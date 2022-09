Pe 23 septembrie are loc echinoctiul de toamna din 2022. Cerurile se deschid pentru a ne conecta la lumina divina

Uinversul ne ofera posibilitatea de a intelege mai bine de ce avem nevoie nu doar in momentul prezent, ci si pentru viitor. Acum reusim sa ne dam seama cine suntem, care este scopul nostru in viata si ce ne face fericiti cu adevarat. Descoperim cat de puternici suntem si luptam mai mult ca oricand pentru ceea ce ne dorim. Suntem parte din aceasta magie, suntem praf de stele. Linistea domina in timp ce iertarea face casa buna cu iubirea infinita.

Ne despart trei luni si cateva zile de finalul anului 2022. Timpul alearga in continuare, iar noi nu il putem opri. Echinoctiul de toamna are loc pe 23 septembrie, in aceeasi zi cu momentul in care Soarele intra in zodia Balanta. Acest moment marcheaza un nou capitol al vietii noastre in timp ce ne adaptam la lumina si la intuneric.

In astrologie echinoctiul de toamna este punctul de mijloc, o tranzitie puternica din an in care ne schimbam radical si ne pregatim pentru un nou sezon.

Cosmosul se reechilibreaza si el in aceasta perioada, oferindu-ne o oportunitate extraordinara de auto-reflectie. Soarele traverseaza ecuatorul pe scara dreptatii, a armoniei si a ordinii spirituale. Sub Balanta condusa de Venus, Soarele ne indeamna sa revizuim cu atentie vietile noastre personale. Acum dorinta de a oferi si de a primi este cruciala si ne ajuta sa renuntam la relatiile in care nu exista aliniere; eliminam oamenii negativi din viata noastra pentru a face loc sufletelor frumoase sa ne inspire, sa ne motiveze si sa ne devina prieteni pentru eternitate.

Echinoctiul de toamna 2022: Cerurile se deschid pentru a ne conecta la lumina divina

Uinversul ne ofera posibilitatea de a intelege mai bine de ce avem nevoie nu doar in momentul prezent, ci si pentru viitor. Acum reusim sa ne dam seama cine suntem, care este scopul nostru in viata si ce ne face fericiti cu adevarat. Descoperim cat de puternici suntem si luptam mai mult ca oricand pentru ceea ce ne dorim. Suntem parte din aceasta magie, suntem praf de stele. Linistea domina in timp ce iertarea face casa buna cu iubirea infinita.

Echinochiul de toamna 2022: Semn de la Univers de care ar fi bine sa tinem cont

A sosit momentul sa gasim echilibrul in viata noastra si sa ne concentram asupra directiei pentru viitor. Sa ne reincarcam bateriile pentru ultimele luni ale anului 2022 si sa ne pregatim pentru schimbarile care urmeaza sa se intample in viata noastra.

Teme importante asupra carora sa ne indreptam atentia:

- imbunatatirea relatiilor romantice. Sentimentele sunt mai sincere ca niciodata, iar noi reusim sa avem din nou incredere in oameni;

- intuitie sporita. Avem ocazia sa rezolvam mai repede probleme care pana acum ne dadeau batai de cap daca ne lasam condusi de ce ne dicteaza inima;

- invatam sa pretuim prieteniile si relatiile. Ne dam seama cat de importanta este iubirea in vietile noastre;

- aducem echilibru in viata noastra. Reusim sa facem pace cu trecutul astfel incat sa ne concentram pe momentul prezent. Linistea se reinstaureaza din nou in jurul nostru;

- gasim pace in suflet in timpul conflictelor. Tensiunea din jur nu ne mai deranjeaza atata timp cat stim ca in viata noastra este pace; intelegem puterea gandurilor noastre si nu mai permitem nimanui sa ne fure linistea;

- stabilim limite sanatoase pentru a depasi temerile in relatii. Aratam cine suntem cu adevarat si spunem ce ne dorim de la oamenii din jurul nostru. Nu mai asteptam ca cei dragi sa ne citeasca gandurile.

