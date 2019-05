Astrologie: Cei mai atragatori 3 barbati din zodiac

Viata alaturi de ei poate fi pe cat de fermecatoare, pe atat de provocatoare.

Barbatii nascuti sub unul dintre aceste 3 semne norocoase au un vino-ncoa al lor care ii transforma in cei mai ravniti amanti ai zodiacului. Ai grija, insa, ce-ti doresti, caci viata alaturi de ei poate fi pe cat de fermecatoare, pe atat de provocatoare.

Cei mai atragatori barbati ai zodiacului

Leu

Leul este un vanator si un cuceritor care nu poate trece neobservat de reprezentantele sexului opus. Increderea si charisma il fac sa fie mereu inconjurat de oameni, apreciat, cautat, invidiat. Este vesel, interesant si foarte hotarat. Are o alura impunatoare care te face sa-ti doresti sa fii tu cea de la bratul lui. Emana masculinitate, este protector si-ti da senzatia ca poate avea grija de tine in orice situatie. Asta il face cu atat mai atragator pentru o femeie care, instinctiv, cauta stabilitate emotionala si financiara la partenerul ei. Cum barbatul Leu are o mare putere de seductie, dar si criterii stricte de selectie, este un compliment sa fii aleasa lui.

Cu cine se potriveste perfect: Balanta, Berbec, Sagetator

Ia-ti gandul de la el daca esti: Taur, Scorpion, Pesti, Fecioara

Ce defecte are si nu stii: este dominant, egocentrist, foarte posesiv, pretentios.

Leul vrea sa aiba rolul principal in relatie, iar daca nu esti foarte maleabila si dispusa la concesii, nu e pentru tine. Totodata, o femeie foarte posesiva isi pierde linistea alaturi de un Leu.

Balanta

Spre deosebire de alti barbati, curtenitori si insistenti inca de la prima intalnire, barbatul Balanta poate sa-ti para tacut si rezervat. Un gentleman desavarsit, de obicei iti atrage atentia cu bunele lui maniere, cu modul echilibrat de-a fi si de a vorbi, cu generozitatea lui, indreptata catre toti in egala masura. Sofisticat, amuzant, diplomat, arata intotdeauna impecabil si are un farmec nativ care te atrage de la distanta. In plus, este un visator gata sa schimbe lumea, iar orice femeie tanjeste in ascuns dupa un super erou gata sa o salveze – acesta este barbatul Balanta.

Cu cine se potriveste perfect: Varsator, Gemeni, Leu

Ia-ti gandul de la el daca esti: Rac, Fecioara, Pesti

Ce defecte are si nu stii: este nehotarat, inconstant, nesincer si dependent de femei.

Apele in care te scalzi alaturi de el pot fi destul de tulburi, mai ales daca esti foarte sensibila, geloasa ori critica din fire. Agitatia fara motiv il face sa se indeparteze si sa-si caute linistea in alta parte.

Gemeni

Volubil si prietenos, plin de energie, amuzant, barbatul Geaman este cel care lumineaza incaperile si privirile doamnelor cu prezenta lui. Anima orice discutie, este un maestru al vorbelor, stie exact ce-ti doresti sa auzi si te cucereste fara sa-ti dai seama cum. Nici nu conteaza foarte tare cum arata, caci puterea lui nu vine din aspectul fizic, ci din mestesugul cuvintelor potrivite. Prompt, nu se sfieste sa te abordeze daca i-ai atras atentia si, de cele mai multe ori, cand isi propune sa cucereasca, reuseste. Desi este galant si inspira incredere, nu este nici pe departe cel mai credibil dintre barbati si nici cel mai sincer.

Cu cine se potriveste perfect: Balanta, Varsator, Berbec

Ia-ti gandul de la el daca esti: Capricorn, Scorpion, Rac

Ce defecte are si nu stii: este imatur, superficial, capricios si foarte libertin.

Statornicia nu-l caracterizeaza, iar o relatie de lunga durata are toate sansele sa-l plictiseasca. Daca iti doresti stabilitate si liniste in viata ta, Geamanul nu este tocmai ceea ce cauti. Pentru el, libertatea e cea mai importanta.

sursa foto: IMDB