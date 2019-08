Zodiile de foc nu se dau batute niciodata! Cum se evidentiaza de restul zodiilor

Intotdeauna obtin ce isi doresc, luptand cu obstinatie pentru a-si indeplini obiectivele.

Berbec, Leu, Sagetator – zodiile de foc sunt considerate cele mai puternice din zodiac. Toata lumea tanjeste dupa curajul si energia lor, chiar daca uneori aceste trasaturi sunt duse la extrem. Cert este ca aproape intotdeauna obtin ce isi doresc, luptand cu obstinatie pentru a-si indeplini obiectivele. Si mai sunt cateva motive bune pentru a le invidia...

Cele mai importante caracteristici ale zodiilor de foc

Iubesc viata si o traiesc din plin

Sunt cele mai pasionale semne zodiacele. Detesta rutina, iar plictiseala este o notiune straina pentru ele. Se entuziasmeaza usor si nu refuza nicio provocare. Gasesc motiv de bucurie in cele mai banale lucruri si au o atitudine mereu optimista care ii scote din incurcaturi.

Isi ascund sentimentele cu dibacie

Desi iubesc intens si sunt extrem de sufletisti si atasati de oamenii dragi, rareori iti dai seama de asta daca nu-i cunosti bine. Urasc declaratiile siropoase, promisiunile si tot ce ii face sa se simta dependenti sau vulnerabili. Chiar daca pot fi extrem de irascibili si egoisti, de cele mai multe ori sunt foarte grijulii, protectori, iar la nevoie si-ar da si viata pentru oamenii pe care ii iubesc. Insa tin la aparenta ca nu au nevoie de nimeni, ca sunt total independenti.

Au stofa de lider

Zodiile de foc nu trec neobservate. Fac cum fac si atrag atentia asupra lor. Adora sa fie mereu primii si reusesc de cele mai multe ori sa se impuna in grupul de prieteni sau de colegi de munca. Au aerul ca stiu intotdeauna precis incotro se indreapta si ii atrag pe ceilalti in jurul lor ca un magnet, fara sa faca nimic special pentru asta... Pot fi insa extrem de orgoliosi, ceea ce ii opreste sa ceara sau sa primeasca ajutor. Vor sa demonstreze ca nimeni nu face lucrurile mai bine si sufera daca nu se autodepasesc de fiecare data.

Actioneaza inaintea tuturor

In vreme ce altii asteapta momentul potrivit, ei sunt deja acolo si profita de situatie. Mereu cu un pas in fata, nu stau prea mult pe ganduri, ci reactioneaza sub primul impuls, cu toata energia si concentrarea, astfel ca nu rateaza nicio oportunitate. Cauta o rezolvare pana o gasesc si nu accepta ideea de a da bir cu fugitii, cedandu-si locul sau ideile altora. Cand isi doresc un lucru, sunt de neoprit.

Au un simt puternic al dreptatii

Nu sunt deloc toleranti cu persoanele care ii dezamagesc. Isi formeaza rapid o parere si nu si-o schimba usor, ba chiar o si exprima fatis, fara menajamente. Totodata, au principii clare de la care nu se abat, onestitatea si statornicia fiind pentru ei prioritare.

Foto: By Zolotarevs, Shutterstock