Astrologie: Cat iti ia sa te indragostesti in functie de zodie

Cele care se indragostesc usor , pana la cele mai greu de cucerit.

Iata o clasificare a zodiilor, de la cele care se indragostesc usor si trateaza dragostea ca pe un joc, pana la cele mai exigente si greu de cucerit.

Cat de repede te indragosesti? Iti spune zodia ta

Pesti – esti mereu indragostita

Despre Pesti se spune ca sunt alunecosi in iubire. Astazi iti promit iubire eterna, maine se retrag in lumea lor si viseaza la alta mare dragoste. Daca esti Peste, esti un romantic incurabil si te indragostesti usor, dar la fel de usor cazi in mrejele noilor ispite.

Berbec – numai o clipa si plutesti

Daca exista atractie, restul e poveste. „Chimia“ te face sa ai sentimentul ca iubesti nebuneste chiar si de la prima vedere... Doar esti energie pura, cum sa pierzi timp facand calcule? Nu-ti pui intrebari despre viitorul relatiei, pur si simplu te lasi dusa de val.

Gemeni – noutatea te incita

Pentru Gemeni, comunicarea este cheia catre suflet si catre asternut. Daca ti se spune ceea ce vrei sa auzi, esti o prada sigura. Asii flirtului, Gemenii adora jocul seductiei, de care nu se plictisesc niciodata. Cum dispar fiorii iubirii din relatie, cum ii cauti in alta parte.

Leu – elogiile te dezarmeaza

Leii sunt pretentiosi, nu-i usor pentru ei sa gaseasca un partener pe masura, cu care sa-si imparta viata. Insa cand e vorba de indragosteala, lucrurile sunt simple: cateva complimente bine plasate, care sa-ti flateze egoul si sa te faca sa te simti speciala sunt de-ajuns ca te imblanzeasca.

Balanta – un zambet e de-ajuns

Chiar daca esti echilibrata in toate aspectele vietii, esti in egala masura nehotarata si usor impresionata de tot ce e frumos. Daca arata bine si te face sa zambesti, te-ai si indragostit. Pana-ti gasesti barbatul vietii, faci cuceriri pe banda rulanta. Iubesti mult si-ti traiesti viata din plin!

Sagetator – traiesti clipa din plin

Tu te bucuri de iubire si te joci cu sentimentele ca un copil. Nu iei lucrurile prea in serios de la inceput, dar nici nu spui nu unei aventuri care-ti da peste cap planurile si bataile inimii. Daca te face sa te simti vie, mergi inainte cu tot sufletul, chiar daca e doar pasiunea, nu iubire.

Rac – nu te poti opune iubirii

Iti ia mult timp sa capeti incredere in cel de langa tine, dar dragostea te invaluie repede, fara sa o poti opri. Te lasi cucerita usor, nu te impotrivesti, pentru ca ai nevoie de iubire ca de aer. Alegi de fiecare data sa crezi in cel de langa tine, in vorbele frumoase, in gesturile tandre...

Varsator – prietenie inainte de toate

Nu te lasi prinsa usor in jocul iubirii, chiar daca te fascineaza. Inainte de toate trebuie sa simti o conexiune puternica, sa te lege amintiri frumoase de o persoana ca sa ii daruiesti iubirea ta fara rezerve. Fara toate acestea, orice relatie ti se pare o pierdere de vreme.

Scorpion – o vesnicie este tot ce ai nevoie

Pentru tine, dragostea are alte dimensiuni decat pentru restul muritorilor. Inseamna daruire si posesie. Chiar daca adori sa te joci cu mintile altora, indragosteala nu se intampla de azi pe maine. Iubirea ta creste in timp, odata cu profunzimea relatiei... In rest, e vorba doar de sex si de emotii.

Taur – cine te vrea trebuie sa aiba rabdare

Esti una dintre zodiile greu de cucerit. Pentru tine conteaza o multime de detalii. Pana cand nu gasesti pe cineva cu care sa fii compatibila pe toate planurile, tii inima sub sapte lacate... Urasti despartile, asa ca, atunci cand alegi, alegi cu gandul la viitor. Si esti foarte practica.

Fecioara - cu tine nimic nu-i usor

Esti greu de multumit si te hotarasti greu in iubire... Mereu traiesti cu gandul ca n-ai facut alegerea cea mai buna, ca poate e altul mai potrivit pentru tine. Cert este ca nu iti pierzi capul si nu cedezi iubirii pana cand partenerul nu trece cu brio cateva teste grele.

Capricorn – iubirea ta nu-i pentru oricine

Nu te lasi dusa de val aproape niciodata. Stii intotdeauna ce-ti doresti si nu e usor sa gasesti pe cineva care sa intruchipeze idealul tau de iubire. Pentru Capricorni dragostea trece prin filtrul riguros al ratiunii... Firea emotiva, precauta nu te avantajeaza in dragoste...

