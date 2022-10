Top 3 zodii care stiu sa iubeasca cu adevarat. Ele sunt cei mai buni parteneri de cuplu pe termen lung

Aceste zodii sunt facute pentru relatiile pe termen lung, nu pentru aventuri sau jocuri. Ele stiu ce inseamna sa fii cu adevarat intr-o relatie, sa fii devotat si sa iubesti cu toata inima ta.

Gaseste pe cineva care sa nu se sperie sa iubeasca cu adevarat... si vei avea parte de cea mai frumoasa poveste de dragoste.

Vrei sa afli care sunt partenerii de viata perfecti in functie de zodie? Atunci citeste in continuare.

Capricorn

Capricornii sunt suflete incredibile, de moda veche. Chiar si atunci cand relatia de iubire este in primele etape, ei vor fi fericiti daca raman acasa cu partenerul de cuplu, se ghemuiesc pe canapea sub o patura calduroasa, mananca popcorn si se uita la un film.

In momentul in care gasesc pe cineva special, Capricornii nu vor ezita sa dea jos toate zidurile construite in jurul inimii, sa renunte la masti si sa fie cu adevarat vulnerabili. Iubesc sinceritatea si din acest motiv aleg sa fie autentici in relatia de cuplu. Din punctul lor de vedere secretele intre parteneri nu ar trebui sa existe.

Capricornii se numara printre cele mai loiale zodii, asa ca odata ce isi asuma un angajament fata de persoana iubita, sunt trup si suflet implicati. Nu pleaca nicaieri. Vor fi intotdeauna acolo pentru persoana pe care o iubesc, vor asculta si vor sustine neconditionat; iar atunci cand vor exista probleme, vor lupta trup si suflet si vor face compromisuri astfel incat sa salveze relatia.

Taur

La inceputul relatiei pot parea timizi si chiar distanti, insa acesta este doar un mecanism al lor de aparare; nu vor sa sufere, motiv pentru care aleg sa fie precauti. Insa, imediat ce le demonstrezi ca esti acolo pentru a ramane si le castigi increderea, devin extrem de lipiciosi si isi arata adevarata iubire.

Taurii sunt incapatanati, asa ca atunci cand ajung sa se indragosteasca, pornesc la drum setati sa faca tot posibilul ca relatia de iubire sa functioneze. Sunt si destul de posesivi si nu vor dori sa petreaca mult timp fara partenerul lor.

Taurii functioneaza bine in relatiile de lunga durata deoarece iubesc rutina, stabilitatea si confortul si se simt cel mai bine atunci cand sunt in preajma persoanelor la care tin, in care pot avea incredere si pe care se pot baza.

Scorpion

Pe plan sentimental, Scorpionii isi tin ascunse emotiile pana cand sunt siguri ca partenerul de cuplu este potrivit pentru ei si ca totul este in ordine. Nu vor sa sufere, motiv pentru care nu se grabesc niciodata in relatie - au rabdare sa descopere si sa fie descoperiti.

Scorpionii nu sunt mare fani relatii scurte deoarece au nevoie de timp pentru a darama zidurile construite in jurul inimii lor si pentru a avea incredere in persoana cu care sunt. Insa, atunci cand isi dau seama ca se afla intr-o relatie in care exista devotament, pe termen lung, isi schimba complet atitudinea si devin alti oameni - sunt mult mai deschisi si chiar ajung sa vorbeasca fara perdea despre gandurile si emotiile lor. Sunt chiar dispusi sa isi arate inima si partea vulnerabila.

Scorpionii sunt facuti pentru relatii pe termen lung pentru ca ei nu vad rostul aventurilor temporare. Atunci cand vrei sa iubesti, iubesti... si o faci cu tot sufletul. Fara jumatati de masura.

