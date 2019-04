Astrologie: Top 4 zodii care nu-si arata sentimentele

Isi deschid sufletul rar si nici atunci nu spun chiar tot ce simt sau ce-si doresc.

Unii dintre noi plang la cinema, trimit mesaje de dragoste, isi saruta tandru partenerul in public si vorbesc deschis despre tot ce ii bucura sau la intristeaza, in vreme ce altii, rezervati, nu-si deschid sufletul decat rar si nici atunci nu spun chiar tot ce simt sau ce-si doresc.

4 zodii care isi arata greu sentimentele

Berbec

Chiar daca sunt de obicei comunicativi si chiar exuberanti, fara sa se teama sa-ti spuna verde-n fata ceea ce gandesc, atunci cand vine vorba de ceea ce simt, lucrurile sunt un pic mai complicate pentru Berbeci. Ei nu recunosc cu lejeritate nici fata de ei insisi ca sunt indragostiti sau speriati sau tristi. Cine isi doreste de la un Berbec declaratii de iubire, poate astepta mult si bine. Berbecii sunt foarte sinceri si directi, insa romantismul si gingasia pur si simplu nu ii caracterizeaza. Chiar daca te iubesc pana la cer si inapoi, poti numara pe degete de cate ori in viata iti vor spune asta fata in fata. Nu le place sa spuna, le place sa demonstreze ceea ce simt.

Balanta

Balantele sunt sociabile, dar nu au o incredere debordanta in ele insele si nu vorbesc despre emotiile lor cu prea mare lejeritate, pentru a nu-si compromite sansa de a fi acceptate si apreciate. Isi filtreaza sentimentele si nu spun ceea ce gandesc inainte sa cosmetizeze totul. Acesti nativi nu-si doresc sa raneasca pe nimeni si urasc sa fie judecati sau tradati, preferand sa reactioneze calm si calculat, mai ales daca stiu sigur ca opinia lor poate duce la conflicte. Atunci cand iubesc, lucrurile se schimba: Balantele sunt cele mai romantice, sensibile si empatice, astfel ca ii povestesc fara nicio rezerva totul partenerului despre dorintele si sentimentele lor.

Varsator

Celor nascuti in aceasta zodie li s-a dus vestea ca sunt reci, superficiali, distanti. Vor sa-si pastreze libertatea si se tem ca declaratiile si angajamentele ii fac vulnerabili. Nu inseamna ca nu le pasa, dar nici nu devin usor dependenti de cineva, nici nu vor sa se confrunte cu o avalansa de emotii – nici ale lor, nici ale altora. In plus, considera ca sentimentele sunt o chestiune foarte personala, intima, despre care nu poti vorbi in gura mare. Nu vor veni la tine cu lacrimi in ochi sa-ti povesteasca lucruri personale, nici nu te vor consola daca le ceri ajutorul in aspecte care nu-i privesc sau ii stanjenesc. Daca vrei sa afli ce simte un Varsator cu adevarat, nu-l grabi, lasa-l sa hotarasca el momentul oportun dezvaluirilor importante.

Scorpion

Sufletul unui Scorpion e un ocean de secrete. E greu sa ii castigi increderea in asa masura incat sa-ti dezvaluie ceea ce simte, mai ales daca e vorba de sentimente negative, precum ura, teama sau gelozia. Este un semn zodiacal siret, dificil, rezervat si, mai presus de toate, suspicios, care de multe ori iti va lasa impresia ca nu-i pasa, cand de fapt nu asteapta decat sa-l intelegi si sa nu insisti sa-ti dezvaluie ceea ce nu este pregatit sa-ti spuna. Precautia il indeamna pe Scorpion sa-si reprime sentimentele si sa ramana de cele mai multe ori tacut, pentru a nu se expune tradarilor dureroase. Scorpionii urasc sa piarda controlul, iar dezvaluirile ii expun mai mult decat orice...