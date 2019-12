Horoscopul chinezesc pentru Cal si Capra in 2020

Ce te asteapta in horoscopul chinezesc pentru 2020 daca esti in zodia Cal sau Capra!

Horoscop chinezesc 2020 Cal

30.01.1930 – 16.02.1931 (METAL), 15.02.1942 – 04.02.1943 (APA), 03.02.1954 – 23.01.1955 (LEMN), 21.01.1966 – 08.02.1967 (FOC), 07.02.1978 – 27.01.1979 (PAMANT), 27.01.1990 – 14.02.1991 (METAL), 13.02.2002 – 01.02.2003 (APA), 01.02.2014 – 19.02.2015 (LEMN)

Cel mai rapid, alert si dinamic din zodiacul chinezesc, Calul va avea, se pare, un an neobisnuit de agitat si solicitant. Si nu este un lucru rau, chiar daca vei ajunge de multe ori la limita rabdarii. Important in toata perioada guvernata de Sobolanul de Metal este sa nu te descurajezi si sa nu uiti ca toate incercarile prin care treci, toate amanarile si intarzierile sunt lectii menite sa te intareasca si sa te ajute in viitor.

Chiar daca nu vei putea controla tot ce ti se intampla, cu cat te organizezi mai bine si cu cat reactionezi mai rapid, cu atat mai mult iti surade norocul. E in interesul tau sa accepti sfaturile si ajutorul celor cu care lucrezi sau convietuiesti, in ciuda firii tale rebele si independente. Daca refuzi sa lucrezi in echipa, iti va fi mai dificil sa reusesti ce-ti propui pe plan profesional.

Cert este ca in 2020 nu-ti vor lipsi surprizele si provocarile, pe care daca nu le accepti, nu vei putea evolua. In schimb, Caii cei mai curajosi pot avea parte de sanse de-a dreptul uimitoare, de promovari, de recompense.

Totusi, planurile ambitioase nu trebuie sa te impiedice sa fii prudent si obiectiv. Impulsivitatea si deciziile luate pe nerasuflate te pot face sa pierzi foarte usor.

Pe plan sentimental, cuplurile care au trecut prin momente dificile pot gasi acum calea spre impacare. O poti lua de la capat cu o atitudine mai pasnica si dispusa la concesii. Trebuie sa inveti sa te bucuri de ceea ce primesti de la jumatatea ta, sa apreciezi si sa multumesti, fara sa consideri ca totul ti se cuvine. Si atentie, nu-ti neglija familia de dragul reusitelor profesionale. Chir daca te nemultumeste cat castigi sau ce functie ai si-ti doresti mai mult, succesul vine si pleaca, insa cei care iti sunt aproape si te sprijina neconditionat au nevoie de tine si merita toata dragostea ta.

Chiar daca ai convingerea ca tot ce faci, faci pentru binele celor dragi, e bine totusi sa-i intrebi daca si ei isi doresc lucrurile pe care tu le consideri atat de importante.

Daca esti singur, poti incepe o relatie cu totul diferita de tot ce ai trait pana acum.

In privinta hobbyurilor tale, recomandarea este sa nu te hazardezi in activitati riscante. Simte-te bine fara sa te pui in pericol! Imprudenta te poate costa scump pe toate planurile in anul Sobolanului de Metal.

Lunile de care sa profiti la maximum: martie, iunie, august, decembrie

Horoscop chinezesc 2020 Capra (oaia)

17.02.1931 – 05.02.1932 (METAL), 05.02.1943 – 24.01.1944 (APA), 24.01.1955 – 11.02.1956 (LEMN), 09.02.1967 – 29.01.1968 (FOC), 28.01.1979 – 15.02.1980 (PAMANT), 15.02.1991 – 03.02.1992 (METAL), 02.02.2003 – 22.01.2004 (APA), 20.02.2015 – 08.02.2016 (LEMN)

Nehotarata si nesigura, Capra obisnuieste sa vada partea goala a paharului. Anul acesta, insa, paharul tau va fi mai mereu aproape plin. Sobolanul de Metal iti aduce o multime de reusite, in special pe plan profesional, cu conditia sa te implici cu seriozitate si creativitate in proiectele care ti se ofera. Cu cat esti mai inventiv si mai deschis la nou, cu atat se inmultesc laudele si oportunitatile.

Incepand cu lunile de vara si pana toamna tarziu ai mare noroc, te afli in locul potrivit la momentul potrivit. Indeplinesti toate conditiile, ai cunostintele si experienta care te recomanda. Plecarea unui coleg sau dezvoltarea unui nou departament iti pot deschide perspective noi si imbucuratoare. La fel de probabila este perspectiva in care esti invitat sa lucrezi pentru concurenta. Chiar daca vei avea mai mult sarcini si responsabilitate mai mare, bonusurile pe care le obtii sunt pe masura, atata timp cat te dedici noii posturi trup si suflet.

In privinta banilor, nu te lacomi si nu-ti forta norocul!

Atat in viata profesionala, cat si in cea sentimentala e bine sa fii cat mai rezervat si discret atunci cand stii ca poti rani, exagera sau deranja. Mai multa spontaneitate este necesara in cuplurile care simt lipsa pasiunii si a noutatii. Desi stabilitatea este cea care da putere cuplului, energia jucausa mentine interesul viu. Daca esti singura, poti intalni pe cineva care, dupa multe cautari, este in sfarsit asa cum iti imaginezi ca trebuie sa fie jumatatea ta.

Viata de familie se intrevede linistita si armonioasa, iar pentru cei care isi doresc un copil, momentul este foarte prielnic. In cazul in care cineva apropiat trece printr-o perioada dificila, aceasta se poate dovedi pentru tine un test de loialitate: daca nu te implici suficient, poti pierde increderea de care te bucurai.

In plan personal, foarte important este in anul 2020 timpul pe care-l dedici odihnei, relaxarii. E o perioada ideala pentru instrospectie, meditatie, pentru a te cunoaste mai bine. Activitatile sanatoase pe care le incepi alaturi de prieteni, precum sportul, sunt cele care au cele mai mari sanse de a deveni obiceiuri pe termen lung.

Viata ta sociala se anima in anul Sobolanului de Metal, iar sansa de a calatori nu trebuie ratata!

Lunile de care sa profiti la maximum: iunie, iulie, septembrie, octombrie

foto: By sova73, Shutterstock