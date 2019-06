Astrologie: TOP 3 zodii pe val la inceput de vara

Afla daca te numeri printre zodiile favorizate in luna iunie!

Iata favoritele astrelor in luna iunie. Daca te numeri printre ele, da startul distractiei!

3 zodii favorizate in luna iunie

Taur

Nici n-ai fi putut spera la un inceput mai bun de sezon. Planeta Venus te tine in puf in prima parte a lunii iunie si-ti trezeste cele mai profunde sentimente si pasiuni. Esti o oaza de liniste si un exemplu de dragalesenie pentru cei dragi ai tai, pe care ii susprinzi si ii rasfeti cu cu gesturi tandre si vorbe frumoase, cum n-ai mai facut demult. Pana si deciziile care pot sa para debusolante si drastice la prima vedere se dovedesc a avea o finalitate folositoare si pozitiva. Nu te plictisesti, muncesti mult, poate chiar peste volumul cu care esti obisnuita, asta pentru ca ai ocazia de a castiga fara mari batai de cap o suma de bani pe care o poti investi extrem de util in perioada urmatoare. Usurinta cu care comunici in perioada asta iti poate aduce si vesti bune in cariera. Savureaza fiecare clipa!

Gemeni

Sunt cateva zile in preajma datei de 3 iunie - cand Luna Noua se petrece in semnul tau - in care iti poti face planuri nu doar pentru anotimpul care abia incepe, ci chiar pentru intreaga viata. Desi preferi spontaneitatea si deciziile inastant, e important sa profiti de energia pe care o ai acum, de curaj, de ideile bune, sustinute si amplificate de prezenta planetei Venus in semnul tau, dupa data de 9 iunie. Poti decide ce te multumeste si mai ales ce nu, in viata intima, de familie sau profesionala pentru a da startul schimbarilor pe care ti le doresti in viitor. Foarte bine aspectat este sectorul sentimental: fie te indragostesti fulgerator, fie traiesti un eveniment demult asteptat in viata de cuplu. La multi ani si felicitari! E timpul sa petreci!

Varsator

Traiesti vara si viata la maximum, ai o dispozitie de zile mari si o capacitate extraordinara de a te datasa de toata agitatia din jur. In sufletul tau totul este senin si ai sentimentul ca pentru orice exista o rezolvare. Iti faci planuri de vacanta, de odihna si relaxare, dar nici la serviciu nu lasi garda jos, ceea ce iti poate aduce o oportunitate nesperata si un castig pe masura. Simti nevoia de o pauza? Pur si simplu, invata sa spui NU obligatiilor si sa faci ce simti. Starea de spirit pozitiva este sustinuta de armonia de care te bucuri in viata de cuplu inca de la inceput de iunie, cand Luna Noua iti creste sansele de a cunoaste pe cineva care ti se potriveste manusa sau de a-ti redescoperi o veche iubire, de a readuce la viata sentimente uitate. Este o luna plina de oportunitati de a te distra, de a te bucura, de a te pune in valoare si de a evolua, afectiv si profesional.

Foto: By kibler, Shutterstock