Astrologie: 7 lucruri pe care orice Taur ar vrea sa le stii despre zodia lui

Se spune ca Taurii adora luxul, ca nu le place sa iasa din zona de confort si ca sunt foarte incapatanati. Insa nu trebuie sa iei totul ad litteram, caci risti sa te inseli in privinta lor. In realitate, Taurul poate fi deschis, vesel si capabil de mici nebunii, chiar daca nu lasa impresia asta.

7 calitati extraordinare ale zodiei Taur

Nu ii place sa riste

Calmi si tacticosi, Taurii nu se hazardeaza, fiind dominati de un simt ascutit al securitatii materiale si interioare. Pentru ei, stabilitatea e foarte importanta si opteaza pentru ea de cate ori se poate. Un Taur are aproape intotdeauna un job sigur, un ban pus deoparte si un plan de bataie. Deci, e bine sa nu-l pui in situatii riscante daca vrei sa-l pastrezi langa tine. Insa asta nu inseamna ca Taurii sunt ursuzi si plictisitori...

Nu-l poti face sa se razgandeasca

Nu trebuie sa te gandesti la Taur ca la o persoana artagoasa si agresiva. In cea mai mare a timpului, este cel mai calm om pe care il stii. Insa atunci cand si-a format o parere sau daca si-a pus ceva in minte, e o munca de Sisif sa intorci un Taur din drum. E mai bine sa nici nu insisti, caci ar fi un demers deranjant pentru el si frustrant pentru tine.

Nu spune nu distractiei

Chiar daca e celebru pentru seriozitatea lui, pentru faptul ca nu se da in laturi de la munca si face lucrurile constiincios si perseverent, Taurului ii place si sa petreaca, sa spuna glume, sa faca lumea sa rada. Nu este cel mai spontan si nici nu vei gasi printre Tauri multi fani ai sporturilor extreme sau ai noptilor pierdute in cluburi, insa le plac muzica, dansul, iesirile in varf de munte...

Adora mancarea

Este, poate, cea mai gurmanda dintre zodii. Cand il ai drept prieten sau iubit, e bine sa stii ca ii place sa manance mult si gustos, fiind la fel de impresioant de mancarea traditionala, bine facuta de o gospodina priceputa, ca de cele mai sofisticate retete dintr-un restaurant cu stele Michelin. Plus ca majoritatea Taurilor adora sa gateasca la fel de mult precum adora sa manance, acesta fiind si unul dintre motivele pentru care poti considera Taurul gazda perfecta.

Il pasioneaza calatoriile

Chiar daca nicaieri nu se simte mai bine decat in linistea propriei locuinte, unde isi gaseste confortul si relaxarea, Taurul nu va spune nu calatoriilor. Isi alege cu precautie destinatiile si bugetul, dar este cucerit imediat de destinatiile romantice, incarcate de istorie si arta. Nu vei da gres propunandu-i o iesite la Paris, Roma, Taj Mahal...

Nu da bir cu fugitii

Indiferent cu ce situatii se confrunta, Taurii sunt o zodie puternica si nu iau in calcul nicio clipa sa bata in retragere cand se afla intr-o situatie dificila. Ei raman acolo si infrunta orice sau pe oricine, convinsi fiind ca nimic nu-i poate pune la pamant cu adevarat.

Iubeste profund

Taurul este o zodie feminina, guvernata de planeta Venus, cea care sporeste senzualitatea si puterea de atractie. Nu se arunca in relatii si declaratii inainte sa ii castigi respectul si increderea, deci cand spune ca te iubeste, inseamna ca asa este. Taurul este foarte loial, insa in aceeasi masura foarte posesiv.