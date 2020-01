Eclipsa de Luna din data de 10 ianuarie ne afecteaza profund si ne aduce emotii intense, indiferent de semnul nostru zodiacal.

Sentimentele pe care ne-am straduit sa le ascundem sau sa le ignoram, acum ne coplesesc si ies la iveala. Este o luna in care deciziile si alegerile noastre sunt menite sa revendice tot ceea ce ne dorim si meritam. Nu ne mai multumim cu jumatati de masura si nu mai trecem cu vederea scuze, explicatii, amanari, eschivari. Luna Noua in Varsator din 24 ianuarie ne aduce curajul de a ne elibera din situatiile si de persoanele care nu ne implinesc si nu ne apreciaza valoarea. Ianuarie 2020 o luna benefica pentru clarificari sentimentale si pentru alegerea unei directii clare de viitor.

Horoscopul dragostei in ianuarie in functie de zodie

Horoscop dragoste Berbec

Ai tendinta sa aduci in discutie aspecte din trecut care nu au avut finalitatea dorita de tine si sa ii corectezi pe cei care n-au stiut sa te protejeze asa cum ti-ai dorit. Tine-ti reactiile in frau, in special daca este vorba de parinti sau prieteni vechi, pe care aceste reprosuri ii pot rani si indeparta. In privinta relatiei de cuplu, incearca sa profiti la maximum de timpul petrecut in doi, fara sa-ti stresezi partenerul cu probleme legate de munca, de studii sau de alte activitati in care esti implicata. Spre sfarsitul lunii poti intalni pe cineva interesant, daca esti singura. Foarte prielnice sunt calatoriile!

Horoscop dragoste Taur

Daca partenerul de cuplu iti propune unele schimbari legate de camin sau de relatia voastra, daca isi doreste ceva nou si diferit, nu te incapatana sa spui nu. Daca dai dovada de deschidere si il sustii, lucrurile pot merge mai bine decat ti-ai fi imaginat. De altfel, o schimbare importanta a modului in care te raportezi la viata de cuplu si la indatoririle pe care le implica este de asteptat in aceasta perioada. Unii Tauri se vor indragosti subit si vor fi rascoliti de sentimente de mult uitate. In orice caz, e o perioada in care astrele te obliga sa iesi din rutina sentimentala si sa te redescoperi!

Horoscop dragoste Gemeni

Gemenii singuri pot avea parte in prima luna din an de intalniri, invitatii si propuneri atragatoare, care vor insemna pentru unii un inceput de drum deosebit, in doi. Daca esti de mult intr-o relatie si sunt lucruri care nu merg cu ti-ai planificat, poate ca fiecare dintre voi are dorinte, nevoi si asteptari diferite, despre care trebuie sa vorbiti. Nu este neaparat o perioada lipsita de dificultati in cuplu pentru Gemeni, dar discutiile sincere si respectarea unor reguli stabilite de comun acord iti pot insenina perspectiva si alunga grijile. Nu pune paie pe focul micilor gelozii!

Horoscop dragoste Rac

Un moment special pentru Raci este eclipsa din 10 ianuarie, care scoate la suprafata stari sufletesti tulburatoare. Poti decide acum ca e timpul sa lasi in urma pe cineva care nu te pretuia suficient si nu avea cele mai sincere intentii in privinta relatiei voastre sau poti fi pusa de partener in fata faptului implinit, daca ai tot refuzat sa iei in serios semnele lui ca lucrurile nu merg bine. E important sa nu reactionezi exagerat la certuri minore sau critici, sa fii flexibila si sa gestionezi discutiile cu maturitate. Daca esti singura, iesi din carapace si lasa-te descoperita asa cum esti!

Horoscop dragoste Leu

Starile emotionale confuze pe care le-ai putut controla si ascunde cu brio in perioada anterioara ies la iveala in preajma eclipsei din 10 ianuarie si iti aduc o stare de nesiguranta. Poti decide acum ca nu mai ai nevoie in viata ta de o persoana pe care o considerai apropiata, dar care te-a dezamagit. Orgoliul nu ti-e un bun aliat, asa ca nu lua lucrurile foarte in serios. Leii deja casatoriti se simt apreciati si gasesc metode inedite de a-si petrece timpul in doi, ceilalti, singuri, pot lua in calcul un pas important pentru viitorul relatiei. Fa promisiuni pentru ca simti, nu pentru ca trebuie!

