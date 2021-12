Top 5 cele mai norocoase zodii in 2022

Descopera care sunt cele cinci zodii care vor avea parte de mult noroc si usi deschise in anul ce urmeaza! Tu esti una dintre ele?

Anul 2022 va fi un an cu bune și cu rele, un an în care vom reuși să ne depășim fricile și limitele. Oricât de greu sau de tumultos ar părea, anul următor are deosebit de multe de oferit, iar nativii ar trebui să rămână cu mintea și inima deschisă pentru toate aceste noi oportunități.

Dintre toate, cinci zodii se vor găsi cel mai des în situațîi în care ceva mai presus de ei îi protejează și îi ocrotește. Acesta este Top 5 cele mai norocoase zodii ale anului 2022!

Leu

Chiar dacă știm cu toții că nativii Leu își au viața sub patronajul expresiei “Norocul ți-l faci cu mâna ta”, aceștia vor avea parte de un an foarte bun și productiv, un an cu proiecte noi și foarte interesante ce le vor stârni nativilor creativitatea din toate punctele de vedere.

Cât despre partea amoroasă a viețîi lor, anul 2022 este cu siguranță un an al echilibrului. Nativii trebuie să fie mereu cu ochii în patru deoarece marea lor iubire este pe cale să apară!

Taur

Pentru nativii Taur anul 2022 va fi un an dedicat vieții lor profesionale și a evoluției lor pe acest plan! De altfel, în toate proiectele pe care le gândesc și în care se implică (cu dedicarea și pasiunea cu care ne-au obsinuit) vor avea un success teribil. Pe tot parcusul acestui an, nativii Taur vor simți că cineva îi iubește și ii protejeazade eșec.

Îi sfătuim pe aceștia să nu uite că unicul lucru care îi ține în vârful piramidei este munca onestă și constantă! Așadar, acest noroc de care au parte este doar un bonus și un ajutor în plus. Nativii trebuie să fie conștienți de faptul că fără implicarea lor reală, norocul este inutil.

Vărsător

În 2022 cei născuți în zodiac Vărsător se vor bucura de armonie și liniște în suflet, dar mai ales în casă. Anul ce urmează va fi despre familie pentru nativi! Fie că asta înseamnă un nou membru al familiei, fie că înseamnă o reapropiere de rude, nativii se vor simți deosebit de norocoși că au parte de atât de multă iubire și apreciere.

Toate aceste lucruri le dau putere să treacă peste greutățile din viața lor privată și îi ajută să se înțeleagă mai bine pe sine! Pentru nativii Vărsător urmează un an revelator, un an al schimbărilor în bine- toate aceste schimbări fiind susținute de grija și iubirea familiei!

Berbec

Se pare că nativii Berbec au riscat mult în anul precedent, aruncându-se în situații pe care nu știau dacă le pot stăpâni sau măcar înțelege de unii singuri. Spre bucuria și satisfacția lor, anul următor le demonstrează că a meritat! Norocul le bate, desigur, la ușa, iar în spatele ușii se află o paletă întreagă de posibilități.

Îi sfătuim pe nativi să rămână cu inima deschisă și să aleagă locul care simt că le va aduce satisfacție profesională, dar și personală.

Săgetător

Nativii Săgetător vor da o a doua șansă, iar acest lucru va fi răsplătit în anul 2022 cu multă iubire. Aceștia se vor simți sprijiniți și apreciați atât în viața lor personală, cât și în viața profesională.

Cariera lor, dacă nativii depun eforturi considerabile și dacă muncesc suficient în direcția asta, este posibil să o ia pe o pantă ascendentă!

Urmează un an al schimbărilor, un an de care sigur ne vom aduce aminte că fiind cel care a modificat parcursul vieții tuturor!

