Astrologie: 7 lucruri pe care trebuie sa le stii despre zodia Berbec

Pentru cine nu-l cunoaste, Berbecul pare superficial, imatur, artagos sau prea nervos. Insa daca l-ai eticheta astfel de la distanta, ai gresi. Iata cateva indicii care te ajuta sa vezi dincolo de aparente si sa-l intelegi asa cum este el de fapt!

7 trasaturi incredibile ale zodiei Berbec

1. Calmul ii este o notiune straina

Trebuie sa accepti din start ca un Berbec nu este capabil sa astepte, sa faca lucrurile pas cu pas. El vrea totul acum, chiar daca asta inseamna sa riste si sa piarda uneori, cu graba lui. Daca ii spui sa aiba rabdare, inseamna ca nu-l cunosti deloc sau ca vrei sa-l scoti din sarite.

2. Este egoist ca un copil

Foarte vanitos, Berbecul este la fel de suparacios ca un copil razgaiat care, cand nu primeste atentie, se tavaleste pe jos plangand. Nu recunoaste nici in ruptul capului cand greseste si daca totusi face asta, inseamna ca esti foarte important(a) pentru el. Are convingerea ca nimeni nu e in masura sa-i dea sfaturi si nu primeste directive sau critici. Nu trebuie sa te superi, caci nu o face cu rea intentie.

3. Vede o competitie oriunde

Berbecul trebuie sa fie mereu primul, inaintea tuturor, iar ceilalti sa vada si sa aplaude asta. Chiar daca e vorba de un target realizat la serviciu, de un concurs sportiv, de cine castiga mai multi bani sau de cine spala vasele mai repede, el are mereu ceva de demonstrat si, daca se intampla sa fie depasit, va gasi zeci de argumente ca a fost pur ghinion. Nu-l lua in ras, caci pentru el sunt lucruri serioase...

4. E bun la suflet, dar rau de gura

Poti scoate din sarite un Berbec foarte usor, si cand se intampla asta, spune si face lucruri pe care le regreta imediat. Urla, te contrazice si nu-ti da ocazia sa-ti sustii argumentele, pleaca val-vartej trantind usa. Daca treci peste micile crize de isterie, sa stii ca nu sunt serioase. Foarte curand se va intoarce zambind si glumind.

5. Adora provocarile

Pentru Berbec, orice experienta noua merita o sansa. Pentru altii poate parea o nebunie sa se inscrie la maraton fara sa fi alergat niciodata sa sara cu parasuta din elicopter, dar pentru el e doza necesara de adrenalina. Si crede orbeste in norocul lui, nu-si imagineaza ca i s-ar putea intampla ceva rau vreodata. Nici cand se accidenteaza nu regreta si repeta gresela cu prima ocazie.

6. E sensibil, chiar daca nu pare

Berbecilor nu le place sa se stie ca sunt vulnerabili si degeaba le ceri declaratii siropoase de iubire: cu cat te iubesc mai profund, cu atat ezita sa ti-o spuna. Par neinduplecati si reci, insa trebuie sa stii despre Berbeci ca au un suflet bun si ca nu ezita sa faca totul pentru oamenii dragi lor. Indiferenta e doar un scut sub care se ascunde o inima plina de iubire.

7. E foarte sincer

Atunci cand un Berbec iti spune un lucru, inseamna ca asa este. E foarte direct, nu se pricepe sa minta si nici nu se oboseste cu asta. Si nici nu are obiceiul sa-i judece pe altii, ci ii accepta asa cum sunt. Tocmai de aceea, Berbecii nu iarta niciodata tradarea, pentru ca ei sunt loiali pana la capat. In dragoste si prietenie, vor totul sau nimic.