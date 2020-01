Astrologie: TOP 4 zodii care se desprind greu dintr-o relatie

Cei nascuti in aceste semne zodiacale nu se implica usor intr-o relatie, dar si mai greu se pot desprinde din ea, chiar daca lucrurile nu mai merg bine.

Cand viata in doi nu te poarta pe norisori roz asa cum ti-ai dorit si despartirea devine singura portita de salvare, cu niciunul dintre acesti nativi nu te asteapta vremuri usoare.

4 zodii de care scapi greu din relatie

Rac – e dependent de tine

Se spune ca femeia Rac este cea mai lipicioasa din tot zodiacul si cea mai vulnerabila din punct de vedere emotional. Uraste singuratatea si adora sa aiba pe cineva alaturi. Foarte sensibila si cu o emotivitate profunda, ea se daruieste omului iubit cu o sinceritate de copil si il protejeaza cu devotament de mama. Daca vrei sa te desparti de ea, ii frangi sufletul. Pur si simplu, nu se vede traind fara tine, mai ales pentru ca stie ca a facut totul pentru a te sti fericit.

Racul apeleaza la santaj sentimental si la toate strategiile de manipulare si cucerire pentru a-si pastra alaturi perechea. Renunta doar cand nu mai primeste niciun strop de atentie si de iubire.

Scorpion – te considera a lui

Mai in gluma, mai in serios, unii spun ca mai usor scapi viu dintr-o lupta cu un tigru bengalez, decat dintr-o despartire de un Scorpion indragostit. Femeia sau barbat, Scorpionul pur si simplu nu accepta ideea ca nu te mai poate avea si se inversuneaza sa-ti demonstreze ca locul tau este langa el.

Scorpionii sunt foarte pasionali si posesivi, au obiceiul sa considere al lor ceea ce iubesc. Nu concep sa piarda ceva sau pe cineva pe care si l-au insusit cu toata fiinta. Prin urmare, reactioneaza dramatic si se incapataneaza pana in panzele albe cand se pune problema despartirii, incercand cu tot dinadinsul sa-ti demonstreze ca gresesti.

Fecioara – nu ii place sa greseasca

Timida si misterioasa, Fecioarei ii este greu sa cunoasca oameni noi, sa-si destainuie secretele si sa se lase descoperita. Uraste din suflet primele intalniri, detesta chiar si gandul de a lua tot procesul de la zero Tocmai de aceea ii este atat de greu sa renunte la partenerul de cuplu, de care se agata uneori cu disperare. Atunci cand te primeste in viata ei si iti dedica timpul ei, o Fecioara este convinsa ca a facut alegerea cea mai buna, iar sa te desparti de ea inseamna sa-i tradezi asteptarile si sa-i zdruncini puternic increderea in sine si in propriile decizii. Analizeaza minutios fiecare gest pe care l-a facut, isi cauta greselile si e gata sa treaca cu vederea nemultumirile trecutului si sa faca orice compromis necesar pentru a pastra relatia.

Perfectionista cum e, nu poate accepta ca planurile ei se duc de rapa.

Capricorn – nu suporta sa-i strici calculele

La fel ca in toate aspectele vietii lor, Capricornii isi calculeaza atent fiecare pas pe care il fac in viata sentimentala. Sunt foarte pretentiosi, organizati si nu-si aleg partenerul la intamplare, de aceea rareori dau gres. Se implica cu toate fortele si resursele in viata de cuplu, sunt extrem de loiali, isi doresc stabilitate si au ganduri serioase de viitor. Tocmai de aceea, daca se pune problema despartirii, le este enorm de greu sa accepte ca au dedicat sentimente si timp intr-o relatie care, in cele din urma, nu functioneaza. Vor taragana lucrurile si vor incerca sa repare ceea ce nu merge, pana cand le va fi clar pana si lor ca au epuizat toate variantele si sansele.

Foto: By Voyagerix, Shutterstock