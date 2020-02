Astrologie: Profilul frumusetii pentru fiecare zodie

Zona reprezentativa pentru tine, in functie de zodie, si cateva sfaturi ca sa ai grija de ea!

Ce parte a corpului te reprezinta si ar trebui pusa in evidenta prin machiaj, imbracaminte sau ritualuri de frumusete depinde si de semnul tau zodiacal. Iata zona reprezentativa pentru tine si cateva sfaturi ca sa ai grija de ea!

Ce parte a corpului te reprezinta in functie de zodie

Berbec

Pentru Berbeci capul este zona reprezentativa, iar fata, tamplele, urechile sunt considerate puncte erogene. Atata timp cat ochii sunt pusi in evidenta si sprancenele frumos conturate, te simti frumoasa si atragatoare. Cand mergi la cosmetica, incearca nu doar mastile clasice pentru ten, ci si masajul facial – vei fi uimita de starea de relaxare pe care ti-o transmite.

Taur

Adori toate ritualurile de rasfat, indiferent ce parte a corpului vizeaza. Insa gatul este o zona careia tu trebuie sa-i acorzi atentie zi de zi, chiar daca majoritatea femeilor o neglijeaza. Hidrateaza-l seara si dimineata cu cremele pe care le folosesti pentru fata, impodobeste-l cu coliere si esarfe suave si nu uita sa aplici un strop de parfum pe gat inainte sa iesi din casa.

Gemeni

Mereu vizibile, mainile sunt o carte de vizita care trebuie sa arate impecabil, mai ales in cazul femeii Gemeni, care socializeaza mult. Iti place sa comunici prin limbajul trupului, gesticuland, iar pielea fina si manichiura fara cusur iti dau incredere si fac impresie buna. Retuseaza-ti saptamanal manichiura si ai grija sa porti mereu in geanta o crema de maini.

Rac

Semnul zodiacal al Racului este asociat cu maternitatea, la fel si sanii. Pentru femeia Rac, este foarte important ca aceasta zona sa arate bine si sa fie seducatoare. Fa exercitii speciale de gimnastica pentru tonifierea sanilor, aplica zilnic o lotiune hidratanta si foloseste sutiene care sa-ti ofere nu doar confort, ci si senzualitate.

Leu

Pentru femeia Leu, parul este un punct forte: ii place sa impresioneze prin tunsoare, prin culoare sau coafura. Ai grija sa fie mereu vopsit, hidratat, proaspat spalat - aceste amanunte iti vor da o stare de bine si incredere. Iar atunci cand te programezi la coafor, cere un masaj intens al scalpului: vei vedea cat de rapid te revigoreaza!

Fecioara

Perfectionismul lor proverbial se reflecta si in ritualul de frumusete. O Fecioara nu iese din casa nearanjata, iar de cele mai multe ori machiajul ei este unul impecabil, realizat cu migala, chiar daca-i ia mult timp. In privinta ingrijirii zilnice, acorda atentie fiecarui centimetru de piele, de la ten si zona ochilor, pana la cuticule. Impachetarile corporale sunt pentru Fecioara rasfatul suprem.

Balanta

Despre femeile Balanta se spune ca sunt atragatoare fara sa faca nimic special pentru asta. Se remarca prin trasaturile simetrice si naturaletea cu care stiu sa le evidentieze. Privirea si zambetul sunt insa cele doua atuuri irezistibile ale Balantei. Machiajul ochilor si cel al buzelor, chiar daca sunt minimaliste, nu trebuie sa lipseasca. Nici mastile si tratamentele pentru aceste zone.

Scorpion

Seductia este o arta pe care o stapanesti foarte bine. Nu te sfiesti sa atragi priviri cu elemente de machiaj indraznete, te atrag smokey eyes, lentilele de contact sau ojele in culori neobisnuite. Insa partea corpului pe care iti place sa o pui in evidenta este posteriorul. Masajul, cremele anticelulitice si sportul vor face aceasta zona sa arate de milioane!

Sagetator

Esti mereu in miscare, iti place sa calatoresti, sa mergi in drumetii, sa alergi de colo-colo, iar toate aceste iti solicita picioarele, de care trebuie sa ai multa grija: pedichiura si cremele hidratante n-ar trebui sa lipseasca din rutina ta de ingrijire. Totodata, femeile Sagetator sunt mandre de coapsele si soldurile lor: pune-le in evidenta prin tinutele tale!

Capricorn

Machiajul tau este unul clasic, cat se poate de natural, la fel si culorile parului. Foarte mult te preocupa tenul tau si produsele cu care il ingrijesti trebuie sa fie de cea mai buna calitate, de la serumuri detoxifiante si fond de ten cu protectie solara, la masti profesionale. Ca sa-ti pastrezi prospetimea fetei, pune reticenta-n cui si foloseste proceduri de rejuvenare faciala din vreme!

Varsator

Buzele sunt cele pe care iti place sa le pui in evidenta – daca ele sunt catifelate si frumoase, si tu te simti bine . Poti incerca sa porti rujuri in nuante neobisnuite, indraznete, cu conditia sa se asorteze tenului si parului tau. Si mai important este ritualul de ingrijire. Demachiaza buzele la fiecare final de zi si aplica peste noapte unt de shea sau un balsam hranitor.

Pesti

Talpile sunt o zona pe care Pestii ar trebui sa o includa cat mai des in cadrul ritualului lor de frumusete. Picioarele si sistemul limfatic sunt reprezentative pentru aceasta zodie visatoare, simbolizand conexiunea lor cu Pamantul, cu lumea reala. Pe langa clasica pedichiura si sedinte de masaj al picioarelor, ar trebui sa incerci reflexoterapia.

Foto: By Nadya Korobkova, Shutterstock