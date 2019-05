Astrologie: Cea mai mare provocare a zodiei tale. Cum devii cea mai buna versiune a ta

Provocarea care demonstreaza ca ai evoluat si ca poti sa-ti depasesti imperfectiunile, devenind o versiune mai buna a ta, in functie de zodie.

Indiferent de zodie, ai neajunsuri si slabiciuni cu care ai invatat sa traiesti, dar pe care le poti controla. Ca sa le corectezi, conditia e sa faci pasi, chiar mici, catre schimbare. Iata provocarea care demonstreaza ca ai evoluat si ca poti sa-ti depasesti imperfectiunile, devenind o versiune mai buna a ta.

Provocarea ta in functie de zodie

Berbec – sa iti duci planul la bun sfarsit

Pentru Berbeci e o mare provocare sa se concentreze la un scop anume. Abandonezi orice proiect cu mult prea mare usurinta, doar pentru a incepe un altul pe care urmeaza sa-l lasi in aer. Cand capeti determinarea de a-ti indeplini obiectivul fara sa-ti gasesti scuze, esti pe drumul bun.

Taur – sa accepti schimbarea

Pentru Tauri, stabilitatea este vitala. Esti unul dintre cele mai constante si incapatanate semne zodiacale. Dar si pe tine te ajuta mult sa incerci din cand in cand ceva nou, sa-ti schimbi rutina, tunsoarea, dieta. Nu refuza din start tot ce e provocator si diferit!

Gemeni – sa te concentrezi

Ca Geaman, iti zboara gandurile in zece locuri deodata si ai tendinta sa lasi totul pentru ultima clipa, cand termenele limita te strang cu usa. Pentru tine, proba cea mai complicata este sa lasi deoparte agitatia mintii si te implici 100% in ceea ce faci aici si acum.

Rac – sa te exprimi fara ocolisuri

Intuitia si empatia sunt trasaturi foarte puternice in cazul Racilor, dar nu toti cei cu care ai de-a face iti ghicesc gandurile, asa cum obisnuiesti sa faci tu. Cu cat inveti mai repede lectia asta si incepi sa ceri direct si clar ce-ti doresti, cu atat mai bine pentru tine.

Leu – sa nu te pui mereu pe primul loc

Egocentrismul Leilor este slabiciunea lor. Ai nevoie de atentie, vrei sa fii mereu laudat si recompensat si de multe ori treci cu vederea eforturile pe care altii le fac pentru ca tu sa fii multumita. Provocarea ta este sa-i apreciezi pe cei din jur si sa accepti ca pot fi chiar mai buni decat tine.

Fecioara – sa nu mai faci tu toata treaba

Fecioarele sunt cunoscute si foarte laudate pentru perseverenta lor, pentru dedicare, pentru eficienta. Doar ca perfectionismul se poate intoarce impotriva ta, atunci cand vrei sa-ti demonstrezi ca poti orice. Invata sa nu mai accepti responsabilitati si sarcini care-ti fura odihna si linistea.

Balanta – sa accepti un refuz

Charismatice si atragatoare, Balantele isi fac un scop in viata din a fi placute de toata lumea. Ceea ce e greu, daca nu imposibil. Accepta ca nu poti cuceri chiar pe oricine si nu-ti pierde timpul incercand sa demonstrezi ca ai dreptate. Concentreaza-te asupra celor care te adora deja, fara sa faci un efort pentru asta!

Scorpion – sa ai incredere

Suspiciosi, posesivi, gelosi, Scorpionii au prostul obicei de a pune mai mereu raul in fata. Provocarea ta este sa nu mai incerci sa controlezi totul, sa nu te mai consumi inutil. Pleaca de la premisa ca ti se pot intampla lucruri bune si impune-ti sa creezi in mintea ta scenarii pozitive, cu final fericit.

Sagetator – sa iti ceri iertare din tot sufletul

Ca orice zodie de foc, spui exact ce-ti sta pe limba, fara sa te gandesti ca poti rani pe cineva. Iar daca ti se reproseaza ca esti lipsita de tact si de sentimente, ai zeci de argumente in favoarea ta. In loc sa gasesti scuze, uneori decizia corecta este sa recunosti ca ai gresit si sa faci tot ce poti ca sa indrepti lucrurile.

Capricorn – sa ceri ajutorul

Iti place sa castigi tot ce ai prin munca multa si nu te simti bine daca primesti ceva de-a gata, pentru ca apoi altcineva sa poarte laurii, ca si cum i s-ar cuveni intru totul. Chiar daca preferi sa fii pe cont propriu, uneori trebuie sa inveti sa imparti si responsabilitatile, si rezultatele.

Varsator – sa accepti sfaturi

Varsatorii sunt, poate, cea mai independenta zodie. Greu accepti pareri diferite de a ta si preferi sa faci intotdeauna cum crezi ca e mai bine, mereu altfel decat ceilalti. Accepta ca uneori drumul batatorit e cel mai sigur si ca experienta altora te poate ajuta sa-ti atingi mai repede obiectivele.

Pesti – sa nu te bazezi pe nimeni

Pestii sunt foarte sensibili si adesea neincrezatori in propriile forte. In multe situatii, preferi sa te retragi si sa astepti sa fii salvata, sa se intample o minune, in loc sa iei atitudine. Ca sa eviti dezamagirile, trebuie sa-ti asumi propriile decizii, sa actionezi practic, din proprie initiativa, fara sa depinzi de altii.

