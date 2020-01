Astrologie: Puterea planetelor si cum influenteaza fiecare zi a saptamanii

Vibratiile fiecarei planete ne insufla anumite trasaturi temperamentale, in functie de astrograma personala si de ziua saptamanii in care am venit pe lume.

Daca te-ai nascut intr-o duminica, esti mai independenta si dornica de atentie decat decat daca te-ai fi nascut, sa zicem, intr-o vineri. De asemenea, comportamentul, dorintele, starea noastra din fiecare zi au legatura directa cu planeta care guverneaza ziua respectiva. Iata deci cum sa-ti canalizezi energiile eficient in fiecare dintre cele 7 zile!

Cum ne influenteaza planetele

Soarele

Zi corespondenta: duminica

Soarele nu este o planeta ca oricare alta. Este astrul in jurul caruia s-au tesut cele mai multe mituri si basme, „bila de foc“ venerata de generatii stravechi.

El ne ofera viata, caldura, energie, iar atunci cand se afla in semnul nostru zodiacal, ne aduce putere de constientizare, stralucire, succes, control si prosperitate. Daca te-ai nascut duminica, ziua dominata de Soare, atunci ai spirit de lider, ii influentezi usor pe ceilalti si esti de multe ori un reper personal si profesional. Loialitatea si corectitudinea sunt doua dintre trasaturile tale de capatai. Adori sa fii in centrul atentiei, sa domini, sa iei decizii.

Activitati favorizate duminica: odihna si relaxarea. Duminica este o zi de sarbatoare, Ziua Domnului, considerata de multe culturi prima zi a saptamanii; o zi de bun augur pentru petreceri si evenimente fericite.

Luna

Zi corespondenta: luni

Efectele pe care le are Luna asupra naturii sunt bine-cunoscute. In functie de astrul nocturn se calculeaza si anotimpurile si unele sarbatori. In plus, apropierea Lunii de Pamant face ca influenta ei sa fie una puternica.

Luna inseamna emotie, dragoste, este un simbol al misterului, al interiorizarii, al iubirii.

Cei nascuti lunea au un spirit matern foarte bine dezvoltat, sunt persoane generoase, usor influentabile, dominate de latura sentimentala si de instinct, posesive, cu o puritate deosebita a sufletului si gandurilor. Sunt foarte atasati de mama, de sora, in general, de prezentele feminine din vietile lor.

Activitati favorizate lunea: meditatia, rugaciunea, lucrul la proiecte personale. Lunea ne concentram greu, ne lipseste energia, de aceea este important sa ne acordam timp si sa cream in jurul nostru o atmosfera pozitiva.

Marte

Zi corespondenta: marti

Marte este planeta fortei, a curajului, a deciziilor luate fara ezitare. Este cel care iti aduce impulsul, scanteia, sclipirea de care ai nevoie pentru a reusi.

Persoanele nascute martea sunt curajoase, competitive, incapatanate, lupta cu pasiune pentru tot ce isi doresc si nimic nu le sta in cale. Poate numai riscurile pe care si le asuma inutil.

Motivatia lor este molipsitoare si fac totul pentru a iesi invingatoare. Marte este planeta care te ajuta sa-ti indeplinesti obiectivele fara intarziere si cea care te motiveaza sa-ti pui planurile indraznete in practica, sa te autodepasesti in permanenta. Detesti monotonia si te atrag mereu alte si alte provocari.

Activitati favorizate martea: activitatile sportive, concursurile, proiectele noi, schimbarile de tot felul.

Mercur

Zi corespondenta: miercuri

Este planeta intelepciunii si intuitiei, cea care iti ofera toate premisele pentru a fi inteligent si chiar genial, pentru a comunica excelent, pentru a castiga bani cu usurinta. Persoanele nascute intr-o zi de miercuri pot fi dominate de o neliniste interioara greu de stapanit, de dorinta de a analiza in amanunt lucrurile, de a gasi mereu explicatii sau solutii noi. Se afla intr-o continua miscare si transformare, adora sa invete, sa experimenteze.

Daca te-ai nascut miercurea, esti foarte sociabila, comunicativa, imediat agreata in cercurile pe care le frecventezi.

Activitati favorizate miercurea: miercurea merg excelent activitatile intelectuale si comunicarea, inteviurile, intalnirile importante, examenele.

Jupiter

Zi corespondenta: joi

Este considerata planeta norocului, Marele Benefic. Jupiter te ajuta sa-ti stapanesti gandurile negative si sa-ti constientizezi valoare si calitatile infinite. Iti ofera inspiratie, optimism si o atitudine pozitiva, plina de entuziasm, care te ajuta sa progresezi pe orice plan.

Daca te-ai nascut intr-o zi de joi, viata ta are in permanenta un sens si un scop, stii ce-ti doresti si in ce crezi, pe cine vrei sa ai alaturi. Esti joviala, ai umor si ambitie, astfel ca dai tot ce ai si te faci remarcata imediat. Te feresti de blazare si iti place tot ce este variat si surprinzator. Uneori poti fi prea directa sau vanitoasa atunci cand iti spui punctul de vedere.

Activitati favorizate joia: tot ce tine de munca, de realizarile tale viitoare, de calatorii, de largirea orizontului personal.

Venus

Zi corespondenta: vineri

Considerata planeta iubirii si placerii, a frumusetii si fericirii, Venus inteteste creativitatea si sentimentele celor pe care ii domina. Daca te-ai nascut vinerea, esti mai sensibila decat alte persoane, mai empatica si generoasa, mai capabila sa te apropii de oameni si sa imparti cu ei bunuri, trairi, cuvinte, ganduri. Te bucuri de fiecare data cand poti ajuta pe cineva. Pui mare pret (uneori prea mare) pe opiniile altora. Ai multa dragoste de oferit, chiar daca nu intotdeauna reusesti s-o arati asa cum ti-ai dori. Iar cand iti propui sa-ti folosesti puterea de atractie, devii irezistibila.

Cei nascuti vinerea adora confortul material si personal, viata lipsita de stres si de griji si le place sa faca lucrurile incet, pe indelete.

Activitati favorizate vinerea: intalnirile romantice, procedurile de infrumusetare, este o zi potrivita pentru a visa, pentru a-ti bucura sufletul.

Saturn

Zi corespondenta: sambata

Saturn este planeta longevitatii si a perseverentei, este cea care te impulsioneaza atunci cand ai fi gata sa renunti. Daca te-ai nascut intr-o zi de sambata, esti increzatoare si independenta, iar echilibrul tau interior, maturitatea si modul in care iti planifici fiecare pas iti asigura multe reusite.

Cei care te cunosc spun despre tine ca esti foarte stricta, destul de inflexibila si ca iti iei responsabilitatile foarte in serios.

Compasiunea te ajuta sa devii un exemplu de umanitate, sa-i ajuti pe cei care au nevoie si sa schimbi lucrurile in bine de fiecare data cand acest lucru sta in puterea ta. Saturn te poate face, totusi, usor pesimista si timida cand e vorba de a vorbi despre ceea ce simti.

Activitati favorizate sambata: este o zi potrivita pentru a ne autoevalua, pentru a face planuri pentru urmatoare saptamana, pentru a finaliza tot ce a ramas in aer.

Foto: By Wilawan Sopapia, Shutterstock