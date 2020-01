Astrologie: Primeste eclipsa de Luna din 10 ianuarie cu sufletul deschis

Inceputul lui 2020 este despre sentimente si emotii, dar si despre curaj. Unele din rezolutiile noastre se cer indeplinite mai devreme decat planuiam. Cert este ca eclipsa de Luna in Rac va fi un moment intens si delicat pentru toate zodiile.

Vizate sunt in special sentimentele, familia, relatiile de dragoste, toate in directa legatura cu zodia sensibila a Racului, in care se petrece acest eveniment astrologic.

Chiar si pentru cei mai pragmatici si rationali, urmeaza o perioada provocatoare, in timpul careia nu se vor putea detasa de tot vacarmul exterior si interior si se vor lasa purtati de valul schimbarilor care bat insistent la usa. Iata cateva lucruri la care sa te astepti si de care sa tii cont!

Cum ne afecteaza eclipsa de luna

Este fireasca acum tendinta de a fi hipersensibili, de a reactiona exagerat, impulsionati de instinct. Ai grija ce spui si nu folosi cuvinte mari, care pot sa raneasca, decat daca reflecta in totalitate realitatea!

Eclipsa ne rascoleste sufletul si scoate la iveala emotii, sentimente, dorinte, temeri pe care le-am tinut bine ferecate, ascunse de noi insine sau de altii. Fie ca suntem pregatiti sau nu, trebuie sa le confruntam. Pentru unii va fi un moment dramatic, in care se vor simti cuprinsi de nesiguranta, vor avea senzatia ca lucrurile au scapat de sub controlul lor.

Este un context prielnic pentru a ne desprinde cu determinare de tot ceea ce ne aduce tristete, suferinta, nefericire, indreptandu-ne energiile in directii noi, folositoare.

Racul si Capricornul, actorii principali

Dupa ce in 2019 nu a avut loc nicio Luna Plina in Rac, iata ca la aceasta eclipsa Luna strabate chiar acest semn zodiacal. Racilor in special li se pot revela aspecte clarificatoare despre persoana iubita, despre prieteni sau colegi de munca, informatii care se pot dovedi total diferite de imaginea pe care o aveau despre diverse persoane apropiate.

Capricornul este si el sub lumina reflectoarelor, in primul rand pentru ca Soarele este in Capricorn pe 10 ianuarie, dar si ca urmare a conjunctiei Saturn-Platon care se petrece tot in acest semn zodiacal. Nevoia Capricornului de stabilitate si certitudine poate fi zdruncinata de unele transformari inevitabile sau amanari ale unor confirmari asteptate, atat in viata personala, cat si in cea profesionala. Nu este nimic grav, dar, pentru moment, poate fi frustrant.

Ce este de facut

Pe 10 ianuarie avem un prilej important de a ne constientiza gandurile, de a ne asculta inima si a ne confrunta amintirile, gandurile negative, esecurile. Este timpul ideal pentru a ne autoanaliza, pentru a ne detasa, pentru a invata sa ne pretuim, sa ne adaptam la schimbare, sa punem pe primul loc propria multumire sufleteasca. Trebuie sa avem curajul sa facem ceea ce ne reprezinta si ceea ce simtim!

Foto: By CHEN HSI FU, Shutterstock