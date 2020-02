Astrologie: TOP 4 semne zodiacale care te fac sa-ti iesi din minti

Cum sa nu-ti pierzi rabdarea cu nativii din aceste zodii!

Trebuie sa ai rabdare cu carul, intelepciune cat un guru tibetan si multa, multa iubire de oferit ca sa nu-ti pierzi uzul ratiunii in relatia cu reprezentatii acestor 4 zodii.

4 zodii care te fac sa iti pierzi rabdarea in relatii

Leu – el e mereu cel mai important

Cu toate ca e foarte protector si generos cu cei dragi, are fara sa-si dea seama o atitudine care te poate enerva la culme. Se poarta ca si cum el stie orice mai bine decat oricine si poate fi arogant pana la Dumnezeu. Cand ti-e lumea mai draga, intervine cu o solutie, chiar daca domeniul in discutie ii este total strain. Si apoi, intotdeauna nevoile si dorintele lor sunt cele mai importante. Iti lasa impresia ca ai de ales, dar este atat de mandru incat lucrurile trebuie sa iasa numai cum vrea el si daca nu-ti surade ideea, te va pune in fata faptului implinit, apoi se va purta de parca tot el ti-a facut un beneficiu.

Scorpion – are mania controlului

Nici nu realizeaza ca face asta si ca intrece serios niste limite cu atitudinea lui acaparanta: Scorpionul e atat de posesiv si de gelos, incat vrea sa-ti stie fiecare miscare, ba chiar si fiecare gand. Sufera de multe ori din cauza unor inchipuiri fara nicio legatura cu realitatea, iar suspiciunile, interogatoriile si framantarile lui iti fac viata un cosmar nu de putine ori. Intr-un final, ajungi sa nu-ti mai dai seama ce e normal si ce nu in relatia cu el, daca gresesti tu sau esti o victima.

Rac – gaseste piedici peste piedici

Rareori poti avea o initiativa fara ca Racul sa puna raul in fata. Ar face orice sa te stie in siguranta, spune el, dar de fapt ce si-ar dori este sa te inchida intr-o colivie in care sa stati impreuna pe vecie. Isi face atatea griji pentru orice, incat te exaspereaza si aproape ca preferi sa renunti la planurile si visurile tale numai ca sa pui capat calvarului. Racii sunt maestri ai manipularii atunci cand isi propun sa obtina ceea ce vor sau sa te faca sa te razgandesti intr-o privinta. Si sunt aproape paranoici cand este vorba de siguranta lor sau a cuiva drag.

Fecioara – te face sa te simti mereu in vizor

Cand ai o Fecioara aproape, n-ai niciodata ragazul sa te relaxezi. Simti ca trebuie sa fii atent la fiecare pas, ca nu cumva sa faci ceva gresit. Mereu analizeaza totul la sange si sigur gaseste ceva de care sa se lege, indiferent ca e vorba de prezent, de trecut sau de viitor. Ii sare tandara de la cel mai neinsemnat motiv, se gandeste de o mie de ori la ce a gresit, la ce putea face mai bine, analiza pe care ti-o aplica si tie. Plus ca Fecioara e foarte incapatanata, asa ca nu-i deloc simplu s-o convingi ca lucrurile nu sunt chiar asa de negre si de stricte cum le vede ea.

