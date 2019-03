7 lucruri pe care sa le faci de echinoctiu pentru o primavara norocoasa

Primavara astronomica, momentul in care ziua este egala cu noaptea oriunde pe Pamant, echinoctiul de primavara simbolizeaza renasterea naturii, energia binefacatoare a primaverii.

Era sarbatorit cu fast din timpuri stravechi, cand se practicau diverse ritualuri de multumire pentru belsugul pe care il oferea natura incepand cu aceasta data. Si astazi marile religii crestine se ghideaza dupa echinoctiul de primavara pentru a calcula data celebrarii Pastelui, marea sarbatoare a crestinatatii. Din acest moment ziua incepe sa creasca, ne bucuram de mai multa lumina si de mai multa verdeata si de o stare de spirit revigorata si euforizata de spectacolul vietii din jur. Anul acesta, echinoctiul de primavara are loc in data de 20 martie, ora 23:58. Iata cateva lucruri pe care sa le faci in zilele de 20 si mai ales 21 martie ca sa te afli in deplin consens cu Universul si sa-i atragi bunavointa!

Echinoctiul de primavara: cum sa atragi Universul de partea ta

1. Mergi in natura

Sunt zile in care se cuvine sa-i dedici putin din timpul tau naturii cate te gazduieste si te ocroteste, Pamantului, primaverii, Soarelui. Rezerva-ti o jumatate de ora pe care sa o petreci intr-un parc, la marginea unei paduri sau pe malul unei ape, atenta la gandurile, perceptiile si senzatiile tale. Asculta natura si simte schimbarea care se petrece in mijlocul ei! Fii recunoascatoare pentru ciripirul pasarilor, pentru gargarite, pentru ratele de pe lac, pentru verdele pomilor, pentru adierea vantului, pentru primele flori si fire de iarba.

foto: By Gromovataya, Shutterstock

2. Roaga-te si mediteaza

Echinoctiul este acel moment in care, inca de mii de ani, se practica o detoxificare a trupului si sufletului, o eliberare de energiile negative, o trecere simbolica de la moarte la viata. Natura ne sustine in aceasta zi orice initiativa buna, ne ofera ajutor si pace, putere de vindecare, constienziare a propriilor emotii si nevoi, amplificate de Luna Plina din data de 21.

Si pentru ca se spune despre aceasta perioada ca se afla sub protectia arhanghelului Rafael, ingerul care mijloceste rugaciunile de vindecare si a carui prezenta aduce liniste si calm, ii poti cere ajutorul si calauzirea.

3. Adu primavara in casa ta

Echinoctiul e un moment care merita sarbatorit cu bucurie. In aceste zile e bine sa-ti umpli casa de flori parfumate, de buchete sau ghivece colorate. Acum poti incepe curatenia de primavara, poti strange si dona lucrurile care nu-ti mai sunt utile, iti poti cumpara o haina noua, cu motive florale sau iti poti decora locuinta in culori vesele. Si neaparat parfumeaza-ti casa cu uleiuri esentiale de liliac, de zambila, de narcise sau violete.

4. Planteaza un copac

Echinoctiul semnifica startul unui nou ciclu vegetal. Acum inmuguresc pomii, iar primele plante prind viata. Daca reusesti sa plantezi un pom in aceste zile sau macar o floare, o planta cat de mica ori sa pui grau la incoltit aduci spiritul primaverii mai aproape.

5. Schimba-ti ritmul!

Asa cum natura lasa in urma lunile moarte, se debaraseaza de frig, de uscaciune si renaste, la fel si noi oamenii trebuie sa lasam in urma tot ce este trist, frustrant, stresant. E un moment prielnic sa ne cerem iertare sau sa iertam la randul nostru, sa stergem cu buretele greselile si sa ne bucuram de un nou inceput, sa facem mici daruri si concesii, asa cum face si natura cu noi. E timpul sa descoperi si sa faci loc in viata ta acelor elemente care te pot schimba in bine: o noua dieta, un program de somn diferit, mai multa miscare in natura...

6. Iubește!

Primavara astronomica este perceputa benefic intre toate vietuitoarele. Pentru zburatoare si animale acum incepe sezonul imperecherii, perioada prielnica pentru a se inmulti. Si pentru oameni aceste zile sunt aducatoare de iubire, de dorinta, de energie sexuala benefica, de fertilitate.

foto: By popcorner, Shutterstock

7. Alege un meniu verde!

In aceasta zi, dar si in cele care-i urmeaza, incearca sa-ti aduci natura mai aproape si prin modul in care te hranesti: cat mai natural, cat mai verde, cat mai putin procesat. Chiar daca nu esti cel mai mare fan al verdeturilor, cele mai potrivite pentru echinoctiu sunt leurda, urzicile, spanacul, ridichile si tot ce se gaseste crud si proaspat in piete.

Foto main: By Anton27, Shutterstock