Horoscop 2020 pentru Sagetator: esti favorizata pe toate planurile

Traiesti experiente si senzatii care ti-au lipsit in ultima vreme.

Nu sunt multe lucrurile de care te poti plange in anul 2020. Esti favorizata cam pe toate planurile, astfel ca reusesti sa te echillibrezi si financiar, si emotional. Traiesti experiente si senzatii care ti-au lipsit in ultima vreme, iar cu optimism si rabdare iti pui ordine in trecut si in viitor.

Horoscop 2020: previziuni pentru zodia Sagetator

Cum iti merge in dragoste si relatii

Sagetatorii care au intampinat dificultati in viata de cuplu in anii anteriori au acum ocazia sa-si consolideze relatia, sa-si mai dea o sansa, sa-si reinnoiasca juramintele. O vacanta in doi, in care sa va regasiti si sa va reconectati este o idee minunata pentru 2020.

Un lucru e sigur: trebuie sa treci prin unele schimbari daca iti doresti sa elimini un anumit blocaj, o problema de comunicare sau de compatibilitate, asa ca nu te incapatana sa faci numai cum vrei si ia in calcul cerintele celor dragi. Tot in 2020 poti intalni pe cineva de care erai legata in trecut, dar de data asta intr-o noua ipostaza - poate ca veti fi colegi de serviciu, de exemplu.

Ce ti se pregateste in cariera

Modul in care ai evoluat din punct de vedere profesional devine evident: iti este mult mai usor sa te achiti de sarcini si o faci cu o dexteritate de invidiat. Chiar daca volumul de munca este mare, consideri fiecare nou proiect o provocare si bifezi reusitele una cate una. Sectorul financiar este sub o stea norocoasa, asa ca nu vei duce lipsa de bani in acest an. Veniturile tale sunt constante si suficiente pentru toate planurile pe care le-ai schitat in mintea ta. Unii Sagetatori vor dori sa ia o pauza de la calatorii si aventuri si sa investeasca mai mult in propria locuinta, sa renoveze ori sa-si cumpere alta mobila, alta aparatura, mai performanta. Bazeaza-te pe propriul fler, caci iei decizii bune. Singurul lucru de evitat este vreun imprumut consistent, mai ales daca-l faci doar pentru a-ti indeplini cine stie ce fantezie costisitoare...

Oportunitati si piedici

E un an in care, desi esti dedicata si profesiei, si familiei, ai tendinta sa te concentrezi mai mult decat de obicei asupra propriei persoane, asupra propriilor dorinte si nevoi. Cei apropiati iti pot reprosa ca te-ai schimbat sau ca ii neglijezi.

In privinta sanatatii, vei intampina perioade de epuizare totala. Cand se intampla asta, e bine sa inlaturi cauza, nu efectul si sa tai raul din radacina.

Poti avea sansa unei schimbari de cariera, care sa-ti permita sa-ti pui pe tapet abilitati mai vechi, pe care nu le-ai exersat de mult sau dimpotriva, sa inveti lucruri noi, pe care nu le-ai luat in considerare niciodata. Nu spune nu, caci noua directie iti poate aduce un element bine-venit de noutate si diversitate!

Foto: By Boiko Olha, Shutterstock