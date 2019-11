Favoritele lunii noiembrie: TOP 3 zodii care se vor bucura de protectia astrelor

Afla daca te numeri printre favoritele lunii!

Ca in fiecare luna, toate zodiile au parte si de contexte favorabile, si de influente mai putin placute din partea astrelor. Dar daca te-ai nascut in Sagetator, Scorpion sau Pesti, ar fi pacat sa nu fructifici sansele care ti se ofera luna asta!

3 zodii care vor avea noroc in luna noiembrie

Sagetator – un pas dorit si important

Luna Noua din 26 noiembrie se petrece in Sagetator. Pentru tine, este unul dintre cele mai importante contexte din ultimele luni. Acel „moment perfect“ in care e ideal sa faci o schimbare, un pas important, sa iei o decizie de viitor, pentru care n-ai avut curajul inainte. Tot ce demarezi acum se poate finaliza peste asteptarile tale si mult mai facil decat iti imaginezi. Nu trece cu vederea acest moment astral, fiindca nu e un noroc care sa-ti iasa in cale prea des. Venus te sustine si ea de pe 1 pe 26 noiembrie, nu doar pe plan sentimental, ci si financiar – banii meritati vin catre tine mult mai usor. Jupiter, prezent si el in Sagetator, contribuie la bunul mers al lucrurilor si-ti scoate in cale oamenii potriviti, care sa te sustina in demersurile tale.

Scorpion – sentimente line

In noiembrie nu-ti lipsesc ocaziile de a face lucrurile sa mearga bine pe plan sentimental, de a limpezi situatiile incerte din trecut. In special in preajma Lunii Pline din data de 12 ai parte de momente speciale, de atractie si romantism – contextul ideal sa organizezi o seara in doi. Poate ca ai o dorinta aparte sau poate ca partenerul are ceva deja pregatit pentru tine, cert este ca lucrurile se leaga si merg in directia buna, daca nu le pui piedici. Scorpionii care au de ceva vreme planuri serioase le pot concretiza sub forma unei cereri, poate de a va muta impreuna sau chiar de a va casatori. Cei singuri pot avea intalniri neasteptat de placute, de intime la nivel sufletesc, mai mult decat fizic. Marte este cel care, din 19 noiembrie, iti aduce curajul de a-ti verbaliza dorintele si ideile, asa ca profita!

Pesti – munca rasplatita

Luna asta preocuparile tale sunt mai practice decat de obicei si se refera mai ales la banii pe care ii castigi in urma muncii tale. Poti cere o marire de salariu sau chiar iti poti cauta (si gasi) un nou job mai bine platit. Ai argumente suficient de bune incat sa atragi bunavointa celor de care depinde confortul tau material pentru perioada urmatoare. Spre deosebire de momentele in care eziti sa-ti ceri drepturile, acum te ambitionezi si reusesti sa te faci auzita. Neptun iese din mersul retrograd pe data de 26, ceea ce te ajuta sa te concentrezi mai bine si sa fii mai hotarata in tot ceea ce intreprinzi. Tot in 26, Luna Plina te sustine sa primesti un raspuns pozitiv sau o rasplata binemeritata.

foto: By Chevtaeva Liudmila, Shutterstock