Astrologie: Puncte erogene pentru nopti fierbinti in functie de zodie

Cum sa te bucuri la intensitate maxima de clipele de intimitate.

Unde iti place sa fii atinsa depinde si de semnul zodiacal care te guverneaza. Afla ce e scris in stele despre sexualitatea ta ori a partenerului de cuplu si-ti va fi mai usor sa iesi din rutina si sa te bucuri la intensitate maxima de clipele de intimitate.

Punctele erogene pentru fiecare zodie

Berbec

Tot ce tine de zona capului este excitant pentru un Berbec. Ii place sa-i musti usor buzele, sa-i saruti ochii si fata, sa te joci cu parul lui, sa-i soptesti la ureche, sa-i mangai tamplele. Aceste gesturi marunte ii lasa cu garda jos intr-o secunda.

Taur

Dragostea, inclusiv cea fizica, este foarte importanta pentru Tauri, iar dintre toate gatul este zona care le trezeste fiori. Daca esti Taur, te topesti instant cand esti sarutata senzual in partea anterioara a gatului, spre ceafa, apoi de la buze in jos spre sani...

Gemeni

Poate ca Gemanul nu se dau in vant dupa gesturile tandre manifestate in public, dar in intimitate cu siguranta adora sa il tii de mana, sa-i atingi tandru palmele si bratele. Degetele mainilor incrucisate cu ale partenerului sunt un gest foarte excitant pentru ei.

Rac

Sanii sunt o zona erogena pentru orice femeie, dar pentru femeia Rac inseamna fara doar si poate cea mai intensa sursa a placerii sexuale. Daca vrei sa surprinzi un barbat Rac, atinge-i usor sfarcurile chiar inainte de punctul culminant.

Leu

Stii bine vorba: fiori pe sira spinarii. Ei bine, exact acolo este punctul sensibil al unui Leu, in preajma coloanei vertebrale, foarte sensibila la stimuli. Preludiul perfect pentru aceasta zodie este un masaj al spatelui...

Fecioara

Femeii Fecioara ii displac abordarile foarte directe in intimitate. Experienta sexuala poate fi un esec total daca nu acorzi suficient timp preludiului. Atentia si saruturile tale tandre trebuie sa se indrepte in special catre abdomen si catre buric.

Balanta

Fesele sunt calea de acces catre culmile placerii unei Balante. Nu neglija aceasta parte senzuala a corpului ei cand faceti dragoste. De altfel, Balantele au aproape intotdeauna un posterior extrem de atragator, greu de ignorat.

Scorpion

Pasionali si cu o senzualitate puternica, Scorpionii traiesc la maximum fiecare gest intim. Zona in care au nevoie de stimuli pentru a se aprinde este chiar cea genitala. Pentru un Scorpion, sexul oral ar trebui sa faca parte din preludiu.

Sagetator

Sagetatorul vrea sa transforme fiecare experienta sexuala in una memorabila. Adora sa se joace, iar daca ii saruti si ii framanti coapsele si soldurile cu nesat, femeia Sagetator se preda si ajunge rapid pe culmile placerii.

Capricorn

Gesturile care trezesc instinctele unui Capricorn sunt cele care il fac sa simta incredere deplina in partenerul de asternut. Cum zona lor sensibila sunt picioarele, asaza-i-le pe umerii tai si rasfata-le cu sarutari tandre.

Varsator

Varsatorii nu au nevoie de cine stie ce ritualuri complicate pentru a se simti bine in pat. Ei traiesc clipa la maximum si se aprind usor. Insa daca vrei sa-l surprinzi pe Varsator, incepe seara cu un masaj al gambelor, care sa continue, usor si delicat, de-a lungul intregului corp.

Pesti

Atmosfera in care face dragoste este foarte importanta pentru un Peste. Iar pentru placere garantata, preludiul trebuie sa fie un masaj erotic total, la lumina lumanarilor parfumate. Zona intens erogena a Pestilor sunt picioarele, in special talpile...

Foto: By Kiselev Andrey Valerevich, Shutterstock