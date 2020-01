Astrologie: Arome care te fascineaza si echilibreaza in functie de zodia ta

In privinta uleiurilor esentiale, poti sa le folosesti intr-un difuzor de aromaterapie sau pentru masaj, in apa de baie ori pur si simplu poti sa presari cateva picaturi in locurile in care obisnuiesti sa iti petreci timpul.

Ce parfum ti se potriveste depinde si de semnul tau zodiacal. Cauta ingredientele-cheie pe eticheta, apoi alege apa de parfum care te atrage irezistibil de indata ce intra in contact cu pielea ta. In privinta uleiurilor esentiale, poti sa le folosesti intr-un difuzor de aromaterapie sau pentru masaj, in apa de baie ori pur si simplu poti sa presari cateva picaturi in locurile in care obisnuiesti sa iti petreci timpul. Citeste si: 4 uleiuri esentiale pentru un august relaxat Ce arome te echilibreaza in functie de zodie Berbec Ce parfum sa porti cand vrei sa fii fermecatoare: fragute, rodie, piper negru, neroli. Uleiul tau esential pentru aromaterapie: portocal, angelica, tamaie - alunga stresul si durerile de cap, te ajuta sa-ti domolesti energia si pornirile impulsive. Taur Ce parfum sa porti cand vrei sa fii fermecatoare: crin, iasomie, trandafir, mar. Uleiul tau esential pentru aromaterapie: ienupar, musetel, coriandru – te detensioneaza, amplifica linistea interioara si optimismul. Gemeni Ce parfum sa porti cand vrei sa fii fermecatoare: ylang-ylang, lemn de santal, miere. Uleiul tau esential pentru aromaterapie: grepfrut, lavanda, busuioc – te ajuta sa te concentrezi si sa iti folosesti eficient energia, te echilibreaza mental. Rac Ce parfum sa porti cand vrei sa fii fermecatoare: liliac, iasomie, nufar, tei. Uleiul tau esential pentru aromaterapie: melisa, valeriana, lavanda – te ajuta sa alungi emotiile coplesitoare si sa te eliberezi de sentimente de vina, griji sau stres inutil. Leu Ce parfum sa porti cand vrei sa fii fermecatoare: neroli, ambra, mosc. Uleiul tau esential pentru aromaterapie: scortisoara, geranium, chiparos – stimuleaza calmul, darnicia, generozitatea si alunga tensiunile interioare. Fecioara Ce parfum sa porti cand vrei sa fii fermecatoare: vanilie, mar, orhidee. Uleiul tau esential pentru aromaterapie: bergamota, salvie, fenicul – te ajuta sa te organizezi bine, sa-ti pui ordine in ganduri, sa te eliberezi de vacarmul din jur. Balanta Ce parfum sa porti cand vrei sa fii fermecatoare: lacramioare, begonie, musetel. Uleiul tau esential pentru aromaterapie: ghimbir, eucalipt, lemongrass – stimuleaza ideile bune, creativitatea si armonia interioara. Scorpion Ce parfum sa porti cand vrei sa fii fermecatoare: lemn de trandafir, patchouli, ambra. Uleiul tau esential pentru aromaterapie: musetel, lavanda, pin – amelioreaza starea de spirit, alunga stresul si gandurile obositoare. Sagetator Ce parfum sa porti cand vrei sa fii fermecatoare: narcisa, citrice, magnolie. Uleiul tau esential pentru aromaterapie: tea-tree, rozmarin, menta – iti echilibreaza energia si este ideal sa le folosesti atunci cand ai de facut o alegere sau de finalizat un proiect. Capricorn Ce parfum sa porti cand vrei sa fii fermecatoare: ambra, lemn de santal, zmeura. Uleiul tau esential pentru aromaterapie: busuioc, patchouli, ienupar – te ajuta sa te exprimi eficient si sa diminuezi starile de oboseala, de suprasolicitare. Varsator Ce parfum sa porti cand vrei sa fii fermecatoare: citrice, liliac, ciocolata. Uleiul tau esential pentru aromaterapie: portocala, cedru, iasomie – inspira incredere, aduc curaj, prospetimea mintii si te ajuta sa mentii starea Zen dupa care tanjesti. Pesti Ce parfum sa porti cand vrei sa fii fermecatoare: iris, violete, nufar. Uleiul tau esential pentru aromaterapie: menta, piper negru, bergamota – te readuc cu picioarele pe pamant atunci cand ai dificultati de concentrare, te motiveaza si energizeaza. Foto: By Anucha Naisuntorn, Shutterstock Citeste si: 3 uleiuri esentiale pentru vacanta de vara Vizionare placuta