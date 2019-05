Astrologie: Luna Neagra intra in Pesti. Urmeaza 9 luni de revelatii si evolutie spirituala

Din 4 mai 2019 Luna Neagra paraseste Varsatorul si, vreme de 9 luni, poposeste in semnul Pestilor.

Luna Neagra este elementul care ne ajuta sa evoluam spiritual, sa atingem o treapta superioara a existentei noastre.

Ce este Luna Neagra

Lilith sau Luna Neagra nu este o planeta. Ea este un element karmic ale carui conotatii nu sunt dintre cele mai benefice, dar care nu trebuie sa ne sperie. Reprezentand simbolic sarpele din gradina Edenului, ispitele, slabiciunile si suferintele, se refera la toate faptele noastre karmice din aceasta viata sau din existentele anterioare, la toate secretele, esecurile, frustrarile, dar si la eforturile de autodepasire, de dominare a instinctelor, viciilor, inclinatiilor rele care ne subjuga. Ea apare in drumul vietii noastre sunt forme atragatoare: visuri, obiecte sau persoane pe care ni le dorim cu ardoare, dar care ne pot aduce mai multa durere decat fericire. Influenta ei poate fi distrugatoare in cazul celor fara credinta, intelegere si scrupule, dar Luna Neagra este si elementul care ne ajuta sa evoluam spiritual, sa atingem o treapta superioara a existentei noastre, sa retraim anumite situatii si contexte, astfel incat sa depasim experientele negative si sa le inlocuim cu altele pozitive. Nu trebuie sa ne temem de ea, ci sa o consideram o oportunitate de a ne indrepta.

Ce inseamna Luna Neagra in Pesti

In functie de semnul zodiacal in care este prezenta la un moment dat, Luna Neagra preia din trasaturile acestuia, fapt ce se reflecta asupra noastra sub forma unor incercari si teste pe care trebuie sa le trecem cu brio. In cazul Pestilor, caracterizati de emotivitate, sensibilitate, visare, riscul potentarii laturii negative a personalitatii lor este sa fugim de realitate, sa ne facem iluzii, sa fim indecisi, instabili, sa ne lovim de posibile blocaje, regrete, vulnerabilitati, ispite sexuale, dar si de alte vicii si excese. Dar, cum Pestii simbolizeaza si sacrificiul, religiozitatea, altruismul, suntem predispusi la intropectie, generozitate, bunatate. Tot acum avem sansa de intoarcere catre spiritualitate si credinta. Putem intampina situatii in care principiile si regulile noastre se dovedesc inutile si suntem nevoiti sa devenim maleabili, sa ne mulam dupa ideile altora. Reusim in aceste luni sa ne deschidem mintea si sufletul, sa fim empatici, sa intelegem comportamentul celor din jur chiar daca nu corespunde cu alegerile noastre.

foto: By Tithi Luadthong, Shutterstock

De ce sa ne ferim

Trebuie sa pastram distanta de sentimente precum invidia, de dorinte reprimate, nepermise, clevetiri, ipocrizii, ispita de a dezvalui secrete din trecut, de a incalca promisiuni.

Pentru ca suntem mai usor impresionabili decat ne stim, trebuie sa fim precauti si sa nu acordam increderea noastra nimanui cu prea mare usurinta.

Ne pot trezi mila persoane care nu o merita cu adevarat sau putem crea conflicte, din dorinta prea mare de a face bine. E timpul sa invatam sa ne retragem la timpul potrivit.

Trebuie sa evitam a adopta rolul de victima pentru a atrage compasiunea celor pe care dorim sa-i cucerim. Atentie la tentatia de a distorsiona realitatea, pentru a o intoarce in avantajul nostru!

Avem un risc sporit de tristete, depresie si de a face exces de alcool, tigari, chiar droguri. Aceste tentatii trebuie evitate.

Este important sa nu judecam, sa nu ne impunem, nici chiar in situatiile in care statutul ne permite sa facem asta – lectia noastra este sa invatam sa acordam libertate.

De ce sa profitam

Este o perioada in care suntem capabili sa ne cizelam, suntem deschisi la a ne modela principiile astfel incat sa fie benefice si altora, nu doar noua. Suntem invitati sa vedem lucrurile dintr-o perspectiva diferita, mai inteleapta. Acordam circumstante atenuante si nu judecam un om dupa o singura actiune a sa.

Imaginatia, intuitia si creativitatea noastra vor fi la cote maxime si ne vor ajuta sa ne refugiem de realitate in moduri inedite, atunci cand aceasta nu ne favorizeaza.

E o perioada in care ne imbogatim spiritual, ne constientizam greselile, ne infruntam temerile, regretele. Ne analizam la cel mai profund nivel, devenim o versiune mai buna a noastra. Astfel, revenim asupra unor situatii in care am reactionat gresit, din orgoliu si incapatanare, pentru a le indrepta. Putem gasi rezolvari, explicatii, lamuriri, se pot inchide conflicte, rani adanci. Putem repara greseli.

Avem acces la realitati noi, revelatii, vedem dincolo de aparente, de ratiune.

Putem fi neobisnuit de romantici, de iubareti, declarativi.

Luna Neagra in Pesti ne ajuta sa ne intoarcem spre propria fiinta, sa ne regasim, sa ne descoperim dorintele si lipsurile, umanitatea, sa meditam, sa iertam, sa ne rugam.

Foto main: By kdshutterman, Shutterstock