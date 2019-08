Horoscop 2020 pentru zodia FECIOARA: te vei bucura de mai multa dragoste

E un an in care te redescoperi, crezi in tine, iti accepti slabiciunile si limitele.

In anul 2020 vei fi mai relaxata si tocmai de aceea te vei bucura de mai multa dragoste, de armonie in familie, dar si de evenimente placute in cariera. E un an in care te redescoperi, crezi in tine, iti accepti slabiciunile si limitele, dar iti si cultivi si evidentiezi calitatile cu multa pricepere.

Horoscop 2020: Previziuni pentru zodia Fecioara

Cum iti merge in dragoste si relatii

Te distrezi mai mult si tii cont mai putin de reguli. Te ocupi de tine, de cei dragi, de lucrurile care iti fac placere. Atentie, daca iti doresti un copil (si chiar daca nu-ti doresti), fertilitatea ta este la cote maxime si ai toate sansele sa ramai insarcinata. Ceea ce merge bine acum va continua sa mearga la fel. Necazurile pot veni numai din graba, din comunicare ineficienta sau din aflarea unui adevar tainuit, care duce la tensiuni si neintelegeri. Nu este exclus sa intrerupi orice legatura cu unele persoane care te dezamagesc. Totodata, ai tendinta sa te implici in aventuri pasionale, iti surade ideea de a cuceri pur si simplu pentru a te bucura de flirt, de noutate, de fluturi in stomac. Unele casnicii vor fi acum salvate, iar alte parteneriate sentimentale si senzuale se vor incheia inainte de a incepe. Nu te grabi sa faci pasi mari in relatia cu partenerul de cuplu daca nu esti sigura de ce-ti doresti.

Ce ti se pregateste in cariera

Iti castigi aliati importanti la locul de munca, primesti sustinere in momente cheie si astfel reusesti sa-ti adjudeci mici victorii. Sunt insa momente in care concentrarea iti este tulburata de persoane sau situatii care te atrag departe de obiectivele tale. Trebuie sa ramai mereu in alerta si sa dai dovada de organizare si disciplina ca sa-ti pastrezi sau imbunatatesti functia. Insa, per ansamblu, castigi bine fara sa muncesti prea mult. Poti atrage sume importante de bani dintr-o sursa neobisnuita, posibil din strainatate.

Oportunitati si piedici

Coincidentele si intalnirile intamplatoare te poarta intr-o directie neasteptata, dar benefica. Poti intalni o persoana draga din trecut cu care ai ocazia sa discuti pe indelete.

Cu sanatatea stai excelent si nimic nu pare sa te tulbure. Culegi roadele obiceiurilor sanatoase pe care le-ai avut intotdeauna. Insa nu te baza pe asta si nu-ti forta norocul! Evita in continuare dieta haotica, medicamentele luate dupa ureche, cafeina sau alcoolul in exces!

Dorintele si planurile vechi care n-au avut sorti de izbanda pot fi acum abandonate in favoarea altora noi. Priveste catre viitor si renunta la tot ce te tine ancorata intr-un trecut nesatisfacator. Nu ezita sa faci nicio schimbare despre care simti ca ti-ar aduce bucurie!

Foto: By Viktor Villand, Shutterstock