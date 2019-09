Astrologie: TOP 3 zodii favorizate in luna SEPTEMBRIE

Afla daca te numeri printre zodiile favorizate de astre in prima luna de toamna.

La inceput de toamna, cei nascuti in Berbec, Fecioara sau Capricorn (ori cu ascendentul in aceste zodii) sunt favorizati de astre. Nu lasa norocul sa-ti scape printre degete!

Zodii care primesc ce e mai bun in septembrie

Berbec – ai sanse mari in cariera

Desi este, poate, una dintre cele mai aglomerate luni la locul de munca, o perioada in care ai o multime de taskuri si termene limita, totusi contextul astral te avantajeaza si vestile sunt mai mult decat bune. Nu te-ai organizat niciodata mai usor, esti surprinzator de disciplinata, concentrata, rezolvi lucruri pe banda rulanta, de parca ai fi intr-o competitie cu premii pentru merite deosebite. Si chiar le vei primi! Totul iti iese exact cum vrei si iti reamintesti cat esti de valoroasa. Te simti puternica si e momentul sa profiti din plin, sa-ti revendici niste drepturi, sa ceri o prima sau o marire de salariu, sa aplici pentru un nou job, unde sa dovedesti ce poti. Succesul te asteapta dupa colt si se pare ca luna asta nici sa vrei, n-ai cum sa pierzi!

Fecioara – norocul se tine scai de tine

Urmeaza o perioada in care pur si simplu esti in elementul tau. Toate planetele par sa ti se alinieze favorabil. Traiesti sentimentul tau preferat, pe acela ca toate lucrurile sunt in ordine, ca detii controlul deplin, ca tot ce demarezi merge in directia buna. Nu trebuie decat sa ceri si ti se va da. Valabil si in dragoste si la serviciu! E momentul sa faci mofturi si sa fii pretentioasa, fara sa te temi de un refuz. Nu esti nevoita sa te justifici, sa prezinti scheme si planuri detaliate, pur si simplu ai trecere din prima. Deciziile pe care le iei acum iti schimba viata in bine si iti aduc stabilitate pe termen lung. Atragi energii pozitive si te simti protejata, frumoasa, atragatoare. Si daca tot e ziua ta, fa-ti cadou o tunsoare noua, un par colorat in tendintele toamnei… Trebuie sa arati precum te simti, adica impecabil!

Capricorn – pregateste-te pentru o calatorie de neuitat!

Intregul context astral iti este favorabil in septembrie, aproape ca n-are ce sa-ti tulbure apele sau sa-ti zadarniceasca planurile. Dimpotriva, poti obtine acum niste beneficii la care tanjesti de multa vreme fara succes. Foarte bine aspectate sunt calatoriile: aproape, departe, in tara, in strainatate, pentru studii sau pentru relaxare. Daca toata vara asta ai visat la concediu in vreme ce admirai pozele din vacantele altora, acum iti iei revansa. Poate primesti o invitatie romantica sau poate tu dai peste o oferta last minute din pura intamplare. Nici n-ai timp sa-ti pui multe intrebari sau sa te razgandesti: azi afli, maine ai bagajele facute si dusa esti! Chiar daca nu esti adepta experientelor neplanificate, de data asta mergi pe mana astrelor care promit ca vei avea un inceput de toamna memorabil!

