Astrologie: TOP 5 zodii perseverente. Nu se lasa pana nu otin ce vor

Cand isi pun ceva in minte, nici nu concep sa dea inapoi sau sa accepte un refuz. Reusesc sa fie atat de convingatoare si de tenace, incat nu-ti lasa alta cale decat sa cedezi si sa le faci pe plac. Aceste personalitati dominante au de multe ori un lucru in comun: semnul zodiacal.

Cele mai perseverente zodii

Scorpion

Scorpionul este un maestru al manipularii. Isi foloseste toate armele de care dispune, uitand de principii si de reguli daca este necesar, doar ca sa te convinga sa-i indeplinesti un vis, un plan, o dorinta. Exact ca un sarpe care-si incolaceste prada, nu-ti lasa nicio sansa sa te eliberezi din stransoare pana cand nu obtine de la tine ce vrea. Scopul scuza mijloacele de cele mai multe ori pentru aceasta zodie staruitoare, care-si pune toata pasiunea in telurile sale. Nu cedeaza, orice ar fi!

Rac

Pe cat este de sensibil si de empatic, pe atat este Racul de priceput si de in a te face sa cedezi dorintelor lui. Excelent psiholog, iti intra pe sub piele si te face sa te simti lamentabil la gandul ca ai putea sa il refuzi sau ranesti. Stapaneste perfect tehnica sugestiei si are capacitatea de a-ti manevra dupa bunul plac sentimentele, mizand pe cel de vinovatie – odata ce-ti atinge coarda sensibila, nu mai poate da gres. Reuseste sa te incolteasca in asa masura incat cedezi de bunavoie, de dragul linistii tale sufletesti.

Leu

E usor sa-i convingi pe ceilalti sa faca intocmai cum vrei tu cand esti inzestrat cu un sarm precum al Leului. Stofa de lider il ajuta sa te convinga sa-l urmezi, fara sa faca un efort prea mare. Pur si simplu, te captiveaza si te face sa crezi la fel de tare ca el in visul lui. Cand un Leu isi doreste ceva, nu concepe sa nu-l obtina. Acestui semn zodiacal nu-i place agresivitatea, prefera sa fie pasnic, insa poate face exces de zel atunci cand simte ca astfel isi atinge mai usor obiectivul.

Taur

Poate cea mai incapatanata dintre zodii, Taurul nu uita nimic si nu cedeaza atunci cand isi propune ceva. Nu renunta nici in ruptul capului la planurile sau la principiile lui, in care crede cu tarie. Le sustine si le urmareste pana in panzele albe. Daca faci o alegere cu care nu e de acord, nu incerca sa-l convingi sa te aprobe, fiindca ramane neclintit. Dimpotriva, va incerca din rasputeri sa te faca el pe tine sa te razgandesti si, de cele mai multe ori, reuseste. Tenacitatea lui fie te scoate din minti, fie te dezarmeaza.

Gemeni

Maestrii comunicarii, Gemenii te conving de orice din doar cateva vorbe alese cu grija. Sunt foarte creativi cand trebuie sa gaseasca argumente in favoarea lor. Tonul, contextul, atmosfera... fiecare element este folosit de Geaman cu multa iscusinta. Insista cu atata pricepere, ca nici nu-ti dai seama cand si cum ai fost acaparat... Rade, glumeste si te iscodeste pana pur si simplu te trezesti spunand: „bine, fie, hai s-o facem si pe-asta!“.

Foto: By Cristina Conti, Shutterstock