Astrologie: Mercur in Berbec ne deschide ochii si ne tine in priza

Mercur este planeta simbol pentru comunicare, intelect, gandire. In schimb, Berbecul este semnul actiunii, cel care nu asteapta si nu are rabdare sa gandeasca in amanunt.

Pe 17 aprilie Mercur a intrat in zodia Berbecului, unde ramane pana pe 6 mai. Mercur este planeta simbol pentru comunicare, intelect, gandire. In schimb, Berbecul este semnul actiunii, cel care nu asteapta si nu are rabdare sa gandeasca in amanunt. In perioada urmatoare Mercur potenteaza trasaturile Berbecului si devenim dintr-o data mai nelinistiti, spontani, entuziasti, dar si mai curajosi, mai deschisi, inventivi...

Cum ne afecteaza intrarea lui Mercur in Berbec

Ne sustinem ideile cu pasiune

Mai ales cata vreme si Soarele este prezent in Berbec alaturi de Mercur, adica din 17 pana pe 20 aprilie, avem sentimentul ca nimic nu ne poate sta in cale. Daca sunt lucruri pe care n-am avut curaj sa le spunem, sa le cerem, acum primim un imbold astral pentru a face primul pas in directia pe care ne-o dorim. Ne punem imaginatia la treaba si avem incredere in noi, in visurile noastre, mai convinsi ca oricand ca totul este posibil. Nu doar ne dorim sa ne exprimam raspicat, in fata sefului, a iubitului, a parintilor, ci chiar o facem, ca niciodata. Si suntem capabili de argumente convingatoare, inovatoare, surprinzatoare.

Sa nu ne ambalam peste masura!

Suntem repeziti in aceasta perioada. Ne lansam in discutii, fara sa avem rabdare sa ascultam, trecem de la una la alta, tragem concluzii pripite, inainte sa aflam macar din pura curiozitate sau precautie ce intentii, ce planuri, ce pretentii are cel de langa noi. Nu ne pasa de ceea ce cred altii despre deciziile noastre, nu ascultam de nimeni si facem asa cum simtim noi ca este bine, fara sa le dam altora ragazul sa inteleaga ce asteptam de la ei sau ce ne dorim. Vrem doar sa demonstram cu tot dinadinsul cat suntem de liberi si independenti. Ne mai tempereaza insa intrarea Soarelui un Taur, semn cumpatat si rational, care nu ne pune piedici, dar ne ajuta sa punem in balanta instinctul cu beneficiile actiunilor noastre. E bine sa profitam de influenta lui si sa ne impunem o planificare a lucrurilor pe care le demaram.

Luna Plina ne ajuta sa ne regasim scopul si echilibrul

Luna Plina din 19 aprilie este un fenomen special, fiind a doua care se petrece consecutiv in semnul Balantei, dupa cea din martie. Sustine demersurile pe care le avem in derulare, dar ne ajuta sa le aprofundam si sa ne axam pe acele lucruri care ne implinesc si ne ajuta sa evoluam inclusiv spiritual. Suntem tentati sa scoatem la iveala si sa rezolvam lucruri de care ne temeam si pe care le-am evitat cu perseverenta.

Berbecii au parte de momente ideale

Pe langa Soare si Mercur, intrarea planetei Venus in Berbec pe 20 aprilie ne face pe toti mai curajosi si pe plan sentimental. Nu ne ferim sa ne declaram sentimentele, sa facem primul pas intr-o relatie, sa lansam propuneri dintre cele mai directe. Tactul si curtoazia nu sunt punctele noastre forte in perioada asta, ne bucuram de flirturi si ne distram inainte sa ne indragostim.

Iubirea poate sa apara mai ales in viata Berbecilor: cei singuri, dar si cei aflati intr-o relatie traiesc momente intense in doi. Aceasta zodie se bucura de energii pozitive si de sansa de a evolua, de a se transforma, de a se maturiza si de a privi cu mai multa bunavointa sfaturile altora, mai experimentati.

Foto: By Anton27, Shutterstock