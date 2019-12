Horoscop chinezesc: previziuni pentru Sobolan si Bivol in 2020

Ce suprize te asteapta in noul an chinezesc!

Horoscop chinezesc 2020 Sobolan

24.01.1936 – 10.02.1937 (FOC), 10.02.1948 – 28.01.1949 (PAMANT), 28.01 1960 – 14.02.1961 (METAL), 14.02.1972 – 02.02.1973 (APA), 02.02.1984 – 19.02.1985 (LEMN), 19.02.1996 – 07.02.1997 (FOC), 07.02.2008 – 26.01.2009 (PAMANT) 26.01.2020-11.02.2021 (METAL)

E clar ca te afli sub reflectoarele acestui an calendaristic, doar esti Sobolan! E o perioada ideala sa iti faci planuri de viitor, sa te bucuri de sansele care ti se ofera si de tot ce te inconjoara.

Vei avea oportunitati excelente, ocazii de care nu te lovesti prea des de-a lungul vietii. Insa pentru aceste sanse, chiar daca pica din cer, trebuie sa muncesti ca sa se materializeze. Ceea ce nu va fi un impediment, stiut fiind ca toti cei nascuti in anul Sobolanului exact asa sunt construiti: muncitori si perseverenti.

2020 va fi despre dorinta ta de a evolua si a te implica, despre viteza de reactie, despre curajul de a-ti urma visurile. Daca esti prezent si vigilent, daca nu te dai in laturi de la a munci mai mult pentru un rezultat mai bun (in special pana-n primavara), te asteapta o evolutie de invidiat pe plan profesional si financiar. Experienta te poate recomanda pentru un job in care sa-i instruiesti sau sa-i ghidezi pe altii neinitiati, dar unii Sobolani pot fi nevoiti, dimpotriva, sa se acomodeze ei cu noi tehnologii sau proceduri, considerand adaptarea dificila, dar nu imposibil de gestionat si benefica pe termen lung.

Poti calatori mai mult si te poti preocupa in sfarsit de pasiunile tale, de hobbyurile pe care le-ai neglijat in ultimii ani si care acum se pot dovedi extrem de utile, atat pentru minte, cat si pentru trup.

Asteapta-te la schimbari importante pe plan fizic! Poti face anul acesta lucruri pe care le amani de multa vreme. Te apuci de sport, tii dieta si toate acestea se reflecta si in starea de spirit, mult mai optimista.

Prieteniile si parteneriatele pe care le legi acum sunt de bun augur, insa in viata sentimentala poti intampina ceva dificultati. Trebuie sa fii atent la semnalele pe care ti le transmite partenerul de cuplu. Egoismul tau si incapatanarea de a face lucrurile numai asa cum vrei pot duce la o despartire nedorita. Petrece mai mult timp cu cei dragi, fa-le mai multe daruri si surprize! Cei singuri isi pot intalni perechea in acest an norocos, cu conditia de a da dovada de sinceritate totala. Totodata, trebuie sa iei mai in serios problemele unor membri ai familiei care nu trec printr-o perioada stralucita – ar fi bine sa nu treci cu vederea cererile de ajutor.

Lunile de care sa profiti la maximum: februarie, iulie, noiembrie, decembrie

Horoscop chinezesc 2020 Bivol

11.02.1937 – 30.01.1938 (FOC), 29.01.1949 – 16.02.1950 (PAMANT), 15.02.1961 – 04.02.1962 (METAL), 03.02.1973 – 22.01.1974 (APA), 20.02.1985 – 08.02.1986 (LEMN), 08.02.1997 – 28.01.1998 (FOC), 27.01.2009 – 14.02.2010 (PAMANT)

Calm si rezervat de fel, te concentrezi in continuare asupra planurilor tale, cu aceeasi perseverenta pe care ti-o stiu toti. Perspectivele de a avansa in cariera sau de a evolua si a te perfectiona sunt excelente, mai ales daca ai incredere in tine si incerci directii profesionale noi. Cu cat ai parte de mai multa noutate in viata ta, cu atat se indeparteaza influentele negative.

Nu te incapanata sa ramai in aceeasi rutina din comoditate si nu amana deciziile prea mult, caci nu stii ce pierzi! Daca un super job e disponibil si esti luat in calcul, raspunde prezent!

Anul 2020 poate fi unul mult mai bun decat precedentul, cu conditia sa accepti schimbarea, atunci cand iti iese in cale. Mai ales daca sunt lucruri in trecutul tau care ti-au lasat un gust amar, acum ai toate sansele sa-ti iei revansa, sa schimbi circumstantele favorabil.

Ca intotdeauna, te sprijini pe fortele proprii, insa ai noroc de sustinerea prietenilor si chiar de interventia lor in momente cheie. Poti reintalni amici sau fosti colegi care apar in viata ta exact cand ai nevoie.

Important in 2020 este sa iti rezervi timp pentru tine, pentru iesiri si relaxare. Nu refuza invitatiile si nu-ti petrece timpul liber muncind. Este foarte important sa-ti consolidezi relatiile de prietenie si sa le dai celor dragi atentia cuvenita.

In cuplu multi Bivoli simt nevoia sa faca urmatorul pas, sa-si pecetluiasca relatia in acest an, sa se logodeasca sau casatoreasca ori sa se mute in casa noua. Schimbarea de directie pe care ti-o doresti tu sau partenerul fie va poate uni pe vecie, fie va poate indeparta. Reusesti sa gandesti pozitiv, sa vezi partea buna a oricarei situatii si-ti convingi perechea sa procedeze la fel. Insa e bine de retinut ca anul Sobolanului de Metal este unul ideal pentru a pune punct oricarei relatii care iti aduce necazuri de multa vreme. Si pentru cei singuri urmeaza zile pline de potential in a intalni persoane care le pot schimba perspectiva asupra iubirii.

In privinta banilor, n-ai motive sa-ti faci griji. In primele luni ale anului poti castiga sume frumusele, dar nu te grabi sa le faci nevazute. Asteapta castiguri mai consistente si abia apoi poti face nevazute o parte din economii.

Cu sanatatea stai bine. Apreciaz-o cand o ai, ca sa n-o pierzi!

Lunile de care sa profiti la maximum: februarie, martie, iulie, august

