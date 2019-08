Top 5 zodii care adora sa detina controlul

Aceste zodii nu se simt in siguranta daca nu stiu incotro se indreapta.

Unii dinte noi isi doresc permanent certitudini. Nu se simt in siguranta daca nu stiu incotro se indreapta, daca nu afla ce planuri au ceilalti sau daca nu-i conving pe toti sa ii urmeze in directia dorita de ei. Acesti nativi detesta sa fie luati prin surprindere si risca sa devina agasanti prin insistenta lor.

5 zodii care simt nevoia sa detina controlul

Scorpionul vrea control absolut

Scorpionul trebuie sa stie tot ce misca in anturajul lui, acasa, la serviciu, in grupul de prieteni. Daca are impresia ca i-a scapat vreun amanunt, i s-a dus linistea pe apa Sambetei. Este o zodie foarte posesiva si, chiar daca-si da seama ca exagereaza, foarte critica. Nu ii place sa depinda de nimeni, in schimb intreaga lume ar trebui sa depinda de el, sa-l puna pe primul plan, sa-i ceara sfatul, acordul. Dusa la extrem, nevoia de control se indreapta inevitabil impotriva lui…

Racul e maestrul santajului sentimental

Familia Racului, in special copiii si partenerul de cuplu, ii vor simti nevoia de control pana in maduva oaselor. Bun psiholog, nici nu-ti dai seama cand te descoase pentru a afla tot ce nu-i spui de bunavoie. Hiperprotector si grijului, dar si ultrasensibil si gelos, Racul simte nevoia sa aleaga el pentru ai lui: cu se imbraca, ce prieteni au, cum isi petrec timpul liber. Daca nu-l lasi sa decida pentru tine, te pedepseste imediat printr-un raspuns emotional exagerat. Dar daca ar indrazni cineva sa-l acuze ca e obsedat de control, s-ar arata cel putin socat si extrem de jignit.

Leul coordoneaza pe toata lumea

In cazul Leilor, controlul pe care-l exercita este aproape involuntar si cel mai probabil nici nu sunt constienti ca merg prea departe cu nevoia de tine haturile strans. Ei au idee foarte clara despre cum ar trebui sa functioneze lucrurile si dau cate ceva de facut tuturor in asa fel incat rezultatul sa se apropie cat mai mult de perfectiunea pe care si-o doresc. Daca se isca discutii in contradictoriu, nu incape dubiu ca Leul are intotdeauna dreptate. Sunt atat de convinsi de superioritatea lor, incat nici nu pun in dubiu ca toti ar trebui sa-i asculte…

Fecioarei nu ii scapa nimic

Foarte rar i se intampla Fecioarei sa riste, sa actioneze sub primul impuls. Ea nu ar putea functiona bine daca nu si-ar planifica atent fiecare pas. I se pare hilar sa se bazeze pe sansa sau pe bunavointa altora si stie precis ca norocul si-l face omul cu mana lui. In plus, Fecioara nu prea are incredere in oameni si in puterea lor de a face lucrurile bine, frumos si corect daca nu li se dau niste coordonate clare. Exigenta drastica a Fecioarei se indreapta si impotriva propriei persoane: tot ce face trebuie sa fie perfect, chiar daca nu-i mai ramane timp liber din cauza asta.

Capricornul calculeaza tot

De indata ce apare in calea lui un element nepravazut, Capricornul iese total din zona de confort. Si cum nu-i place deloc sentimentul ca-i fuge pamantul de sub picioare, nu lasa nimic in voia sortii. Ordine si disciplina, asta e deviza care-l ajuta sa se mentina departe de haos. Si inca un lucru controleaza Capricornul foarte bine: propriile sentimente. Nu le lasa nicio clipa sa-l domine, sa se indrepte in directia nepotrivita sau sa-l faca vulnerabil.

Foto: By SvetaZi, Shutterstock