Cele mai norocoase semne zodiacale ale anului 2021. Universul le vindecă toate rănile

Ești curioasă dacă te afli printre ele?

Am scăpat de 2020, cel mai dificil an de până acum. Privim cu încredere către 2021, un nou început, un nou an în care vrem să pornim cu dreptul - suntem încrezători în noi și avem posibilitatea de a pune în aplicare toate lecțiile pe care le-am învățat până acum. Este momentul să trăim viața pe care ne-o dorim.

Berbec

Dacă te-ai născut în zodia Berbec, ar trebui să te felicităm. Vei începe primăvara cu vești incredibil de bune. Pe 21 martie, atât Soarele cât și Venus vor intra în semnul tău și îți vor schimba viața. Energia pozitivă care te înconjoară este incredibilă și te ajută să fii optimistă indiferent de situațiile în care te afli. Soarele ajunge să stăpânească sufletul tău, să facă parte din tine și să te schimbe într-un mod cu adevărat special.

Venus, pe de altă parte, controlează iubirea, banii și viața sexuală. În cazul în care ești deja într-o relație, este posibil ca următoarele luni să fie pline de schimbări neașteptate între tine și partenerul de cuplu. Dacă ești singură, pregătește-te pentru că Universul are planuri speciale pentru tine: în scurt timp îți vei întâlni sufletul pereche și, în sfârșit, îți vei da seama ce înseamnă să iubești cu adevărat.

Taur

Poate că 2020 a fost cel mai dificil an de până acum - însă aveai nevoie să treci prin tot ce s-a întâmplat pentru a crește, a te dezvolta, a învață lecții importante și a te redescoperi. Nu ești mândră de sufletul tău? A fost atât de puternic. Nu ești mândră de persoana în care te-ai transformat. Draga mea, acum poți muta munți.

În anul 2021 vei primi puțin ajutor de la Mercur. Spre sfârșitul lunii aprilie, planeta comunicării te va învăța o lecție cu privire la modul în care interacționezi cu oamenii din jurul tău.

După jumătatea lunii aprilie, când Mercur și Soarele se întâlnesc în semnul tău, ai ocazia să îți îmbunătățești capacitatea de a comunica și de a spune lumii ce îți dorești cu adevărat. Fie că 2021 să fie anul în care lași în spate trecutul și alegi să trăiești în prezent. Universul are planuri incredibil de frumoase pentru tine, trebuie doar să îi permiți să își joace cartea și să îți arate tot ce ți-a pregătit.

Scorpion

Scorpion, 2021 este anul în care vei străluci. Vei avea parte de surprize incredibile pe tot parcursul anului, însă după luna august lucrurile se vor schimba într-un mod cu adevărat special și îți vor da peste cap tot ce ai știut până acum cu privire la fericire, liniște sufletească și transformare spirituală.

În prima parte a anului, Universul îți trimite energie pozitivă pentru a te ajută să te redescoperi și să îți dai seama care este drumul pe care vrei să mergi în viață. Ascultă-ți instinctele și alege cu inima schimbările pe care vrei să le faci.

Nu îți fie teamă să fii sinceră cu tine și să preiei frâiele vieții tale. Până la urmă, tu știi cel mai bine de ce ai nevoie pentru a fi cu adevărat fericită. Fii fermă în ceea ce privește limitele pe care vrei să le impui oamenilor din jurul tău. Schimbă relațiile care nu te mai mulțumesc. Luptă pentru visurile tale.

foto main Aniwhite, Shuttertock