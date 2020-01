TOP 4 zodii care te ajuta chiar si cand gresesti

Uneori, ai nevoie in viata ta de cineva care sa puna piciorul in prag si sa te readuca pe drumul cel bun.

Dar daca ai in preajma una dintre aceste 4 zodii, poti persista la infinit in greseala, fiindca pe ele nu le lasa inima sa se impuna categoric si sa te trezeasca la realitate.

4 zodii empatice

Rac

Racul pur si simplu nu poate sa nu cedeze in fata rugamintilor unui om drag. Aceasta zodie usor influentabila simte ca trebuie sa fie langa tine, sa ajute, chiar daca ajutorul nu e neaparat in folosul tau. Ei insisi priceputi in arta manipularii, Racii cad la fel de usor in plasa santajului sentimental. Sunt cei care vor da copilului ciocolata, chiar daca n-are voie si-ti vor gati cele mai bune prajituri tocmai cand esti la dieta, pentru ca „o felie de tort n-a omorat pe nimeni“ si poti slabi „de maine“.

Pesti

Pestii sunt foarte empatici si se gandesc in fiecare clipa ca si ei ar fi putut gresi, in locul tau. Plini de compasiune, iti dau mereu o sansa si inca una ca sa-ti invingi slabiciunea. Vor considera de fiecare data ca este ultima data si ca vei lua singur decizia cea buna. Daca incerci, sa spunem, sa te lasi de fumat sau daca obisnuiesti sa bei sau sa mananci peste masura, Pestii nu sunt o companie indicata. Sunt in stare sa-ti cumpere chiar ei pachetul de tigari sau meniul „cu de toate“, doar ca sa nu te mai chinui.

Balanta

Balantei i se pare firesc sa te sprijine in orice demers care te face fericita, chiar daca e vorba de cea mai mare nebunie. Sa te vada suferind e peste puterile ei… Va incerca sa se consoleze cu gandul ca nu ea este cea care a luat decizia, deci nu are nicio responsabilitate. Oricum, Balanta traieste cu cunvingerea ca timpul le rezolva pe toate si ca nicio greseala nu poate dura la infinit. De altfel, intentiile ei sunt cele mai bune si nu va conteni sa-ti spuna ca gresesti, insa va evita cu tot dinadinsul sa declanseze un conflict pe tema asta.

Gemeni

Gemenii sunt acei prieteni mereu gata sa te scoata din necaz. Te menajeaza si te ajuta pentru ca ei cred cu tarie in dreptul fiecarui om de a face propriile alegeri, chiar daca acestea contrazic tot ce este corect. Daca prietena ta cea mai buna este Geaman, nu te va judeca daca ai facut o pasiune pentru cineva si-ti inseli partenerul de cuplu si chiar te va ajuta sa planifici o razbunare crunta impotriva sefului sau a fostului, daca i-o ceri. Geamanul gaseste o solutie si o scuza pentru orice, o vorba buna, o cale care sa te scoata la liman.

Foto: By Eakachai Leesin, Shutterstock