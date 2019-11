Horoscop chinezesc 2020, anul Sobolanului de Metal: punct si de la capat!

Cum anul Mistretului se incheie si cel al Sobolanului incepe, se considera ca vom incheia un ciclu de viata si ca vom incepe din ianuarie 2020 un altul nou, dominat de schimbari, transformari si surprize

Horoscopul chinezesc 2020 va aduce multe transformari si schimbari neasteptate. Dupa Cainele de Pamant (in 2018) si Mistretul de Pamant (in 2019), din data de 26 ianuarie 2020 intram in anul Sobolanului de Metal, care va dura pana pe 11 februarie 2021.

Tot ce trebuie sa stii despre horoscopul chinezesc 2020: anul Sobolanului de Metal

Anii si perioadele Sobolanului

24.01.1936 – 10.02.1937 (FOC), 10.02.1948 – 28.01.1949 (PĂMÂNT), 28.01 1960 – 14.02.1961 (METAL), 14.02.1972 – 02.02.1973 (APĂ), 02.02.1984 – 19.02.1985 (LEMN), 19.02.1996 – 07.02.1997 (FOC), 07.02.2008 – 26.01.2009 (PĂMÂNT)

Persoanele care s-au nascut sub semnul Sobolanului sunt considerate fermecatoare si cu o prezenta energica, dinamica, usor de remarcat. Rareori agitatia interioara le este mascata de o alura calma si relaxata. Sobolanul este direct, sincer, curajos si generos, nu renunta la punctul lui de vedere si nici nu cedeaza cu una, cu doua. Uneori poate fi lipsit de profunzime, superficial, axat pe a-si atinge rapid propriile interese. Foarte muncitor, se organizeaza excelent si gaseste rezolvari la cele mai complicate situatii. Are un fler care ii ajuta sa profite de momentul oportun pentru a-si indeplini un scop sau altul, alegandu-si imediat urmatoarea tinta ambitioasa. Un lucru pe care nu-l suporta la ceilalti este neimplicarea – daca cineva nu misca un deget pentru a-l ajuta, acela va fi crunt taxat. In privinta banilor, Sobolanul poate fi risipitor, dar numai pentru a-si satisface propriile nevoi, fara sa fie foarte darnic cu altii, in afara de familie sau de persoanele cele mai apropiate.

Ce ne pregateste Anul Sobolanului de Metal

Sobolanul este primul din cele 12 semne ale Zodiacului chinezesc, iar Mistretul este ultimul. Cum anul Mistretului se incheie si cel al Sobolanului incepe, se considera ca vom incheia un ciclu de viata si ca vom incepe din ianuarie 2020 un altul nou, dominat de schimbari, transformari si surprize. Conditia este sa lasam in urma orice esec sau regret, orice suferinta ori nereusita si sa ne concentram asupra viitorului, pentru a-l imbunatati. Putem sa ne facem planuri, sa ne inscriem la studii, sa cumparam lucruri, sa investim. Tot ce este palpabil si bine planificat se poate desfasura fara oprelisti, aducand succes, bunastare, confort, venituri consistente.

In special cei nascuti in anii Sobolanului pot obtine acum beneficii nesperate pe plan profesional, material, dar nu numai ei, ci noi toti vom gasi cu usurinta idei si solutii ingenioase.

Cei cu spirit de initiativa, care-si doresc sa avanseze in cariera, sa-si imbunatateasca viata, sa-si gaseasca perechea, sa-si implineasca visurile au parte de noroc si prosperitate. Poti demara acum proiecte pe care le amani de multa vreme. Ai sentimentul ca totul este posibil si ca te afli la carma propriului destin, asa ca, profita din plin!

Este un an in care ai toate conditiile sa evoluezi si sa pui bazele unei fundatii solide pentru urmatorii 12 ani.

Ce simbolizeaza Metalul

Spre deosebire de APA, AER, FOC si PAMANT, METALULUI ii lipseste flexibilitatea. Este ferm si neinduplecat, daca ar trebui sa umanizam aceasta trasatura. Daca adaugam la asta faptul ca Sobolanii sunt considerati unii dintre cei mai critici si cicalitori din zodiac, putem concluziona ca, in 2020, maleabilitatea si empatia sunt lucruri pentru care trebuie sa luptam ca sa le obtinem. Va trebui sa lasam de la noi, sa facem compromisuri, pentru a avea relatii bune cu ceilalti.

In schimb, elementul Metal ne aduce inovatii, inventii moderne, tehnologii avansate care ne pot schimba vietile. In ce sens si in ce masura, depinde numai de noi.

Culori norocoase: alb, argitiu, negru

