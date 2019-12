Horoscopul lunii IANUARIE 2020 pentru toate zodiile

Luptam si muncim pentru fericire!

Intrarea lui Jupiter in Capricorn si eclipsa de Soare din decembrie au avut un impact profesional, emotional si social deosebit, norocos, magic, de ale carui efecte continuam sa beneficiem si in ianuarie, luna a inceputurilor care, prin definitie, ne impinge catre nou, catre rezolutii curajoase si ne aduce o doza suplimentara de optimism si incredere. Pe 10 ianuarie avem insa o noua eclipsa, de Luna, un moment delicat pe care il resimtim ca pe o confruntare cu cele mai profunde dorinte si nevoi ale noastre. Nu mai putem si nu mai vrem sa ne ignoram suferintele sau dezamagirile si ne ascultam inima pentru a lua acele decizii care sa ne aduca liniste si multumire.

Luna Noua in Varsator din 24 ianuarie ne ajuta sa reconfiguram unele relatii sau planuri si sa ne revendicam libertatea. Ne constientizam valoarea si devenim independenti, crestem pretentiile atat pe plan personal, cat si personal. Luptam si muncim pentru fericire!

Berbec – inceput in forta

Reusesti sa revii exemplar dupa sarbatori si sa te concentrezi excelent la tot ce ai de facut la inceput de ianuarie. Te simti in forma, cu multa energie si vrei sa recuperezi sau sa faci in avans o multime de lucruri. Ai grija sa nu te obosesti prea mult, chiar daca iti place sa fii activa! Pe plan personal sau profesional, pot sa apara mici frustrari sa ingrijorari, intrebari la care nu gasesti raspuns. Ai rabdare si nu risca sa faci miscari importante inainte sa afli toate optiunile de care dispui. Relatia cu cineva drag poate trece prin niste schimbari: nu rascoli trecutul, mai ales daca este vorba de discutii cu parintii sau cu vreo ruda apropiata. Gestioneaza cu calm momentul prezent!

Taur – vesti multe si bune

Poti primi vesti care te bucura, legate de un aspect (financiar, profesional) care-ti era confuz de ceva vreme. Oricare ar fi fost motivul nesigurantei tale, premisele spun ca lucrurile urmeaza sa se clarifice, iar tu vei sti exact pe ce si pe cine te poti baza. Daca iti cauti un job sau tintesti o promovare, inca de la inceputul lunii ai ocazia sa iti demonstrezi calitatile, iar daca ti-ai schimbat recent locul de munca, te vei acomoda fara probleme. Foarte important pentru Tauri este sa-si tina in frau incapatanarea proverbiala si sa dea dovada de flexibilitate. Nu bloca orice cale de comunicare cu cineva doar pentru ca iti impune o schimbare pe care o crezi incomoda!

Gemeni – conjuncturi norocoase

Chiar daca ai multe idei si planuri, trebuie sa iei lucrurile unul cate unul. Indreapta-ti energiile intr-o singura directie o data, altfel risti sa alergi dupa prea multi iepuri si degeaba. Fii atenta la indiciile pe care ti le dau cei din jur, voit sau accidental, fiindca micile amanunte sunt cele te pot ajuta sa iei decizia cea mai buna. Daca ai ceva emotii dupa cheltuielile multe si mari din ultima vreme, veniturile tale se vor regla fie cu ajutor de la cineva apropiat, fie daca iei in considerare o noua forma de a-ti suplimenta castigurile. Orice oportunitati apar in aceasta perioada, personal sau profesional, merita luate in calcul, iar unele dintre te poarta pe drumuri de-a dreptul minunate!

Rac – relaxarea e obligatorie

Menajeaza-ti sanatatea in preajma eclipsei din 10 ianuarie, cand te vei simti mai obosita decat de obicei, fizic, dar si emotional. Trebuie sa-ti domolesti starile sufletesti negative, sa elimini din viata ta persoanele care nu-ti vor binele si sa-ti indrepti atentia la planuri concrete si optimiste de viitor. Pot fi necesare unele negocieri si compromisuri in privinta cheltuielilor din perioada urmatoare, pe care nu le poti gestiona fara ajutorul unui partener de nadejde. Totul are o solutie daca nu refuzi sa incerci! Mare grija la relatiile sentimentale care vor presupune momente deosebit de intense luna asta. In ciuda tuturor pornirilor copilaresti, poarta-te cu maturitate si deschidere!

Leu – cere si vei primi

Din punct de vedere emotional, iti este greu sa-ti pastrezi alura imbatabila care te caracterizeaza, pentru ca prea multe responsabilitati te coplesesc. In jurul datei de 10 ianuarie ies la iveala temeri sau emotii mai vechi care te fac sa te simti vulnerabila, nesigura. Poate ca pierzi sustinerea cuiva si te vezi in situatia de a-ti continua drumul de una singura. In orice caz, lasa mandria la o parte si cere ajutor (acasa, la serviciu), ca sa te poti achita de toate sarcinile cu brio. Unii Lei isi pot planifica de pe acum vacanta de vara sau o calatorie la care viseaza de mult. Este important sa nu te grabesti in nicio privinta pana cand nu ai siguranta ca iti poti duce planurile la bun sfarsit.

Fecioara – alege cu sufletul

Foarte bine aspectat este sectorul sanatatii, astfel ca daca ai o problema a carei rezolvare ai tot amanat-o, acum este un moment prielnic sa te programezi la medic si sa gasesti tratamentul eficient. Si in privinta jobului sau a veniturilor se poate ivi o sansa valoroasa in aceasta perioada.

