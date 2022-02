Zodiacul totemic este zodiacul indienilor sud-americani. Ca şi zodiacul european, cel indian însumează douăsprezece zodii, care corespund aproape aceloraşi perioade.

Vechii indieni aveau douăsprezece totemuri, reprezentate prin animale, în ale căror puteri binefăcătoare credeau. Aşa cum şi astăzi europenii cred că fiecărei perioade a anului îi corespunde influenţa unei planete din Sistemul Solar, indienii credeau că fiecare din cele douăsprezece perioade este guvernată de puterea câte unui animal. Pentru a se bucura de protecţia acestor fiinţe magice, ei purtau în diferitele perioade ale anului pandantive cu animalul care guverna perioada respectivă.

Invitată în emisiunea „Dincolo de ceea ce știm”, prezentată de Oana Maria Constantin, la Metropola TV, Lucia Vicențiu, terapeut floral și practicant medicina energetică, a explicat exact cum este aspectată fiecare zodie în parte în 2022.

„Anul 2022 este un an al conștientizărilor și al puterii personale, manifestate concret în viața fiecăruia. Un an în care ne vindecăm! Animalul de putere este ursul care vine cu o putere imprimată în caracterul fiecărui om, planta este urzica și cristalul care ne ajută acest an este zirconiul. Zirconiul are următoarele proprietăți: ajută la refacerea nivelului emoțional în urma unei pierderi suferite; contribuie la echilibrarea celor doi poli ai existenței – spiritual și fizic – ducând la armonizare; la nivelul sănătății fizice, stimulează funcționarea ficatului, dezvoltarea masei musculare și ameliorează durerile de cauză inflamatorie; întărește intelectul și susține bunăstarea mentală (în trecut, se credea că zirconul are capacitatea de a vindeca nebunia).”, a explicat Lucia Vicențiu, în direct, la Metropola TV.

Ca și împărțire pe zodii, horoscopul totemic arată astfel:

Vidra- 20 ianuarie - 18 februarie

Lupul - 19 februarie - 20 martie

Şoimul- 21 martie - 19 aprilie

Elanul- 20 aprlie - 20 mai

Vulturul - 21 mai - 20 iunie

Somonul - 21 iunie - 21 iulie

Pantera - 22 iulie - 22 august

Bufniţa - 23 august - 21 septembrie

Corbul - 22 septembrie - 22 octombrie

Şarpele - 22 octombrie - 22 noiembrie

Calul - 23 noiembrie - 21 decembrie

Ursul - 22 decembrie - 19 ianuarie

Urmărește mai jos cum este aspectată fiecare zodie în parte în 2022: