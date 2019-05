Astrologie: TOP 3 zodii care infloresc in luna MAI

Favoritele astrelor in aceasta luna colorata si frumoasa.

Toate cele trei zodii de pamant par a fi favoritele astrelor in aceasta luna colorata si frumoasa. Previziunile optimiste sunt valabile si pentru cei care au ascendentul in Taur, Fecioara sau Capricorn.

3 zodii favorite in luna mai

TAUR

Taurul este zodia-vedeta a lunii mai. Nu doar Soarele lumineaza calea nativilor pana pe data de 21, ci si Uranus, Mercur si Venus le sunt aliati. Fara sa uitam de Luna Noua in semnul lor, in data de 5. Asadar, ai energie cat cuprinde, te simti plina de viata, atragatoare, gata sa cuceresti lumea.

Bucura-te din plin de perioada asta, de confortul casei, de dimineti tihnite si seri linistite alaturi de cei dragi ai tai. E un moment prielnic sa te opresti din agitatia cotidiana si sa contempli tot ce ai reusit sa obtii pana acum, cat si ceea ce iti doresti pentru viitor, pentru ca ai ocazia rara de a lua deciziile cele mai bune, de a-ti schimba mersul vietii. Planetele te ajuta in aceasta perioada sa inlaturi toate obstacolele care-ti stau in cale si sa obtii cu usurinta lucrurile pe care le vrei. Chiar daca inseamna sa iesi din zona de confort si sa accepti unele schimbari in rutina zilnica, fa-o, caci ai sansa de a-ti atinge pe deplin potentialul. Rabdare si modestie, de atat ai nevoie. Munceste pentru visurile tale, iar in timpul liber rasfata-te din plin, fiindca meriti!

FECIOARA

Fecioarele au oportunitati nesperate in aceasta luna, indeosebi pe plan profesional. Daca esti nascuta in aceasta zodie acum foarte norocoasa, contextul astral iti activeaza casa a 9-a, a educatiei, invatarii, a calatoriilor si cunoasterii de sine, astfel ca acum iti poti schimba perspectiva asupra vietii, locul de munca, dar si planurile, te poti inscrie la studii, la cursuri pe care ti-ai dorit demult sa le faci, dar nu s-a ivit oportunitatea. Noutatile de bun augur pot veni de peste hotare, de la prieteni, rude sau in legatura directa cu jobul actual, cu profesia ta. Apare sansa de a-ti fructifica o pasiune mai veche sau cunostintele dobandite in urma unor specializari de care aproape ai uitat. Daca in ultima perioada ai intampinat diverse blocaje, acum ai cale libera catre obiectivele pe care ti le propui. E momentul sa mizezi pe intuitie, sa actionezi dupa cum iti dicteaza sufletul, fara sute de ganduri, analize zi calcule, asa cum esti obisnuita. Nu te gandi mai mult la piedici si la riscuri decat la beneficii. Cateodata sa-ti asumi riscuri e varianta castigatoare, iar acum este unul dintre acele momente in care ai toate sansele sa alegi bine, fiindca Universul te protejeaza.

CAPRICORN

Cei mai multi Capricorni n-au trait o perioada tocmai lina in primele luni ale lui 2019. Toate incercarile, toate momentele dificile par sa fi meritat din plin efortul si asteptarea, pentru ca acum iti primesti rasplata. E momentul sa te bucuri de roadele muncii tale, care au tot intarziat sa apara. Cele trei planete, Mercur, Venus si Uranus iti activeaza casa a 5-a a creativitatii, romantismului, a bucuriei. Ai sansa sa iesi in evidenta, sa primesti laude ori chiar oferte de colaborari care-ti pot schimba in bine situatia financiara. Planifica-ti strategia pentru perioada urmatoare si uita de griji, de stres, simte-te libera ca un copil, chiar daca acest lucru nu-ti este catusi de putin caracteristic. Detaseaza-te de orice sursa de disconfort sufletesc, zambeste, lasa-te ajutata si rasfatata de partenerul de viata, de copii! Comunicarea nu-ti pune probleme, dimpotriva, iti este foarte usor sa negociezi si sa ajungi la un consens atat in viata de familie, cat si in cea profesionala, daca actionezi cu calm. Planetele te sustin si daca vrei sa devii mama ori daca ai deschiderea sufleteasca pentru a te indragosti din nou. Tot acum ai sansa de a castiga bani fara efort, asa ca incearca-ti norocul la loterie!

Foto main: By Boiko Olha, Shutterstock