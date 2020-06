Eclipsa de Soare de pe 21 iunie ne-a deschis sufletele și ne-a vindecat durerea

A fost activată puterea creației. Este timpul pentru schimbări și transformări. Următoarele zile aduc cu ele puteri neștiute și un curaj incredibil.

În această perioadă nivelul de energie s-a schimbat; în aer este un val de emoții pe care aproape că le simțim. Este momentul să ne deschidem sufletul și să profităm de oportunitățile infinite pe care ni le trimite Universul.

Este timpul pentru un nou început

Întreaga perioadă semnifică un nou început pentru absolut tot - este o nouă dimensiune pentru noi toți, este o posibilitate incredibilă pentru a ne transforma și a prospera.

Energiile puternice au fost dezlănțuite în timpul eclipsei și au potențialul de a ne schimba viața pentru totdeauna. Acum depinde doar de noi să scăpăm de inhibiții, să renunțăm la măști și să acceptăm să facem compromisuri astfel încât să ne schimbăm în bine. În curând ne vom da seama că până și cele mai dureroase transformări sunt necesare pentru inima noastră.

Scopul este o lume mai bună

Chiar dacă aceste schimbări se petrec inițial la nivel individual, trebuie să ne reamintim faptul că nu suntem singuri și că scopul nostru este de a schimba lumea - în curând toate modificările vor migra către nivelul global pentru că acesta este scopul nostru adevărat - de a ne deschide sufletele și de a deveni un întreg cu tot ce se află în această lume, cu vastul Univers.

Punem capăt trecutului și ne pregătim pentru un nou început

Eclipsa solară a creat un inel de foc pe cer - un inel care este simbol al noii creații și, în același timp, distrugeri. Este un nou început. Este o nouă etapă a vieții noastre, un nou capitol. A venit momentul să preluăm frâiele vieții și să ne conturăm destinul.

Putem scăpa de luptele și de durerile din trecut concentrându-ne mai mult pe călătoria noastră, pe momentul prezent, și mai puțin pe ce s-a întâmplat și ce nu mai putem controla sau schimba.

Sfatul Universului pentru noi:

Începutul semnalează sfârșitul și invers. Pentru a crea ceva nou, trebuie să distrugem ceea ce există deja. Aceasta poate fi o experiență dureroasă pentru mulți dintre noi, însă trebuie să avem încredere în noi deoarece este o schimbare incredibil de necesară.

Următoarele săptămâni sunt o oportunitate excelentă pentru a ne gândi la modul în care vrem să arate viitorul nostru. Nu trebuie să ne grăbim în decizii, ci doar să ne imaginăm o viață diferită - ce am schimba, ce am transforma, la ce am renunța astfel încât să fim liniștiți și fericiți. Trebuie să vizualizăm dorințele noastre și să valorificăm energiile care ne sunt puse la dispoziție de Univers pentru a aduce schimbarea dorită în viața noastră.

