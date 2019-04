Astrologie: 3 planete devin retrograde in luna aprilie. Rabdarea ne este cel mai bun aliat

S-a incheiat perioada lui Mercur retrograd in Pesti, care din 5 pana pe 28 martie ne-a adus constientizarea emotiilor si reflectie la experientele trecute. Acum, in luna aprilie, nu una, ci trei planete retrogradeaza.

In acest context astral, ne este greu sa finalizam planuri, sa obtinem rezultate concrete. Simtim nevoia sa revizuim ceea ce am realizat pana in prezent, sa facem sau refacem lucrurile pe indelete, sa ne intoarcem in acelasi punct de start de cate ori este nevoie pentru a avea un punct de pornire perfect, bine gandit si cat mai strategic. Tocmai de aceea, trebuie sa avem multa rabdare. Cu cat intelegem mai repede acest lucru, cu cat suntem mai ingaduitori cu noi si cu ceilalti, cu atat evitam dezamagirile.

Planete retrograde in luna aprilie. Cum ne afecteaza

Pe 10 aprilie, Jupiter aflat in Sagetator intra in mers retrograd

Jupiter este prezent in Sagetator inca din luna noiembrie a anului trecut. Faptul ca retrogradeaza in aceasta zodie vine la pachet cu o serie de invataminte. Daca pana acum am fost pe val, dornici de nou, energici si hotarati sa demaram o mie de activitati deodata, acum e timpul sa ne oprim din goana noastra nebuna. Suntem nevoiti sa ne schimbam planurile, sa asteptam, sa ne reorganizam cu mai multa maturitate. Este un ragaz nedorit, dar benefic, intr-un final.

Pe 24 aprilie 2019 Pluto devine retrograd in Capricorn

E timpul pentru o pauza! Asta ne transmite retrogradarea planetei transformarii interioare, Pluto, care ne incetineste si ne obliga sa ne oprim din ritmul nostru zilnic si sa reflectam, sa ne revizuim planurile, perceptiile, atitudinea, obiceiurile. Pot reveni in actualitate greseli vechi, pe care le putem repeta sau le putem evita, dar nu fara dificultate. Trebuie sa ne invatam lectia, mai ales cand lui Pluto i se alatura Saturn retrograd in Capricorn, un fenomen rar, care ne ofera sansa de a revedea decizii si actiuni din trecut, schimband finalitatea unor aspecte importante.

foto: By NikoNomad, Shutterstock



Pe 29 aprilie 2019 si Saturn intra in mers retrograd in Capricorn

Perioadele in care Saturn este retrograd trebuie sa depunem mai mult efort pentru a obtine ceea ce ne dorim. Este nevoie de logica, de maturitate, de capacitate de repliere. Cautand resurse oriunde exista, ne putem descoperi acum capacitati interioare uimitoare, demult uitate. Proiectele in derulare, pe care le credeam ca si incheiate, pot suferi amanari, intalnind oprelisti de tot felul. Trebuie sa facem mai multe demersuri si mai mult efort pentru orice lucru aparent firesc si banal.

Insa nimic bun nu se obtine usor, asa ca trebuie sa privim lucrurile pozitiv, cu intelepciune!

Foto main: By lisima, Shutterstock