Horoscop dragoste Fecioara

Poti face unele schimbari nu tocmai comode in viata personala, bazate pe principii despre iubire la care nu ai renunta pentru nimic in lume. Tentatia de a rupe relatiile care nu corespund standardelor tale este mare, mai ales daca acele persoane te-au pus in situatii delicate de curand. E un moment in care te poti desprinde de o iubire care ti-a adus multa suferinta sau dimpotriva, poti alege sa mai incerci o data. Nu te invinovati pentru deciziile tale, daca stii ca sunt corecte si justificate. In viata de familie, accepta ca ceilalti pot gandi diferit si schimba ceea ce vezi clar ca nu functioneaza.

Horoscop dragoste Balanta

Iti faci multe griji fara sa ai motive reale, iar acest lucru face dificila comunicarea in cuplu. Trebuie sa-ti regasesti calmul si tactul atunci cand o problema pare greu de gestionat. Foarte important in relatia cu prietenii, parintii, copiii si chiar cu partenerul de viata este sa impui niste limite clare si sa nu-ti asumi responsabilitati care nu-ti apartin. Meriti mai multa libertate si timp pentru tine! Pe masura ce reusesti sa te relaxezi, vei vedea cum problemele se rezolva una cate una. Viata ta intima si sentimentala infloresc in a doua parte a lunii, cand sufletul iti zambeste din nou!

Horoscop dragoste Scorpion

Ti-e mult mai la-ndemana acum sa vorbesti despre sentimentele tale, asa ca e un moment prielnic sa discuti deschis cu iubitul tau despre ce te framanta si sa gasiti solutii. Daca o relatie in care ai investit multe sentimente trece printr-un moment delicat, evita sa ascunzi parti de adevar si nu dramatiza tot ce ti se spune. Ai toate sansele sa descoperi ca lucrurile care va apropie cantaresc mai mult decat cele care va indeparteaza si ca amandoi va doriti acelasi viitor. Ianuarie e prielnica Scorpionilor pentru impacari si cresterea intimitatii. Nu incerca sa domini si sa ai ultimul cuvant!

Horoscop dragoste Sagetator

Poti avea parte de momente confuze, in care nu mai esti sigura daca gresesti sau ai dreptate in relatia cu cei dragi, daca ti se ascunde ceva sau e doar o impresie nejustificata. Nu pastra secrete cheltuielile sau alte planuri legate de camin, caci partenerul nu va aprecia asta. Tensiunile nu pot fi evitate, dar pot fi rezolvate cu diplomatie. Daca te bate gandul sa revii la o relatie din trecut, sa stii ca aceasta a doua incercare poate fi chiar mai dificila decat prima. Din 24 ianuarie, Luna Noua in Varsator iti lumineaza calea si iti aduce sustinerea emotionala dupa care tanjesti. Dragostea renaste!

Horoscop dragoste Capricorn

Ianuarie e o luna benefica pentru Capricorni din punct de vedere sentimental. Iei deciziile bune cu luciditate si cu multa usurinta, astfel ca te eliberezi de prietenii false ori de sentimentul de vina cu pe care incearca altii sa ti-l atribuie. In jur de 10 ianuarie vei sti fara dubiu pe cine iti doresti alaturi si cine merita sa ramana in viata ta. Daca partenerul de cuplu iti reproseaza ca nu comunici suficient, probabil asa este - doar pentru ca te iubeste, nu inseamna ca iti poate citi gandurile. Spune-i tu ce simti, iar daca devotamentul lui este real, va ramane langa tine!

Horoscop dragoste Varsator

In ianuarie poti ajunge la concluzia ca ai nevoie de mai mult spatiu sau de un timp petrecut singura pentru a constientiza ce e cu adevarat important pentru tine. Multe lucruri se lamuresc pentru Varsatori in jurul datei de 24 ianuarie, cand Luna Noua se petrece in semnul lor. Este un moment in care ai curajul sa-ti verbalizezi temerile, suspiciunile sau planurile de viitor in privinta unei relatii sentimentale de care esti legata profund. E escapada in doi te poate ajuta sa redescoperi sentimente intense pentru partenerul de viata sau dimpotriva, sa afli ca fericirea ta depinde numai de tine.

Horoscop dragoste Pesti

E o luna rascolitoare pentru Pesti ianuarie, in care treci prin multe stari si ai parte de emotii de tot felul. Dupa 14 ianuarie, cand Venus intra in Pesti, te vei simti atragatoare si-ti va fi mult mai usor sa initiezi discutii constructive cu partenerul de cuplu. In jurul datei de 24 nu te multumesti cu putin. Vrei declaratii si promisiuni, ai nevoie de siguranta si onestitate. O cumpana cu care te confrunti in viata de cuplu acest moment, odata depasita, iti poate aduce solutii pentru o comunicare mai armonioasa pe viitor. Daca esti singura, energia ta ispititoare nu te lasa fara pretendenti!