Este important ca toate deciziile pe care le iei si toate schimbarile pe care le faci in viata intima, familiala sau profesionala sa se bazeze exclusiv pe convingerile si dorintele tale sincere, fara sa fie dictate de orgoliu. Gandeste-te la binele tau si al celor dragi, iar daca asta inseamna sa rupi unele relatii toxice pentru a te proteja, fa-o fara sa stai pe ganduri!

Balanta – e timpul sa te menajezi

E o perioada in care te intalnesti mai des cu prietenii, cu rudele, iar unele situatii care se ivesc in acest context pot crea o oare stare de nemultumire si agitatie. Nu uita ca nu toti cei dragi sunt in grija ta si ca nu ai datoria sa ajuti pe toata lumea. Uneori, cel mai bun lucru pe care-l poti face pentru binele tau este sa te distantezi de ceilalti si sa te interesezi doar de ceea ce te ai tu nevoie. Locuinta te preocupa in continuare, iti doresti mai mult confort si independenta, iar dupa Luna Noua din 24 totul ti se pare mai usor de obtinut si gasesti cu usurinta solutii. In luna ianuarie poti descoperi si un tratament foarte benefic intr-o afectiune care tot revine si iti face probleme.

Scorpion – dorintele prind contur

Poti afla acum ca esti foarte aproape de indeplinirea unui plan pe care-l plamadesti de mult. Nu te agita prea tare, ca sa nu strici nimic cu emotiile si graba ta. Ia o pauza, ai un pic de rabdare si astfel vei reusi sa actionezi la momentul oportun si sa nu uiti niciun detaliu important. In orice caz, rezultatele eforturilor pe care le-ai facut vor deveni curand palpabile. Un alt lucru pe care trebuie sa ti-l impui in luna ianuarie este cumpatarea. Dupa excesele din ultima perioada, daca vei continua in acelasi ritm, iti vei pune pe butuci sanatatea, mai ales daca ai deja unele sensibilitati mai vechi. In relatiile de iubire (cu sotul, copiii, parintii), fii cat poti de maleabila si nu te impune cu forta!

Sagetator – energie cu carul

Ianuarie e o luna in care ai o viata sociala animata si comunici excelent, insa trebuie sa fii foarte prezenta si constienta de actiunile si deciziile tale, chiar daca nu toate iti surad pe deplin. Realitatea te poate surprinde total si nu vei mai sti ce si pe cine sa crezi. Este momentul ideal sa te apuci de sport, drumetii sau alta activitate solicitanta din punct de vedere fizic. Un astfel de hobby mentinut pe termen lung te va ajuta sa gestionezi mai bine stresul. Unii Sagetatori se lasa dusi de val si pleaca intr-o calatorie sau fac rezervarile pentru un viitor concediu. Marte intra in semnul tau din 3 ianuarie si te dinamizeaza, dar nu te arunca la cheltuieli si promisiuni prea mari!

Capricorn – norocul iti zambeste

Iti merge minunat mai ales in primele saptamani din luna, cand Soarele este in semnul tau. Primesti mai multa atentie decat de obicei si asta te bucura pe de o parte, dar pe de alta e face sa te simti sub presiune, mai ales ca unii te pot dezamagi cu pretentiile prea mari pe care le au de la tine. In preajma eclipsei din 10 ianuarie se pot ivi in viata ta situatii total surprinzatoare. Reactioneaza cu calm si nu te simti direct vizata de tot ceea ce vezi si auzi in jur, la colegi, rude, prieteni.

Conjunctia lui Pluto, planeta care guverneaza Capricornul, cu Saturn iti aduce energie si te ajuta sa iesi in evidenta, cu conditia sa ramai fidela principiilor tale. Buna organizare si integritatea iti sunt cei mai buni aliati.

Varsator – vezi totul mai limpede

Multe se schimba in jurul tau luna asta si te vizeaza direct, intr-un mod pozitiv. Obiceiurile gresite la care ti-e greu sa renunti de luni sau ani de zile trebuie lasate in urma, si nu doar in ianuarie. Ai grija mai ales la dieta si la tratamentele pe care le iei fara sa-ti fi fost recomandate de un medic!

Din data de 20, cand Soarele intra in semnul tau, orice iti propui e mult mai usor de indeplinit. Tot acum poti scapa de niste dubii pe care le aveai, legate de partenerul de viata ori de vreun coleg sau sef, la serviciu. Luna Noua in Varsator din 24 ianuarie este momentul in care trebuie sa te hotaresti ce vrei si in ce directie pornesti. Multe lucruri se vor clarifica in aceasta perioada.

Pesti – ai grija de tine

Vei experimenta o multime de stari si sentimente, in lumina evenimentelor de luna asta. Nu te grabi sa iei decizii si nu te eschiva in loc sa gasesti solutii. Trebuie sa faci un efort si sa comunici cat mai limpede. Cea mai rapida cale de a-ti imbunatati tonusul fizic si psihic este sa te ocupi mai mult de tine. Ia-ti abonament la piscina sau la sala, cumpara-ti un pachet de tratamente corporale, fa orice care sa-ti dea incredere si o stare de bine! Venus intra in Pesti din 14 ianuarie si sustine orice demers legat de felul in care arati. Totusi, trebuie sa-ti planifici bugetul cu simt de raspundere, chiar daca ajunge la tine o suma de bani mai mare decat cea pe care ai estimat-o!

