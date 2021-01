13 Ianuarie 2021. Pregătiți-vă pentru prima Lună Nouă a anului. Este momentul să fim mândri de tot ce am răzbit

Universul dezgroapă pentru noi amintiri din trecut pentru a ne arăta cât de mult am crescut și cât de puternici suntem.

Zodia Capricorn va găzdui prima Lună Nouă a anului 2021 în noaptea dintre 12 si13 ianuarie. În această perioadă, astrele ne sfătuiesc să privim la călătoria noastră din 2020. Luna Nouă va dezgropa amintiri din ianuarie 2020 și ne va arăta cât de mult am crescut.

2020 a fost un an plin de evenimente astrologice rare și puternice. Chiar dacă a trecut, noi încă ne confruntăm cu schimbările pe care aceste momente le-au adus în viețile noastre. În timp ce 2021 va fi un an mai liniștit, avem deja destul de multe de rezolvat de anul trecut.

Este timpul să reflectăm la cât de departe am ajuns

Este momentul să ne gândim la tot ce am trăit până acum. La toate problemele la care am găsit rezolvare, la toate situațiile dificile pe care am reușit să le depășim. La toți oamenii care ne-au rănit și pe care i-am iertat. Am învățat să facem față provocărilor, ne-am învățat lecțiile și ne-am maturizat. Viața noastră este alta. Prioritățile noastre s-au schimbat în ultimele 12 luni.

Luna Nouă reprezintă începutul ciclului lunar și, prin urmare, este minunată pentru stabilirea unor noi intenții. Cu o mai bună cunoaștere și o perspectivă superioară, de data această Universul ne sfătuiește să lăsăm ca intențiile să vină din suflet.

Luna Nouă din Capricorn ne va determina să ne reconectăm cu Universul, cu Pământul, cu Mama Natură.

Emoții precum neliniște, stări de anxietate, tulburări pot fi așteptate în următoarea perioadă. Trebuie însă să avem răbdare și să nu grăbim absolut deloc procesul. Să facem un pas în spate și să ii permitem divinității să preia controlul și să își joace cartea.

Sfatul Universului pentru noi: să învățăm de la Capricorn să credem în noi. Să fim fermi în decizii, să nu ne dăm bătuți indiferent de cât de dificil este drumul pe care mergem. Să credem că merităm mai mult și să nu renunțăm la visurile noastre. Avem capacitatea de a depăși toate problemele pe care le întâmpinăm.

Trebuie să profităm de noile începuturi

Luna Nouă este o perioadă foarte bună pentru noi începuturi. Pot apărea câteva oportunități frumoase la orizont - Capricornul ne inspiră să preluăm sarcini pline de provocări interesante. Cu o explozie bruscă de energie și încredere și dorința de a reuși, toate acestea vor părea floare la ureche.

Chiar și atunci când cerul se întunecă, să nu uităm că Dumnezeu ne privește

În timp ce suntem ocupați să depășim furtunile care ne apar în cale, să nu uităm să luăm o pauză de la tot stresul și să ne minunăm de această călătorie numită viață. Să ne felicităm pentru puterea care există în noi, pentru voința de a merge mai departe, pentru curajul de a lupta cu necunoscutul.

În 2020 am învățat foarte multe. Ne-am descurcat de minune. Am evoluat și am crescut în moduri neașteptate și continuăm să o facem. Suntem în permanență în mișcare și totul este din ce în ce mai bine. Toate lecțiile de anul trecut ne-au ajutat să ne realiniem cu valorile noastre și să câștigăm o perspectivă nouă. Acum este momentul să folosim toată experiența adunată pentru a stabili intenții și a le vedea manifestate în realitate.

Anul doar ce a început, așa că trebuie să ne asigurăm că plantăm intențiile potrivite cu această Lună Nouă din Capricorn din ianuarie.

