Astrologie: Cum petrec zodiile atunci cand au motive de sarbatoare

Afla daca te numeri printre cele mai petrecarete zodii!

Craciunul pe stil nou si vechi, Anul Nou romanesc si cel chinezesc, zile de nastere sau onomastice, aniversari diverse – motive de sarbatoare avem in fiecare zi, insa de petrecut, petrecem diferit. In functie de zodie.

Cele mai petrecarete zodii

Berbec

Indiferent de motivul petrecerii, Berbecii sunt prezenti ca nu cumva sa le scape vreo noapte de pomina. Le place sa danseze, sa se ia la-ntrecere cu prietenii, sa dea muzica la maximum – nebuniile se-ntampla, de obicei, la initiativa lor. Se distreaza pana cand cad lati.

Taur

Taurii nu sunt o prezenta ostentativa, ci una mai degraba discreta si eleganta. Le place sa impresioneze prin tinuta si sa ofere gazdei daruri cu mult bun gust, precum o sticla de vin scump. Nu se dau in vant dupa orice petrecere, dar nici nu le rateaza pe cele cu staif, cu bautura si mancare buna.

Gemeni

Gemenilor le place la fel de tare atat sa organizeze petreceri, cat si sa participe la ele in calitate de invitati. Sunt ocazii cu care pot socializa in voie, pot afla zvonuri sau barfe, pot intalni oameni noi si prieteni vechi, pot asculta muzica buna... Practic, tot ce-si doresc atunci cand vor sa se relaxeze.

Rac

Un Rac veritabil prefera sa stea acasa si sa se uite la filme sau sa gateasca ceva bun pentru familie, decat sa se impopotoneze si sa se prezinte la vreun party. La ocazii speciale Racii au aproape rudele si cei mai buni prieteni, pe care, ce-i drept, ii rasfata cu tot ce se poate si nu-i lasa in ruptul capului sa plece.

Leu

Ii place sa fie in centrul atentiei, iar petrecerile sunt locul ideal pentru a iesi in evidenta – de aceea le adora. Leul va face totul sa impresioneze prin tinuta, prin cadoul pe care-l face, prin povestile pe care le spune. E un invitat simpatic, alaturi de care nu te plictisesti. Si care ii aduna pe toti pe ringul de dans!

Fecioara

Este cea care tine lucrurile sub control. Nu ca nu ii place sa se distreze, dar o deranjeaza cand se intrece masura, asa ca nu-ti da voie sa dansezi pe mese, ca sa ai ce regreta a doua zi. Cumpatarea e cuvantul ei de ordine, iar petrecerea perfecta se termina inainte de miezul noptii, nu dureaza trei zile, ca-n basme.

Balanta

Atmosfera este cea care face toti banii in cazul unei Balante. Indiferent ca este invitata sau gazda, pune pret pe decor, pe muzica si mancarea buna, are grija ca toti sa fie in largul lor. Daca lumea se distreaza si socializeaza in jur, Balanta se simte ca pestele in apa si nici nu stie cum trece timpul.

Scorpion

Nu este nici pe departe un fan al petrecerilor zgomotoase, cu multi invitati. Scorpionul prefera sa petreaca in intimitate, cu muzica pe gustul lui si un pahar de vin bun. Prea multa galagie il oboseste , la fel si prea multa socializare cu persoane straine. Rar spune prezent la o sarbatoare de amploare.

Sagetator

Cand se tine o petrecere undeva, Sagetatorul e primul care-si face aparitia. Orice eveniment unde se strang multi oameni il atrage ca un magnet si il umple de entuziasm. Intra usor in discutie cu oricine si, chiar daca nu stie pe nimeni cand ajunge, va cunoaste pe toata lumea la plecare.

Capricorn

Nu este cel mai mare fan al petrecerilor, dar oriunde merge, e perfect capabil sa gaseasca doua-trei persoane cu care sa se intretina. Face act de prezenta, ciocneste un pahar de sampanie si, daca lucrurile nu merg cum si-ar fi dorit, se scuza si pleaca sau isi ocupa timpul cu telefonul.

Varsator

Cu cat se simte mai liber si mai independent, cu atat este Varsatorul mai in elementul lui. Ii plac ocaziile cu care poate sa incalce reguli si sa intreaca masura. Inca din tinerete Varsatorul pune la cale petreceri de pomina alaturi de prietenii lui, si-si pastreaza acest obicei cat il tin picioarele si energia.

Pesti

Pestele se simte cel mai bine in confortul propriei case, asa ca de obicei aici isi organizeaza aniversarile. Insa daca merge la o petrecere mare, profita din plin, nu sta pe margine! Lasa la usa inhibitiile si se distreaza, danseaza toate blue-surile, face si cuceriri, daca nu vine deja insotit.

