importanta imaginea ei publica, pe care nu ar accepta niciodata sa o pui in pericol. Ea pastreaza aparentele si incearca sa gaseasca solutii, dar ca regula generala, nu o minti si nu incerca sa o pacalesti, fiindca nu e deloc naiva.

Leu

Are un simt foarte dezvoltat al proprietatii si este cat de poate de teritorial. Daca e vorba de perechea lui, nici nu-si pune problema ca ar indrazni cineva macar sa se apropie fara sa ramana nepedepsit. Cu un iubit Leu, nu face greseala de a ridica in slavi pe altul si nu acorda prea multa atentie nimanui, caci Leul vrea sa fie el centrul Universului tau si se simte repede tradat si neglijat. Mai ales cand sunteti in public, trebuie sa ai ochi numai pentru el si sa-i confirmi in permanenta ca pentru tine va fi mereu nr. 1.

Rac

In afara de Pesti, celelalte zodii de apa sufera de o gelozie aproape patologica. Daca Scorpionul este capabil sa faca prapad in jur cand are vreo banuiala, Racul se consuma in tacere, fara sa vorbeasca prea mult despre suferinta lui, de teama sa nu te supere si sa-l dai la o parte. Va incerca sa te iscodeasca si se va folosi de psihologia lui fina pentru a afla adevarul. Racul iubeste foarte intens si isi divinizeaza partenerul, pe care nu concepa sa-l piarda sau sa-l imparta cu altcineva. Teama de abandon este foarte pregnanta in cazul acestei zodii.

Balanta

Aceasta zodie de aer are momente de nesiguranta, insa nu recunoaste ca ii da tarcoale gelozia, pe care o considera o slabiciune si o dovada de naivitate. In orice caz, Balanta este extrem de subtila, tinde sa-si ascunda suspiciunile si rareori iti spune direct ca se simte, preferand diplomatia si linistea. Va prelucra informatiile cu calm si nu va deschide un subiect atat de sensibil precum fidelitatea decat daca va fi imperios necesar. Nu o neglija si reasigur-o constant de sentimentele tale!

Foto: By pathdoc, Shutterstock