Cum iti influenteaza personalitatea LUNA in care te-ai nascut

Luna calendaristica in care ai venit pe lume are o multime de semnificatii si dezvaluie despre tine lucruri aproape la fel de interesante precum zodia care te guverneaza.

Se spune ca nu numai luna calendaristica, ci si insusi anotimpul in care ai venit pe lume iti poate determina temperamentul si starile sufletesti dominante. Vremea insorita sau mohorata, lungimea zilei si a noptii, caldura sau frigul din perioada in care ai vazut prima data lumina zilei influenteaza, se pare, eliberarea unor hormoni in organism, dar si ritmul circadian.

Asa se face ca, daca ne luam dupa cercetari, cei nascuti primavara si vara au tendinta sa fie mult mai optimisti, veseli si increzatori, sa aiba o atitudine pozitiva, tot timpul relaxata. Tot ei trec insa cel mai repede de la o stare la alta, de la tristete la extaz, suferind frecvent de schimbari de dispozitie.

Cei nascuti iarna sunt mult mai calmi, detasati si se enerveaza greu; din pacate, ei sunt si cei mai inclinati spre stari depresive. Si, pentru ca iarna e anotimpul cu putina lumina, cu zile scurte si nopti lungi, daca te-ai nascut iarna se spune ca suporti mai greu schimbarile de anotimpuri.

Cei nascuti toamna sunt, se pare, cei mai irascibili, schimbatori, usor de scos din ritm si din sarite.

Lasand la o parte aceste informatii generale, sa vedem ce spune luna in care te-ai nascut!

Cum iti influenteaza personalitatea luna nasterii

Ianuarie – esti organizata si ambitioasa

Cei nascuti in prima luna din an sunt siguri pe ei, motivati, disciplinati, au calitati de lider. Empatici si generosi, nu le lipsesc prietenii si cauta intotdeauna sa le fie bine celor de langa ei. Esti charismatica, dar si inteleapta: nu actionezi fara un plan bine pus la punct.

Februarie – esti realista si loiala

Iubesti libertatea si esti originala, creativa, mereu apreciata pentru ideile bune. Cand iti propui un lucru, faci orice este necesar ca sa il obtii. Cu greu iti deschizi sufletul si rar vorbesti despre sentimentele tale, tocmai pentru ca esti vulnerabila si nu vrei sa suferi din nimic.

Martie – esti visatoare si generoasa

Esti o fire sensibila, timida, marinimoasa, iti place sa ajuti, sa te faci utila si adori sa vizitezi locuri noi. Nu de putine ori visezi cu ochii deschisi si ai prea mare incredere in oameni. Insa esti si o norocoasa, ai mereu sansa si circumstantele potrivite pentru a-ti implini dorintele.

Aprilie – esti energica si directa

Orice iti doresti sa faci, nimeni nu-ti poate sta in cale. Esti dinamica, motivata si motivanta, foarte competitiva si dai dovada de o ambitie extraordinara. Nu te complaci in situatii care nu ti se potrivesc si trezesti admiratie datorita optimismului si curajului tau.

Mai – esti increzatoare si incapatanata

Cei nascuti in luna mai sunt de obicei foarte constanti in planurile lor si conservatori, cu principii care nu se negociaza. Nu cedeaza deloc, mai ales cand stiu ca au dreptate, sunt calculati si fideli. Muncesc mult pentru obiectivele lor. Femeile lunii MAI sunt foarte naturale, feminine.

Iunie - esti sociabila si ai umor

Se spune despre cei nascuti in luna iunie ca sunt vorbareti, isteti, mereu inconjurati de oameni si apreciati pentru sarmul lor. Iti faci prieteni usor si niciodata nu esti in pana de idei. Esti deseori nehotarata si, desi esti foarte pasionala in iubire, te atasezi greu si te plictisesti usor.

Iulie – esti sentimentala si posesiva

Cei nascuti in iulie sunt binevoitori, sinceri si suficient de sensibili incat sa-i ranesti mai usor decat iti imaginezi. Chiar daca sufera mult, dau uneori dovada de o blandete iesita din comun. Daca esti nascuta in iulie poti fi destul de nestatornica si imatura, dar foarte intuitiva.

August – esti puternica si zambitoare

Constienta de atuurile si de valoarea ta, esti deseori egoista si-ti place sa iesi in evidenta, sa culegi toti laurii, sa primesti toata atentia si laudele. Nu ierti tradarea si poti fi foarte posesiva. Faci totul cu entuziasm, esti mereu vesela si asta te face sa stralucesti si sa cuceresti.

Septembrie – esti perfectionista si grijulie

Cei nascuti in septembrie sunt foarte disciplinati si detesta lipsa organizarii, intarzierile, amanarile. Iti place sa ai totul sub control si cand ceva nu se intampla conform planului, te debusolezi si devii irascibila. Esti foarte generoasa si loiala oamenilor dragi.

Octombrie – esti fermecatoare si schimbatoare

Esti o aparitie delicata, feminina, mereu concilianta si sensibila. Iti place sa arati impecabil si ai o abilitate speciala de a face lucrurile sa-ti devina favorabile. Uneori esti tare nehotarata si bulversata de prea multe emotii. Nu-ti imaginezi viata fara prietenii tai.

Noiembrie – esti perseverenta si misterioasa

Ai convingerea ca nu esti facuta pentru o viata mediocra si vrei sa schimbi lumea cu ideile tale. Nu te lasi descurajata de obstacolele pe care le intalnesti si stii ca intotdeauna exista o cale catre implinirea unui vis drag. Esti foarte atenta la detalii, atragatoare si secretoasa.

Decembrie – esti activa si de incredere

Multi spun despre tine ca esti sufletul petrecerii, pentru ca iti place sa-ti traiesti din plin viata, chiar daca asta inseamna sa-ti neglijezi uneori obligatiile plictisitoare. Oamenii te adora pentru ca nu-i dezamagesti niciodata. Esti foarte calma si cu greu poti fi scoasa din ritmul tau.

Foto: By ShotPrime Studio, Shutterstock