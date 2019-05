Astrologie: 7 lucruri pe care orice Geaman ar vrea sa le stii despre zodia lui

Iata ce ar trebui sa stii despre ei ca sa-i poti intelege cu adevarat!

Gemenii nu au cea mai buna reputatie. Se spune despre ei ca sunt nestatornici, insensibili, capriciosi. Insa aceiasi Gemeni pot fi foarte culti, romantici, sensibili si niste prieteni minunati, asa cum oricine isi doreste sa aiba aproape. Iata ce ar trebui sa stii despre ei ca sa-i poti intelege cu adevarat!

7 caracteristici importante ale zodiei Gemeni

1. Sunt uneori nesiguri

Nu se pot hotari usor. In mintea lor este un permanent amalgam de intrebari, curiozitati, idei, posibilitati, tocmai de aceea le este greu sa ia decizii clare. Sunt si destul de tematori. Cea mai mare frica a lor este ca nu sunt atat de expresivi, de talentati, de isteti precum se stiu si precum vor sa-i vada ceilalti.

2. Se plictisesc repede

Pe cat de repede se entuziasmeaza, pe atat de repede se plictisesc. Oamenii creativi, curajosi, care le stimuleaza imaginatia sunt cei pe care Gemenii si-i doresc aproape. Au preocupari atat de multe si diverse, incat le este greu sa se concentreze multa vreme asupra unui singur aspect. Trebuie sa le intelegi aceasta agitatia interioara si sa nu le-o iei in nume de rau...

3. Nu tolereaza posesivitatea

Este una dintre cele mai independente zodii. Nu accepta sub nicio forma sa fie controlat, sa-i ingradesti libertatea, sa-i critici programul. Daca astazi vrea sa citeasca pana-n miez de noapte, iar maine sa petreaca pana-n zori de zi, nu-ti ramane decat sa te bucuri impreuna cu el sau sa-l ignori, in niciun caz sa-i tii teorii despre cum ar fi bine sa-si traiasca viata. Nu vor concepe niciodata sa traiasca in umbra nimanui.

4. Nu-si pot stapani curiozitatea

Observa orice detaliu, in orice context si cauta constant informatii noi, surprinzatoare, iesite din tipare. Geamanul este ca un burete de informatii. Cand il intereseaza o tema sau alta, devine ca o enciclopedie ambulanta si poate oricand sa-si dea doctoratul pe subiectul respectiv, indiferent ca e vorba de un oras, de un sport, de un actor celebru... Au o inteligenta uneori sclipitoare, iar cand isi pun in minte ceva, intotdeauna gasesc resurse care sa-i conduca in acea directie.

5. Umorul e parte din ei

Se stie ca Gemenii se pricep excelent la comunicare. Sunt maestri ai cuvintelor. Daca vrei cu tot dinadinsul sa ai parte de atmosfera la o intrevedere, trebuie sa inviti un Geaman si distractia e asigurata. Fac pe toata lumea sa rada, sa se destinda. Cu toate astea, exista riscul sa fie, uneori, intelesi gresit. In special atunci cand isi pun in practica ironiile. Au un excelent simt al umorului dar, fara sa fie rau intentionati, glumele pe care le fac pot fi, uneori, suparatoare.

6. Nu suporta oamenii care gandesc negativ

Cei care nu fac decat sa se planga de dimineata pana seara castiga repede antipatia unui Geaman. Nu-si vor petrece timpul intr-o astfel de companie nefasta. Ei sunt optimisti si cauta sa se inconjoare cu energie pozitiva.

7. Pot fi statornici

E drept ca Gemenilor le place sa flirteze, sa se joace, sa se distreze. De obicei au multe experiente sentimentale si sexuale inainte sa aleaga pe cineva din multimea de potentiali parteneri. Insa daca sunteti compatibili intelectual, daca energiile voastre se completeaza, daca alege sa se implice intr-o relatie cu tine, inseamna ca a evaluat situatia pe toate partile si are intentii serioase. Poate fi extrem de loial, cu conditia sa-i oferi diversitate si emotie. Totodata, Gemenii sunt niste prieteni care, de cele mai multe ori, ar face orice pentru cei dragi.