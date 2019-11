Astrologie: 7 lucruri pe care orice Scorpion ar vrea sa le stii despre zodia lui

Ce secrete ascund, de fapt, Scorpionii!

Se spune ca sunt razbunatori si dificili, ca gelozia lor nu cunoaste limite, ca exagereaza in multe aspecte. Cat este adevarat din toate aceste lucruri si ce (alte) secrete ascund, de fapt, Scorpionii, afli in continuare.

Caracteristicile nativului din zodia Scorpion

1. Este mai schimbator decat vremea

Sunt unele zile care incep cu ceata, continua cu vreme de plaja si se incheie cu tunete si fulgere. Cam asta se succeda starile sufletesti ale Scorpionului. Acum e volubil si-ti povesteste ce planuri de vacanta are, acum cu capsa pusa, ingandurat si morocanos. Putini ii inteleg cu adevarat zbuciumul interior, declansat adesea de vreun detaliu pe care l-ai trece lesne cu vederea.

2. Nu se teme sa simta

Multi spun despre ei ca sunt prea sensibili, ca simt totul prea intens. Si asa este: semnul zodiacal cel mai pasional. Traieste totul din plin, la maximum, fara masura si fara retineri: si bucuria, si durerea, si iubirea, si ura. Oricat s-ar consuma, rezervele lui emotionale (si la fel cele sexuale) par sa nu se epuizeze vreodata. Si parca are lipici la situatiile misterioase si incurcate. Cu cat e mai complicat un scenariu, cu atat il atrage mai tare.

3. Daca te ignora, nu inseamna ca nu te place

Atitudinea Scorpionului nu-i reflecta intotdeauna sentimentele. Acestui semn zodiacal ii place sa fie enigmatic si nu este usor de inteles. Ba dimporiva. Uneori alege sa se poarte de parca nu existi tocmai pentru ca este irezistibil atras de tine. Asteapta sa faci primul pas, ca sa se asigure ca n-ai de gand sa-l respingi si ca prezinta cel putin la fel de mult interes pentru tine. Nu te lasa pacalit de aparente, caci semnalele pe care le transmite sunt contradictorii si poate tocmai de aceea ii functioneaza atat de bine jocul seductiei.

4. Face usor obsesii

Uneori lasa impresia ca e linistit, dar in mintea lui zburda o mie de ganduri. Se consuma mult pentru lucrurile (si oamenii) care ii patrund in suflet si in minte. Pana nu intoarce orice detaliu pe toate partile, nu are liniste.

5. Este mai posesiv decat se spune

Atunci cand iubeste pe cineva, Scorpionul vrea sa-l acapareze cu totul. Nu e dispus sa imparta cu nimeni ceea ce ii apartine si este gelos, foarte, foarte gelos. Unii dintre acesti nativi sunt de o gelozie distrugatoare. Tot acestia sunt si cei mai razbunatori, daca se intampla sa-i dezamagesti. Nu te gandi sa-l pacalesti, fiindca este foarte intuitiv si extrem de ingenios atunci cand vrea sa afle ceva de la (sau despre) tine.

6. Pune totul in dubiu

Scorpionii sunt, fara doar si poate, suspiciosi. Te poti citi ca pe o carte deschisa si nu este chip sa le ascunzi ceva vreodata. In plus, se indoiesc de absolut orice si mereu pleaca de la premisa de vinovatie. Stau deoparte si analizeaza totul cu rabdare si minutiozitate, iar cand ajung la o concluzie, nimeni si nimic nu le-o schimba. Pune sub semnul intrebarii de la tonul pe care il saluti, pana la pozitia in care adormi noaptea langa el in pat si este foarte sensibil la orice remarca.

7. Prefera sa se descurce singur

Scorpionului ii place sa faca totul dupa propriile reguli, fara sa se bazeze pe nimeni. Stie in fiecare clipa care e pasul urmator si n-are nevoie de nimeni care sa-l ghideze sau sa-i dea indicatii. Este un bun autodidact, convins ca detine adevarul suprem.

Foto: By Kiselev Andrey Valerevich, Shutterstock