Astrologie: TOP 4 zodii Zen

Liniste, optimism si autocontrol sau stres, agitatie si negativism?

Toate cele 12 semne zodiacale experimenteaza ambele ipostaze. Insa 4 dintre ele se regasesc coplesitor de des in prima dintre ele si se lupta cu toate armele impotriva celei de-a doua.

4 zodii care se bucura de Zen

Pesti

Rareori vei intalni un Peste infuriat la culme, care sa faca o scena sau o criza de nervi. Se spune ca sunt printre cele mai calme zodii. Atunci cand ceva nu merge bine, Pestii asteapta sa treaca, nu intervin impulsiv si nu forteaza lucrurile. Furia este o stare care nu-i caracterizeaza catusi de putin si pe care nu o experimenteaza decat in situatii exceptionale. Pentru ei functioneaza excelent yoga, exercitiile de meditatie, de autoanaliza. Toate acestea ii ajuta sa-si accepte si depaseasca frustrarile si sa-si domoleasca larma interioara. Adora timpul pe care il pot petrece singuri, cu gandurile lor.

Balanta

Balantele sunt simbolul masurii, echilibrului si armoniei. Jubileaza cand lucrurile merg lin, cand in jurul lor e pace si armonie. Insa Zenul le vine tocmai din modul in care fac fata piedicilor si dificultatilor, atunci cand le intampina: chiar daca pe moment reactioneaza nestapanit, reusesc sa se calmeze si sa minimizeze importanta oricarei mici drame intr-un mod numai de ele stiut. Au rabdare si incearca din rasputeri sa nu dea amploare sentimentelor negative pe care le experimenteaza, nelinistii, dubiilor. Iar daca cineva are nevoie de ajutor, cei nascuti in Balanta il acorda firesc, ca si cum ar fi menirea lor sa faca asta.

Gemeni

Cine are aproape un Geaman poate spune despre el ca pare, de cele mai multe ori, lipsit de griji si vesel. Toate trec, si supararile, si problemele, iar Gemenii stiu asta foarte bine. Tocmai de aceea, au o capacitate impresionanta de a se detasa. Cand cineva nu este pe placul lor, reusesc sa se indeparteze sau sa nu se implice de la bun inceput. Pe de alta parte, Zenul Gemenilor vine tocmai din capacitatea lor uimitoare de a se adapta rapid oricarei persoane sau situatii. Chiar daca are o viata sociala plina si se implica intr-o multime de activitati in acelasi timp, in realitate tot ce isi doreste un Geaman este sa se termine ziua ca sa se retraga in coltisorul lui, in care isi permite luxul de a nu fi deranjat de nimic si nimeni. Aici isi regaseste calmul.

Varsator

Desi au o viata agitata (sau poate tocmai de aceea), Varsatorii cauta cu disperare momentele de relaxare si liniste, in care sa nu-si auda decat propriile ganduri. Pacea este unul dintre idealurile pe care Varsatorii le au inscrise in natura lor. Nu ii incearca sentimente de gelozie sau invidie, nu se macina fara sens – au incredere in oameni si nu isi fac griji din orice fleac. Daca esti Varsator, probabil visezi des la momentul in care te vei putea muta undeva departe de stres si constrangeri, liber sa faci doar ce-ti doresti. Nu-ti place sa agiti apele si te bucuri cand ai parte de privilegiul momentelor reconfortante.

Foto: By Dean Drobot, Shutterstock